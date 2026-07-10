WhatsApp Update: मित्राचा वाढदिवस लक्षात ठेवण्याची चिंता मिटली! मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म घेऊन येतंय बर्थडे रिमाइंडर फीचर, असं करणार काम

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या आगामी फीचरबाबत समोर आलेल्या माहितीनुसार, ॲपवर या फीचरसाठी एक वेगळा सेक्शन दिला जाणार आहे. सध्या या सेक्शनची चाचणी सुरु आहे. यामध्ये तुमच्या फोनमध्ये सेव्ह करण्यात आलेल्या एखाद्या संपर्काचा वाढदिवस असेल तर तुम्हाला याबाबत रिमाईंडर दिले जाणार आहे. हे नवीन फीचर कसं काम करणार, याबाबत जाणून घेऊया. (फोटो सौजन्य – AI Created)
WhatsApp is testing birthday notifications for contacts on Android! WhatsApp is developing a new section that shows when a contact’s birthday is coming up.https://t.co/9iaqWcsESQ pic.twitter.com/be0usGSfXn — WABetaInfo (@WABetaInfo) July 8, 2026
व्हॉट्सॲपच्या अपकमिंग फीचर्स आणि अपडेटवर नजर ठेवणारी वेबसाईट Wabetainfo ने शेअर केलेल्या माहितीनुसार, हे फीचर अँड्रॉईडवर व्हॉट्सॲप बीटा 2.26.27.3 अपडेटमध्ये लाईव्ह आहे. ॲपमध्ये एक वेगळे अपकमिंग बर्थडेचे सेक्शन दिसणार आहे. तसेच ज्या दिवशी एखाद्या संपर्काचा वाढदिवस असेल यूजरनाा ॲपमध्ये रिमाइंडर नोटिफिकेशन देखील मिळणार आहे.
सध्याच्या काळात आपल्या कुटूंबातील लोकांना, नातेवाईकांना, मित्रांना, मैत्रिणींना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देण्यासाठी मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म व्हॉट्सॲपचा वापर केला जातो. शुभेच्छांचा मेसेज असो किंवा स्टेटस शेअर करणं असो, व्हॉट्सॲपचा सर्वत्र वापर केला जातो. यामुळे व्हॉट्सॲपचे नवे बर्थडे रिमाइंडर फीचर यूजर्ससाठी अतिशय फायद्याचे ठरणार आहे. हे एक सिंपल ओवरव्यूप्रमाणे काम करणार आहे. यासोबतच आता यूजर्सना मित्रांचा किंवा नातेवाईकांचा वाढदिवस लक्षात ठेवण्यासाठी ॲप किंवा कॅलेंडरची गरज असणार नाही.
लक्षात ठेवा की, व्हॉट्सॲपवर कोणत्याही यूजरच्या बर्थडेची नोटिफिकेशन तेव्हाच दिसणार आहे, जेव्हा त्या यूजरने व्हॉट्सॲपवर बर्थडे डिटेल शेअर केले असतील. अनेक देशांमध्ये कंपनी नवीन अकाऊंट तयार करण्याऱ्या यूजर्सचे वय व्हेरिफिकेशन करण्यासाठी बर्थडे डिटेल्स गोळा करते. अनेक देशांमध्ये हे गरजेचे नाही. त्यामुळे सर्वच यूजर्सना व्हॉट्सॲपवर डिटेल्स शेअर करावे लागत नाही.
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सध्या व्हॉट्सॲपने बर्थडे डेटा प्रायव्हसीबाबत जास्त डिटेल्स किंवा सेटिंगबाबत जास्त माहिती शेअर केली नाही. अशी शक्यता आहे की, यूजरकडे कंट्रोल असणार आहे की, त्यांना त्यांचा बर्थडे प्लॅटफॉर्मवर इनेबल ठेवायचा आहे की नाही. नवीन अकाऊंट तयार करताना, स्थानिक कायद्यांचे पालन करण्यासाठी काही देशांमध्ये वयाची पडताळणी करण्याकरिता व्हॉट्सॲप जन्मतारखेची माहिती विचारते. सध्या या माहितीचा पुढील कशासाठीही वापर केला जात नव्हता. असे होऊ शकते की, व्हॉट्सॲप या फीचरसाठी यूजर्सच्या वाढदिवसाच्या माहितीचा वापर करेल.