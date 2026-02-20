मुंबई विभाग दहावी दहावीला साडेतीन लाख विद्यार्थी.एक केंद्र संवेदनशील म्हणून जाहीर

मुंबई विभागीय जिल्हानिहाय विद्यार्थी
०३लाख ४८ हजार ४११ विद्यार्थी परीक्षेला सज्ज
०२ हजार ६६ दिव्यांग तर, ४ ट्रान्सजेंडर विद्यार्थ्यांचा मुंबई विभागातून समावेश
२६६३ ट्रान्सजेंडर,२६६३ दिव्यांग,
एकूण मुले – १८१८१८
मुली- १६६५८९
SSC HSC Exam 2026 : कॉपीमुक्त अभियानाला विद्यार्थ्यांचा सकारात्मक प्रतिसाद; परिक्षा केंद्रावर ड्रोनद्वारे नजर
२१ भरारी पथके तैनात- मुंबई विभागात परीक्षा व्यवस्थित पार पाडण्यासाठी २१ भरारी पथके आणि ८ बैठी पथके तैनात करण्यात आली आहेत. दरम्यान, परीक्षा केंद्रापासून ५०० मीटर परिसरात झेरॉक्स सेंटर परीक्षा कालावधीत बंद ठेवण्यात आले असून संबंधित परीक्षा केंद्राच्या परिसरात प्रतिबंधात्मक उपाययोजना लागू करण्यात येणार असल्याचे महामंडळाकडून सांगण्यात आले, ज्या परीक्षा केंद्रांवर परीक्षेशी निगडीत स्टाफ कडून गैरप्रकार झाला असेल अशा कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येणार आहे.
असम रायफल्समध्ये कॉन्स्टेबल (GD) व रायफलमन पदांसाठी भरती! त्वरित करा अर्ज
Ans: मुंबई विभागातून एकूण ३,४८,४११ विद्यार्थी परीक्षेला बसणार आहेत.
Ans: होय, २,०६६ दिव्यांग आणि ४ ट्रान्सजेंडर विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे.
Ans: एकूण १,००४ परीक्षा केंद्रे निश्चित करण्यात आली आहेत.