Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Videos »
  • Pimpri Chinchwad Beautiful Miniature Images Of Shivaji Carved On Small Objects

Pimpri Chinchwad : लहान वस्तूंवर साकारल्या शिवरायांच्या सूक्ष्म मनोहारी प्रतिमा

पिंपरी चिंचवड शहरातील एका अवलियाने शिवराय कणा कणात,शिवराय मनामनात या संकल्पनेवर आधारीत अतिशय लहानात लहान वस्तूंवर शिवरायांच्या मनोहारी प्रतिमा साकारल्या आहेत.

Updated On: Feb 19, 2026 | 07:45 PM

Follow Us:

अखंड भारताचे आराध्य असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंतीचा उत्साह देशभर पाहायला मिळतं असतानाच पिंपरी चिंचवड शहरातील एका अवलियाने शिवराय कणा कणात,शिवराय मनामनात या संकल्पनेवर आधारीत अतिशय लहानात लहान वस्तूंवर शिवरायांच्या मनोहारी प्रतिमा साकारल्या आहेत.
सुरेश जाधव असं या सूक्ष्म चित्रे काढणाऱ्या तरुणाचे नाव आहे. लहानपणापासून चित्रकलेची आवड असणारे सुरेश जाधव यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या बद्दल असलेली आस्था आणि अभिभाव प्रकट करण्यासाठी त्यांनी तीळ पासून ते झाडाची पाने, साली यांच्यावर ५१ पेक्षा अधिक छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रतिमा साकारल्या आहेत. यात शिवरायाच्या जीवनाशी निगडित विविध प्रसंग देखील त्यांनी या चित्रात साकारले आहे. तांदुळाच्या दाण्यावर, तुरीची डाळ , झाडांच्या बिया, इलायची, गोळी, झाडाची साल, माचीसाची काडी आदींवर त्यांनी ह्या कलाकृती साकारल्या आहेत.सहज न दिसणाऱ्या डोळ्यांनी सहज न पाहता येणाऱ्या ,बोटांच्या चिमटीत देखील पकडता येणार नाही अश्या वस्तूवर त्यांनी ह्या कलाकृती साकारल्या आहेत. त्याच्या या कलाकृतीची कुठेतरी नोंद व्हावी अशी त्यांनी इच्छा व्यक्त केली आहे
.

Follow Us:

अखंड भारताचे आराध्य असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंतीचा उत्साह देशभर पाहायला मिळतं असतानाच पिंपरी चिंचवड शहरातील एका अवलियाने शिवराय कणा कणात,शिवराय मनामनात या संकल्पनेवर आधारीत अतिशय लहानात लहान वस्तूंवर शिवरायांच्या मनोहारी प्रतिमा साकारल्या आहेत.
सुरेश जाधव असं या सूक्ष्म चित्रे काढणाऱ्या तरुणाचे नाव आहे. लहानपणापासून चित्रकलेची आवड असणारे सुरेश जाधव यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या बद्दल असलेली आस्था आणि अभिभाव प्रकट करण्यासाठी त्यांनी तीळ पासून ते झाडाची पाने, साली यांच्यावर ५१ पेक्षा अधिक छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रतिमा साकारल्या आहेत. यात शिवरायाच्या जीवनाशी निगडित विविध प्रसंग देखील त्यांनी या चित्रात साकारले आहे. तांदुळाच्या दाण्यावर, तुरीची डाळ , झाडांच्या बिया, इलायची, गोळी, झाडाची साल, माचीसाची काडी आदींवर त्यांनी ह्या कलाकृती साकारल्या आहेत.सहज न दिसणाऱ्या डोळ्यांनी सहज न पाहता येणाऱ्या ,बोटांच्या चिमटीत देखील पकडता येणार नाही अश्या वस्तूवर त्यांनी ह्या कलाकृती साकारल्या आहेत. त्याच्या या कलाकृतीची कुठेतरी नोंद व्हावी अशी त्यांनी इच्छा व्यक्त केली आहे
.

Web Title: Pimpri chinchwad beautiful miniature images of shivaji carved on small objects

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 19, 2026 | 07:45 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाची घाई कोणाला? सुनेत्रावहिनींच्या हाती सगळ्या चाव्या?
1

राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाची घाई कोणाला? सुनेत्रावहिनींच्या हाती सगळ्या चाव्या?

Solapur News : संबंधित अधिकाऱ्याला निलंबित करण्याची शिवभक्तांची मागणी
2

Solapur News : संबंधित अधिकाऱ्याला निलंबित करण्याची शिवभक्तांची मागणी

Dhule Crime News : लग्नात दोन गटात तुफान राडा; ३ जणांची निर्घृण हत्या
3

Dhule Crime News : लग्नात दोन गटात तुफान राडा; ३ जणांची निर्घृण हत्या

हळदीत होणार जल्लोष! ‘सुपर डुपर’ मधील ‘नाचा दणाना’ गाण्यावर थिरकणार महाराष्ट्र; ललित-विदुलाची केमिस्ट्री कमाल
4

हळदीत होणार जल्लोष! ‘सुपर डुपर’ मधील ‘नाचा दणाना’ गाण्यावर थिरकणार महाराष्ट्र; ललित-विदुलाची केमिस्ट्री कमाल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Pimpri Chinchwad : लहान वस्तूंवर साकारल्या शिवरायांच्या सूक्ष्म मनोहारी प्रतिमा

Pimpri Chinchwad : लहान वस्तूंवर साकारल्या शिवरायांच्या सूक्ष्म मनोहारी प्रतिमा

Feb 19, 2026 | 07:45 PM
बॉलिवूडच्या अभिनेत्याने ‘बेस्ट अ‍ॅक्ट्रेस’चा अवॉर्ड मिळवत रचला होता इतिहास, फ्रान्समध्ये दुमदुमला होता टाळ्यांचा आवाज!

