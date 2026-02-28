Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Maharashtra »
  • Mumbai »
  • Best Big Announcement Route Changes Ac Bus Expansion For Several Services From March 1 See Full List News Marathi

BEST Bus: 1 मार्चपासून BEST बससेवेत मोठे बदल; काही मार्ग बंद तर काही वळवले, वाचा नवीन मार्गांची यादी

मुंबईकरांसाठी आनंदाची बातमी असून बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाय अँड ट्रान्सपोर्ट (बेस्ट) ने मुंबईतील त्यांच्या बस सेवांमध्ये अनेक बदल जाहीर केले आहेत. एसी सेवेत रूपांतर करणे समाविष्ट आहे.

Updated On: Feb 28, 2026 | 06:42 PM
1 मार्चपासून BEST बससेवेत मोठे बदल; काही मार्ग बंद तर काही वळवले, वाचा नवीन मार्गांची यादी 1 मार्चपासून BEST बससेवेत मोठे बदल; काही मार्ग बंद तर काही वळवले, वाचा नवीन मार्गांची यादी

1 मार्चपासून BEST बससेवेत मोठे बदल; काही मार्ग बंद तर काही वळवले, वाचा नवीन मार्गांची यादी

Follow Us:
Follow Us:

बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाय अँड ट्रान्सपोर्ट (बेस्ट) ने मुंबईतील अनेक बस सेवांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल जाहीर केले. हे बदल १ मार्च २०२६ पासून लागू होतील. या बदलांमध्ये काही मार्गांचे वळवणे, काहींचे शॉर्ट टर्मिनेशन आणि अनेक मार्गांचे एसी बस सेवेत रूपांतर करणे समाविष्ट आहे. बेस्टच्या मते, हे बदल कार्यक्षमता वाढवणे, गर्दी कमी करणे आणि प्रवाशांना चांगली आणि अधिक वेळेवर सेवा प्रदान करणे या उद्देशाने आहेत.

मार्ग A-1 मध्ये बदल

सीएसएमटी आणि सांताक्रूझ डेपो दरम्यान धावणारी A-1 बस आता वांद्रे रिक्लेमेशन बस स्थानक आणि वांद्रे बस स्थानक (पश्चिम) मार्गे धावणार नाही. ही सेवा आता माहिम कोळीवाडा ते थेट वांद्रे सिनेमा मार्गे स्वामी विवेकानंद रोड मार्गे धावेल.

मार्ग A-6 चा शेवटचा थांबा

बॅकबे डेपो ते टाटा पॉवर स्टेशन पर्यंत धावणारी A-6 बस आता डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौक ते बॅकबे डेपो मार्गे धावणार नाही. ही सेवा आता कुलाबा डेपो/इलेक्ट्रिक हाऊस येथे संपेल.

 मुंबईतील होळी, धूलिवंदनानिमित्त बाजारपेठ गजबजली; रंगीबेरंगी पिचकाऱ्यांसह रंग बाजारात पिचकाऱ्यांना मोठी मागणी

मार्ग A-22

विजय वल्लभ चौक ते माजुस डेपो पर्यंत धावणारी A-22 बस आता जिजामाता उद्यान पासून सुरू होईल आणि फक्त माजुस डेपो पर्यंत धावेल.

मार्ग 69

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौक (संग्रहालय) ते वडाळा डेपो पर्यंत धावणारा मार्ग 69 आता फक्त प्रबोधनकार ठाकरे उद्यान (शिवडी) पर्यंत धावेल.

मार्ग A-101

वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ते सीएसएमटी पर्यंत जाणारी A-101 बस आता महात्मा फुले मंडई पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

मार्ग 411

वडाळा डेपो ते संघर्ष नगर (चांदिवली) पर्यंत जाणारा मार्ग 411 आता संत कबीर (60 फूट) रस्त्याऐवजी 90 फूट रोड आणि संत रोहिदास मार्गाने धावेल.

