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मंचरमध्ये बनावट दूध रॅकेटचा भांडाफोड; शॅम्पू, डिटर्जंट पावडरसह मोठा साठा जप्त

Updated On: Jul 07, 2026 | 01:01 PM IST
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सारांश

तपासात अवघ्या पाच रुपयांच्या रासायनिक मिश्रणातून तयार होणारे हे दूध तब्बल ७० रुपये प्रतिलिटर दराने बाजारात विकले जात असल्याचे उघड झाले आहे. या रॅकेटची वार्षिक उलाढाल दोन हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.

मंचरमध्ये बनावट दूध रॅकेटचा भांडाफोड; शॅम्पू, डिटर्जंट पावडरसह हजारो रुपयांचा साठा जप्त

मंचरमध्ये बनावट दूध रॅकेटचा भांडाफोड; शॅम्पू, डिटर्जंट पावडरसह हजारो रुपयांचा साठा जप्त

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विस्तार

मंचर : महाराष्ट्राला हादरवणारी घटना मंचरमध्ये घडली. मंचरमध्ये बनावट दूध रॅकेटचा भांडाफोड करण्यात आला असून, ५ रुपयांच्या रासायनिक मिश्रणातून ७० रुपयांना विषारी दूध विक्री होत असल्याची माहिती समोर आली आहे. या व्यवसायातून जवळपास वर्षाला दोन हजार कोटी रुपयांची उलाढाल गेल्या सहा-सात वर्षांपासून चालू असल्याचे वास्तव समोर आले आहे.

महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) आणि पुणे ग्रामीण पोलिसांच्या संयुक्त कारवाईत मंचर परिसरातील बनावट व कृत्रिम दूध तयार करणाऱ्या मोठ्या रॅकेटचा पर्दाफाश झाला आहे. ४ व ५ जुलै रोजी झालेल्या या धाडीत मंचर येथील मेसर्स नवकार डिस्ट्रीब्युटर्स या आस्थापनातून दूध भेसळीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या रासायनिक पावडरी, डिटर्जंट, विविध रसायने आणि इतर साहित्याचा मोठा साठा जप्त करण्यात आला. तसेच पिंपळगाव खडकी येथील एका डेअरी फार्म येथे तयार करण्यात आलेले सुमारे २७६७ किलो कृत्रिम दूध जप्त करून ते नष्ट करण्यात आले.

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ोकृत्रिम दूध तयार करण्यासाठी प्रथिनयुक्त पावडर, स्निग्धांश वाढविणारी खाद्यतेले, तसेच दूध अधिक पांढरे व घट्ट दिसावे यासाठी डिटर्जंट, शाम्पू आणि इतर रासायनिक पदार्थांचा वापर होत असल्याचे तपासात स्पष्ट झाले असून, हे मिश्रण मानवी आरोग्यास अत्यंत घातक असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

26 जणांविरोधात गुन्हा दाखल

याप्रकरणी सुशांत बबनराव हिंगे (मंचर), संदीप लोढा (मंचर), हेमंत टेके (अकलूज) आणि संजोग यादव यांच्यासह एकूण २६ जणांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. अन्न सुरक्षा अधिकारी स्वाती दामोदर म्हस्के यांच्या फिर्यादीवरून मंचर पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्यात आला असून, या रॅकेटचे जाळे पुणे, अहिल्यानगर, सोलापूर, ठाणे, छत्रपती संभाजीनगर आणि जळगाव जिल्ह्यांपर्यंत पसरल्याचा संशय आहे.

पोलिसांकडून सखोल तपास सुरु

सध्या या प्रकरणातील आर्थिक व्यवहार, वितरण साखळी, डिजिटल पुरावे आणि इतर संबंधित व्यक्तींचा सखोल तपास सुरू असून, आणखी काही धक्कादायक बाबी समोर येण्याची शक्यता तपास यंत्रणांनी व्यक्त केली आहे.

Web Title: Gang arrested in manchar due to adulterating milk

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Published On: Jul 07, 2026 | 01:01 PM

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