राम मंदिर दानचोरी प्रकरणात मोठा खुलासा; प्रभू श्रीरामांचे दागिने वितळवून खरेदी केली मालमत्ता, सोनारासह तिघांवर कारवाई

Maharashtra Rain Alert: राज्यासह देशावर महाभयानक संकट येणार; अत्यंत वेगवान वारे अन्…, पाऊस झोडपणार
त्यातून मिळालेल्या पैशांचा वापर त्याने वाहने, घरे आणि भूखंड खरेदी करण्यासाठी केला. यानंतर, पोलिसांनी गुरुवारी अनुकल्पचे वडील रवींद्र मिश्रा, काका रामेंद्र मिश्रा आणि सोनार विजय कौशल यांना चौकशीसाठी बोलावले, सोनाराने खुलासा केला की, अनुकल्पने दान केलेले दागिने चोरून ते वितळवण्यासाठी दिले आणि त्या बदल्यात मिळालेल्या पैशांचा वापर त्याने मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी केला. या खुलासानंतर, अनुकल्यने दिलेल्या माहितीच्या आधारे पोलिसांनी एक स्विफ्ट डिझायर कार, एक सोन्याची साखळी, सोन्याचा लोलक आणि चौरलेल्या पैशातून खरेदी केलेल्या नोटांचे बंडल जप्त केले.
चौकशीदरम्यान सतत होत असलेल्या खुलासानंतर, पोलिसांनी न्यायालयाकडून तिन्ही आरोपींसाठी कोठडी मिळवली. अनुकल्पकडून आणखी दागिने जप्त होण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, लवकुश आणि करुणेश यांची चौकशीही प्रलंबित आहे. अनुकल्पने पोलिसांना सांगितले की, त्याला हिशोब अधिकारी सुभाष श्रीवास्तव आणि मंदिर व्यवस्थापनात सहभागी असलेल्या रामशंकर यादव टिन्नू यांनी मदत केली होती.
शेअर बाजारात पैसे गुंतवले, ३० खाती गोठवली
अनुकल्पनेने पोलिसांना चौकशीदरम्यान सांगितले की, त्याने अणि अविनाश शुकलाने चौरलेले पैसे शेअर बाजारात गुंतवले आणि लोकाना व्याजाने दिले, चोरी केल्यानंतर से पैसे जवळच्या मित्रांना आणि नातेवाईकांना देत असत आणि नंतर त्यांच्याकडून ते पैसे स्वतःच्या खात्यात हस्तांतरित करून घेत असत. या माहितीनंतर पोलिसांनी आरोपीच्या नातेवाईकांची ३० बैंक खाती गोठवली. या खात्यांमधील व्यवहार त्यांच्या उत्पन्नाच्या तुलनेत असंगत असल्याचे आढळून आले.
Mahua Moitra on BJP: माझे शीर छाटले तरी भाजपमध्ये जाणार नाही!; तृणमूलमधील महाफुटीवर महुआ मोईत्रांचे सडेतोड उत्तर
एसआयटीकडून सारवासारव
सपा प्रमुख अखिलेश यांनी म्हटले की, आमच्या धर्मात दानाची चोरी है गंभीर पथ आहे. त्यांनी गंभीर याप केले आहे. भाजपमध्ये आधीच धावपळ सुरू झाली आहे. अनेक लोकानी माझ्याशी संपर्क साधायला सुरुवात केली आहे, एसआयटी केवळ सारवासारव करण्याचा प्रयान करत आहे. अरी ऐकायला मिळत आहे की, एसआयटी स्वत ही बौकशीला सामोरे जात असूर, तिध्या एका सदस्यावर ४२० था गुन्हा दाखल आहे.
(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)