मार्ग A-415

आगरकर चौक (अंधेरी पूर्व) ते सीएपीझेड गावापर्यंत जाणारी ए-415 बस आता सीएपीझेड बस स्थानकावर संपेल.

एसी बस सेवांसाठी मार्ग बदलण्यात आले आहेत

प्रवाशांच्या सोयीसाठी बेस्टने अनेक मार्ग एसी सेवेत रूपांतरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे:

ए-103: आर.सी. चर्च – कमला नेहरू पार्क
A-224: शास्त्री नगर – बोरिवली बस स्थानक (पश्चिम)
A-235: अंधेरी स्टेशन (पश्चिम) मिल्लत नगर मार्गे
A-248: अंधेरी स्टेशन (पश्चिम) – रमेश नगर
A-254: अंधेरी स्टेशन (पश्चिम) – वीरा देसाई रोड (विस्तारित)
A-361: माहुल गाव – कुर्ला बस स्थानक (पूर्व)
A-492: माजेस डेपो – भूमी एकर्स (ठाणे)

‘लाडक्या बहिणी’मुळे अन्य खात्यांवर येतोय आर्थिक ताण; आता योजना बंद होणार का? मंत्री नाईक म्हणाले…

Web Title: Best big announcement route changes ac bus expansion for several services from march 1 see full list news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 28, 2026 | 06:42 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Holi 2026 : मुंबईतील होळी, धूलिवंदनानिमित्त बाजारपेठ गजबजली; रंगीबेरंगी पिचकाऱ्यांसह रंग बाजारात पिचकाऱ्यांना मोठी मागणी
1

Holi 2026 : मुंबईतील होळी, धूलिवंदनानिमित्त बाजारपेठ गजबजली; रंगीबेरंगी पिचकाऱ्यांसह रंग बाजारात पिचकाऱ्यांना मोठी मागणी

EsectCon Annual Conference मुंबईत संपन्न; एआय, रोबोटिक्स अन्…; कोणते विषय केंद्रस्थानी?
2

EsectCon Annual Conference मुंबईत संपन्न; एआय, रोबोटिक्स अन्…; कोणते विषय केंद्रस्थानी?

Good News: मार्च-एप्रिलमध्ये ३,३५० घरांसाठी म्हाडाची लॉटरी; ‘या’ भागात फ्लॅट्स होतील उपलब्ध
3

Good News: मार्च-एप्रिलमध्ये ३,३५० घरांसाठी म्हाडाची लॉटरी; ‘या’ भागात फ्लॅट्स होतील उपलब्ध

High Court: संमतीने असलेले शारीरिक संबंध ‘टॉर्चर’ ठरत नाहीत, मुंबई उच्च न्यायालयाने तरुणांविरुद्धचा POCSO खटला केला रद्द
4

High Court: संमतीने असलेले शारीरिक संबंध ‘टॉर्चर’ ठरत नाहीत, मुंबई उच्च न्यायालयाने तरुणांविरुद्धचा POCSO खटला केला रद्द

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Iran-Israel Warमुळे कतार, कुवेत आणि UAEचे एअरस्पेस बंद; जगभरातील विमान वाहतूक ठप्प; पाहा संपूर्ण यादी!

Iran-Israel Warमुळे कतार, कुवेत आणि UAEचे एअरस्पेस बंद; जगभरातील विमान वाहतूक ठप्प; पाहा संपूर्ण यादी!