बॉलिवूडच्या अभिनेत्याने ‘बेस्ट अ‍ॅक्ट्रेस’चा अवॉर्ड मिळवत रचला होता इतिहास, फ्रान्समध्ये दुमदुमला होता टाळ्यांचा आवाज!

Feb 19, 2026 | 07:39 PM
16 लाखांची Maruti e Vitara वर 13 लाखांचं लोन, कसा असेल EMI चा हिशोब? जाणून घ्या

16 लाखांची Maruti e Vitara वर 13 लाखांचं लोन, कसा असेल EMI चा हिशोब? जाणून घ्या

Feb 19, 2026 | 07:28 PM
भारताच्या शेजारी तुर्कीचा मोठा गेम! कट्टरपंथीयांच्या पाठिंब्यासाठी ज्युनियर एर्दोगान बांगलादेशात? नेमकं काय शिजतंय?

भारताच्या शेजारी तुर्कीचा मोठा गेम! कट्टरपंथीयांच्या पाठिंब्यासाठी ज्युनियर एर्दोगान बांगलादेशात? नेमकं काय शिजतंय?

Feb 19, 2026 | 07:20 PM
ऊसतोड कामगारांसह कुटुंबीयांसाठी प्रकल्प कल्याणकारी योजनांचे लाभ मिळवून देणार

ऊसतोड कामगारांसह कुटुंबीयांसाठी प्रकल्प कल्याणकारी योजनांचे लाभ मिळवून देणार

Feb 19, 2026 | 07:19 PM
T20 World Cup 2026 : उशिरा सुचले शहाणपण! बांगलादेशच्या नव्या क्रीडामंत्र्यांचा भारताशी संबंध सुधारण्यावर भर; जारी केले निवेदन 

T20 World Cup 2026 : उशिरा सुचले शहाणपण! बांगलादेशच्या नव्या क्रीडामंत्र्यांचा भारताशी संबंध सुधारण्यावर भर; जारी केले निवेदन 

Feb 19, 2026 | 07:15 PM
लोणी काळभोर पोलिस ठाण्यावर आयुक्तांनी फिरवली भाकरी! एकाचवेळी ३२ कर्मचाऱ्यांच्या इतरत्र बदल्या

लोणी काळभोर पोलिस ठाण्यावर आयुक्तांनी फिरवली भाकरी! एकाचवेळी ३२ कर्मचाऱ्यांच्या इतरत्र बदल्या

Feb 19, 2026 | 07:11 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Rohit Pawar चे नवे आरोप, कुठला नेता अडकणार?

Rohit Pawar चे नवे आरोप, कुठला नेता अडकणार?

Feb 19, 2026 | 03:27 PM
Nalasopara : आता लोकलमध्ये चढण्यासाठी लावावी लागणार रांग

Nalasopara : आता लोकलमध्ये चढण्यासाठी लावावी लागणार रांग

Feb 19, 2026 | 03:22 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगरात टिपू सुलतान वाद तापला!

Ahilyanagar : अहिल्यानगरात टिपू सुलतान वाद तापला!

Feb 18, 2026 | 03:10 PM
Virar : मार्चअखेर उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी खुला होणार, महापौर अजिव पाटील यांची घोषणा

Virar : मार्चअखेर उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी खुला होणार, महापौर अजिव पाटील यांची घोषणा

Feb 18, 2026 | 03:07 PM
Dombivli : डोंबिवली-मुंबईत बनावट ‘Telma AM’ रॅकेटचा पर्दाफाश

Dombivli : डोंबिवली-मुंबईत बनावट ‘Telma AM’ रॅकेटचा पर्दाफाश

Feb 18, 2026 | 03:04 PM
NAVI MUMBAI : नवी मुंबई महापौरांचा रुग्णालयांना पाहणी दौरा, आरोग्य सुविधांसाठी डॅशबोर्डची घोषणा

NAVI MUMBAI : नवी मुंबई महापौरांचा रुग्णालयांना पाहणी दौरा, आरोग्य सुविधांसाठी डॅशबोर्डची घोषणा

Feb 18, 2026 | 02:22 PM
MAHAD : महाड तालुक्यात कोथेरी धरणाच्या घळभरणीला ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध

MAHAD : महाड तालुक्यात कोथेरी धरणाच्या घळभरणीला ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध

Feb 18, 2026 | 02:19 PM