मुंबई विभाग दहावी दहावीला साडेतीन लाख विद्यार्थी.एक केंद्र संवेदनशील म्हणून जाहीर

२१ भरारी पथके आणि ८ बैठी पथके तैनात करण्यात आली आहेत. तसेच केंद्राच्या ५०० मीटर परिसरात झेरॉक्स सेंटर बंद ठेवण्यात येतील.

Updated On: Feb 20, 2026 | 03:15 PM
SSC Class 10 Exam 2026

SSC Class 10 Exam 2026

  • महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळामार्फत दहावी परीक्षा २० फेब्रुवारी ते १८ मार्च २०२६ दरम्यान आयोजित.
  • परीक्षा पुणे, लातूर, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, मुंबई, कोल्हापूर, अमरावती, नाशिक व कोकण या ९ विभागीय मंडळांमार्फत होणार.
  • मुंबई विभागातून एकूण ३,४८,४११ विद्यार्थी परीक्षेसाठी सज्ज.
मुंबई, नवराष्ट्र न्यूज नेटवर्क. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या पुणे, लातूर, नागपूर, छत्रपती संभाजी नगर, मुंबई, कोल्हापूर, अमरावती, नाशिक, कोकण या नह विभागीय मंडळांमार्फत फेब्रुवारी-मार्च मधील माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र दहावीची परीक्षा शुक्रवारी २० फेब्रुवारी ते १८ मार्च २०२६ या कालावधीत राज्यभर आयोजित करण्यात आली आहे. यात मुंबई विभागातून ३ लाख ४८ हजार ४११ विद्यार्थी परीक्षेसाठी सज्ज असून त्यात १.८१.८१८ मुले तर १.१,६६,५८९ मुलींचा समावेश आहे. यात ट्रान्सजेंडर विद्यार्थ्यांचाही समावेश आहे. मुंबई विभागात ४०२४ शाळांचे विद्यार्थी असून यानुसार, १००४ केंद्रे असणार आहेत. तसेच तेवढेच केंद्र संचालक या केंद्रांची जबाबदारी सांभाळणार आहेत. या केंद्रांमध्ये प्रश्नपत्रिका, उत्तरपत्रिका पोहोचवण्यासाठी ७० कस्टडी असणार आहेत. गेल्या वर्षी झालेल्या काही तांत्रिक कारणामुळे मुंबई विभागात दहावीसाठी एक केंद्र संवेदनशील जाहीर करण्यात आले आहे.

 

मुंबई विभागीय जिल्हानिहाय विद्यार्थी
०३लाख ४८ हजार ४११ विद्यार्थी परीक्षेला सज्ज
०२ हजार ६६ दिव्यांग तर, ४ ट्रान्सजेंडर विद्यार्थ्यांचा मुंबई विभागातून समावेश
२६६३ ट्रान्सजेंडर,२६६३ दिव्यांग,
एकूण मुले – १८१८१८
मुली- १६६५८९

२१ भरारी पथके तैनात- मुंबई विभागात परीक्षा व्यवस्थित पार पाडण्यासाठी २१ भरारी पथके आणि ८ बैठी पथके तैनात करण्यात आली आहेत. दरम्यान, परीक्षा केंद्रापासून ५०० मीटर परिसरात झेरॉक्स सेंटर परीक्षा कालावधीत बंद ठेवण्यात आले असून संबंधित परीक्षा केंद्राच्या परिसरात प्रतिबंधात्मक उपाययोजना लागू करण्यात येणार असल्याचे महामंडळाकडून सांगण्यात आले, ज्या परीक्षा केंद्रांवर परीक्षेशी निगडीत स्टाफ कडून गैरप्रकार झाला असेल अशा कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येणार आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: मुंबई विभागातून किती विद्यार्थी परीक्षेला बसणार आहेत?

    Ans: मुंबई विभागातून एकूण ३,४८,४११ विद्यार्थी परीक्षेला बसणार आहेत.

  • Que: SSC परीक्षेला दिव्यांग आणि ट्रान्सजेंडर विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे का?

    Ans: होय, २,०६६ दिव्यांग आणि ४ ट्रान्सजेंडर विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे.

  • Que: मुंबई विभागात किती परीक्षा केंद्रे असतील?

    Ans: एकूण १,००४ परीक्षा केंद्रे निश्चित करण्यात आली आहेत.

Published On: Feb 20, 2026 | 03:12 PM

