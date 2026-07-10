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राम मंदिर दानचोरी प्रकरणात मोठा खुलासा; प्रभू श्रीरामांचे दागिने वितळवून खरेदी केली मालमत्ता, सोनारासह तिघांवर कारवाई

Updated On: Jul 10, 2026 | 10:15 AM IST
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सारांश

अयोध्येतील श्रीराम मंदिरातील दानचोरी प्रकरणात तपासादरम्यान धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. चोरी केलेले दागिने वितळवून त्यातून मिळालेल्या पैशांचा वापर मालमत्ता खरेदी आणि इतर गुंतवणुकीसाठी केल्याचा आरोप आहे.

राम मंदिर दानचोरी प्रकरणात मोठा खुलासा; प्रभू श्रीरामांचे दागिने वितळवून खरेदी केली मालमत्ता, सोनारासह तिघांवर कारवाई

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

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विस्तार
  • दानातील सोन्याचे दागिने वितळवल्याची आरोपीची कबुली.
  • चोरीच्या पैशातून घरे, वाहन आणि भूखंड खरेदी केल्याचा आरोप.
  • पोलिसांनी अनेक पुरावे जप्त करत संबंधित बँक खाती गोठवली.
राम मंदिरासाठी दान केलेल्या वस्तूंच्या चोरीप्रकरणी पोलिसांना गुरुवारी महत्त्वाची माहिती मिळाली आहे. प्रभू श्रीरामाला अर्पण केलेले दागिने वितळवणाऱ्या अयोध्या येथील सोनाराचा त्यांनी शोध घेतला आहे. पोलिसांनी बुधवारी अनुकल्प, लवकुश आणि करुणेश यांना तुरुंगातून ताब्यात घेतले. रात्री उशिरापर्यंत कसून केलेल्या चौकशीदरम्यान, अनुकूलने ९० तोळे दागिने वितळवल्याची कबुली दिली.

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त्यातून मिळालेल्या पैशांचा वापर त्याने वाहने, घरे आणि भूखंड खरेदी करण्यासाठी केला. यानंतर, पोलिसांनी गुरुवारी अनुकल्पचे वडील रवींद्र मिश्रा, काका रामेंद्र मिश्रा आणि सोनार विजय कौशल यांना चौकशीसाठी बोलावले, सोनाराने खुलासा केला की, अनुकल्पने दान केलेले दागिने चोरून ते वितळवण्यासाठी दिले आणि त्या बदल्यात मिळालेल्या पैशांचा वापर त्याने मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी केला. या खुलासानंतर, अनुकल्यने दिलेल्या माहितीच्या आधारे पोलिसांनी एक स्विफ्ट डिझायर कार, एक सोन्याची साखळी, सोन्याचा लोलक आणि चौरलेल्या पैशातून खरेदी केलेल्या नोटांचे बंडल जप्त केले.

चौकशीदरम्यान सतत होत असलेल्या खुलासानंतर, पोलिसांनी न्यायालयाकडून तिन्ही आरोपींसाठी कोठडी मिळवली. अनुकल्पकडून आणखी दागिने जप्त होण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, लवकुश आणि करुणेश यांची चौकशीही प्रलंबित आहे. अनुकल्पने पोलिसांना सांगितले की, त्याला हिशोब अधिकारी सुभाष श्रीवास्तव आणि मंदिर व्यवस्थापनात सहभागी असलेल्या रामशंकर यादव टिन्नू यांनी मदत केली होती.

शेअर बाजारात पैसे गुंतवले, ३० खाती गोठवली

अनुकल्पनेने पोलिसांना चौकशीदरम्यान सांगितले की, त्याने अणि अविनाश शुकलाने चौरलेले पैसे शेअर बाजारात गुंतवले आणि लोकाना व्याजाने दिले, चोरी केल्यानंतर से पैसे जवळच्या मित्रांना आणि नातेवाईकांना देत असत आणि नंतर त्यांच्याकडून ते पैसे स्वतःच्या खात्यात हस्तांतरित करून घेत असत. या माहितीनंतर पोलिसांनी आरोपीच्या नातेवाईकांची ३० बैंक खाती गोठवली. या खात्यांमधील व्यवहार त्यांच्या उत्पन्नाच्या तुलनेत असंगत असल्याचे आढळून आले.

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एसआयटीकडून सारवासारव

सपा प्रमुख अखिलेश यांनी म्हटले की, आमच्या धर्मात दानाची चोरी है गंभीर पथ आहे. त्यांनी गंभीर याप केले आहे. भाजपमध्ये आधीच धावपळ सुरू झाली आहे. अनेक लोकानी माझ्याशी संपर्क साधायला सुरुवात केली आहे, एसआयटी केवळ सारवासारव करण्याचा प्रयान करत आहे. अरी ऐकायला मिळत आहे की, एसआयटी स्वत ही बौकशीला सामोरे जात असूर, तिध्या एका सदस्यावर ४२० था गुन्हा दाखल आहे.

(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)

Web Title: Ayodhya ram mandir donation theft lord ram jewellery melted property bought police investigation

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Published On: Jul 10, 2026 | 10:00 AM

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