Feb 28, 2026 | 06:52 PM
PAK vs SL Live: आज करो या मरो! Sri Lanka करणार पाकिस्तानविरुद्ध प्रथम गोलंदाजी

PAK vs SL Live: आज करो या मरो! Sri Lanka करणार पाकिस्तानविरुद्ध प्रथम गोलंदाजी

Feb 28, 2026 | 06:46 PM
Sindhudurg : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आरोग्यसेवेचा फज्जा उडाला -वैभव नाईक

Sindhudurg : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आरोग्यसेवेचा फज्जा उडाला -वैभव नाईक

Feb 28, 2026 | 06:45 PM
BEST Bus: 1 मार्चपासून BEST बससेवेत मोठे बदल; काही मार्ग बंद तर काही वळवले, वाचा नवीन मार्गांची यादी

BEST Bus: 1 मार्चपासून BEST बससेवेत मोठे बदल; काही मार्ग बंद तर काही वळवले, वाचा नवीन मार्गांची यादी

Feb 28, 2026 | 06:42 PM
Indian Motorcycle चे 125 चे वर्धापन दिन! खास Anniversary एडिशन्स केल्या सादर

Indian Motorcycle चे 125 चे वर्धापन दिन! खास Anniversary एडिशन्स केल्या सादर

Feb 28, 2026 | 06:38 PM
Kolhapur News : गाळेधारकांकडे ३५ कोटी थकीत, भाडेवसुलीसाठी मार्ग काढा; महापौरांच्या इस्टेट विभागाला सूचना

Kolhapur News : गाळेधारकांकडे ३५ कोटी थकीत, भाडेवसुलीसाठी मार्ग काढा; महापौरांच्या इस्टेट विभागाला सूचना

Feb 28, 2026 | 06:34 PM
Middle East War : इराणचे विनाशकारी प्रत्युत्तर! काय आहे ऑपरेशन फतह-ए-खैबर? इस्रायल-अमेरिकेचे दणाणले दाबे

Middle East War : इराणचे विनाशकारी प्रत्युत्तर! काय आहे ऑपरेशन फतह-ए-खैबर? इस्रायल-अमेरिकेचे दणाणले दाबे

Feb 28, 2026 | 06:30 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : राष्ट्रीय महामार्गावरील बेशिस्त चालकांवर आता रडारची नजर

Ratnagiri : राष्ट्रीय महामार्गावरील बेशिस्त चालकांवर आता रडारची नजर

Feb 28, 2026 | 03:27 PM
THANE : रोहित पवारांनी अजित पवारांच्या अपघाताचे राजकारण करू नये – आनंद परांजपे

THANE : रोहित पवारांनी अजित पवारांच्या अपघाताचे राजकारण करू नये – आनंद परांजपे

Feb 28, 2026 | 03:22 PM
Chhatrapati Sambhajinagar : पोलीस दलात घुमला ‘रामकृष्ण हरी’चा गजर; ग्रंथदिंडीने सजला मराठी दिन

Chhatrapati Sambhajinagar : पोलीस दलात घुमला ‘रामकृष्ण हरी’चा गजर; ग्रंथदिंडीने सजला मराठी दिन

Feb 27, 2026 | 07:38 PM
Gondia : गोंदियाजवळ कटंगी येथे ‘मुलं चोरणारी टोळी’ची अफवा, परिसरात खळबळ

Gondia : गोंदियाजवळ कटंगी येथे ‘मुलं चोरणारी टोळी’ची अफवा, परिसरात खळबळ

Feb 27, 2026 | 07:29 PM
Sangli News : कॉलेजमधून मराठी विषय गायब? मनसेचा संताप; सांगलीत सह्यांची मोहीम

Sangli News : कॉलेजमधून मराठी विषय गायब? मनसेचा संताप; सांगलीत सह्यांची मोहीम

Feb 27, 2026 | 07:18 PM
Latur News : सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेत भरलं श्वान प्रदर्शन; 82 श्वान आणि 14अश्वांचा सहभाग

Latur News : सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेत भरलं श्वान प्रदर्शन; 82 श्वान आणि 14अश्वांचा सहभाग

Feb 27, 2026 | 06:46 PM
Thane News : महापालिकेच्या पहिल्या महासभेत गदारोळ; भाजप आक्रमक

Thane News : महापालिकेच्या पहिल्या महासभेत गदारोळ; भाजप आक्रमक

Feb 27, 2026 | 06:26 PM