BEST Bus: 1 मार्चपासून BEST बससेवेत मोठे बदल; काही मार्ग बंद तर काही वळवले, वाचा नवीन मार्गांची यादी

बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाय अँड ट्रान्सपोर्ट (बेस्ट) ने मुंबईतील अनेक बस सेवांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल जाहीर केले. हे बदल १ मार्च २०२६ पासून लागू होतील. या बदलांमध्ये काही मार्गांचे वळवणे, काहींचे शॉर्ट टर्मिनेशन आणि अनेक मार्गांचे एसी बस सेवेत रूपांतर करणे समाविष्ट आहे. बेस्टच्या मते, हे बदल कार्यक्षमता वाढवणे, गर्दी कमी करणे आणि प्रवाशांना चांगली आणि अधिक वेळेवर सेवा प्रदान करणे या उद्देशाने आहेत.
मार्ग A-1 मध्ये बदल
सीएसएमटी आणि सांताक्रूझ डेपो दरम्यान धावणारी A-1 बस आता वांद्रे रिक्लेमेशन बस स्थानक आणि वांद्रे बस स्थानक (पश्चिम) मार्गे धावणार नाही. ही सेवा आता माहिम कोळीवाडा ते थेट वांद्रे सिनेमा मार्गे स्वामी विवेकानंद रोड मार्गे धावेल.
मार्ग A-6 चा शेवटचा थांबा
बॅकबे डेपो ते टाटा पॉवर स्टेशन पर्यंत धावणारी A-6 बस आता डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौक ते बॅकबे डेपो मार्गे धावणार नाही. ही सेवा आता कुलाबा डेपो/इलेक्ट्रिक हाऊस येथे संपेल.
मार्ग A-22
विजय वल्लभ चौक ते माजुस डेपो पर्यंत धावणारी A-22 बस आता जिजामाता उद्यान पासून सुरू होईल आणि फक्त माजुस डेपो पर्यंत धावेल.
मार्ग 69
डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौक (संग्रहालय) ते वडाळा डेपो पर्यंत धावणारा मार्ग 69 आता फक्त प्रबोधनकार ठाकरे उद्यान (शिवडी) पर्यंत धावेल.
मार्ग A-101
वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ते सीएसएमटी पर्यंत जाणारी A-101 बस आता महात्मा फुले मंडई पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
मार्ग 411
वडाळा डेपो ते संघर्ष नगर (चांदिवली) पर्यंत जाणारा मार्ग 411 आता संत कबीर (60 फूट) रस्त्याऐवजी 90 फूट रोड आणि संत रोहिदास मार्गाने धावेल.
मार्ग A-415
आगरकर चौक (अंधेरी पूर्व) ते सीएपीझेड गावापर्यंत जाणारी ए-415 बस आता सीएपीझेड बस स्थानकावर संपेल.
एसी बस सेवांसाठी मार्ग बदलण्यात आले आहेत
प्रवाशांच्या सोयीसाठी बेस्टने अनेक मार्ग एसी सेवेत रूपांतरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे:
ए-103: आर.सी. चर्च – कमला नेहरू पार्क
A-224: शास्त्री नगर – बोरिवली बस स्थानक (पश्चिम)
A-235: अंधेरी स्टेशन (पश्चिम) मिल्लत नगर मार्गे
A-248: अंधेरी स्टेशन (पश्चिम) – रमेश नगर
A-254: अंधेरी स्टेशन (पश्चिम) – वीरा देसाई रोड (विस्तारित)
A-361: माहुल गाव – कुर्ला बस स्थानक (पूर्व)
A-492: माजेस डेपो – भूमी एकर्स (ठाणे)