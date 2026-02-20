Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Sports »
  • Umpire Manik Gupta Dies After Being Attacked By Bees During A Cricket Match In Uttar Pradesh

चालू क्रिकेट सामन्यात मधमाश्यांचा हल्ला! जीव वाचवण्यासाठी पळून जाण्याचा प्रयत्न फेल, पंचाचा मैदानातच करूण अंत

उत्तर प्रदेशमधील उन्नाव येथील सप्रू स्टेडियममध्ये क्रिकेट सामन्यादरम्यान मधमाश्यांनी जोरदार हल्ला केला. या हल्ल्यात अनुभवी क्रिकेट पंच माणिक गुप्ता यांचा मृत्यू झालेची बातमी समोर आली आहे. ते एक प्रसिद्ध पंच होते.

Updated On: Feb 20, 2026 | 04:51 PM
Bee attack in ongoing cricket match! Attempt to escape to save life fails, umpire dies on the field

मधमाशांच्या हल्ल्यात माणिक गुप्ता यांचा मृत्यू(फोटो-सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

Umpire dies in bee attack during cricket match:  उत्तर प्रदेशमधून एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. उन्नाव येथील सप्रू स्टेडियममध्ये क्रिकेट सामन्यादरम्यान मधमाश्यांनी हल्ला केला. या हल्ल्यात अनुभवी क्रिकेट पंच माणिक गुप्ता यांचा करुण अंत झाला आहे. कानपूर क्रिकेट सर्किटमधील माणिक हे एक प्रसिद्ध पंच होते आणि कानपूर क्रिकेट असोसिएशनशी देखील संबंधित राहिले होते. माणिक यांचे भाऊ अमित कुमार गुप्ता यांनी सांगितले की, सामन्यानंतर माणिक ड्रिंक्स ब्रेक दरम्यान सहकारी पंचांना भेटण्यासाठी गेले असता, मधमाशांच्या झुंडीने अचानक उपस्थित असलेल्या सर्वांवर हल्ला चढवला. पुढे त्यांनी सांगितले की, पळून जाण्याचा प्रयत्न करताना माणिकचा अचानक तोल गेला आणि तो खाली पडला आणि मधमाश्यांनी त्यांच्यावर हल्ला केला. माणिक हे जवळजवळ 30 वर्षांपासून पंचाचे काम करत होते आणि ते राज्य पॅनेल पंच होते.

हेही वाचा : ZIM vs SL, T20 World Cup : विश्वचषकातील सर्वोत्तम झेल पाहिलात का? दुसऱ्या क्षेत्ररक्षकावर उडी घेत टिपला अद्भुत झेल; पाहा VIDEO

अमित कुमार गुप्ता यांनी सांगितले की, “त्याचा सामना संपला होता आणि त्याचे सहकारी पंच वेगळ्या सामन्यात पंच म्हणून काम करत होते. ड्रिंक्स ब्रेक झाला तेव्हा, माणिक त्याच्याकडे गेला. ते दोघेही चहा पीत असताना, मागून मधमाशांचा एक थवा आला आणि तिथे उपस्थित असलेल्या सर्वांवर त्यांनी हल्ला केला. मधमाशांपासून पळून जाण्याचा प्रयत्न करत असताना, त्याचा तो गेला आणि तो पडला. मधमाशांच्या संपूर्ण थव्याने त्याच्यावर हल्ला केला. मधमाशांनी इतरांवर देखील हल्ला केला.

अंपायर माणिक गुप्ता यांचे सहकारी पंच जगदीश शर्मा यांनी सांगितले की,  “ड्रिंक्स ब्रेक दरम्यान, मधमाशांच्या एका थव्याने आमच्यावर हल्ला चढवला. जेव्हा सर्वजण जमिनीवर पडले होते, तेव्हा मधमाश्यांनी तिथे उपस्थित असलेल्या सर्वांवर हल्ला केला. माणिकवर क्रूर हल्ला झाला.”

अंपायर माणिक गुप्ता यांचे असणारे शेजारी भारतेन्दु पुरी म्हणाले की, “माणिक गुप्ता यांनी त्यांचे संपूर्ण आयुष्य पंच म्हणून आणि त्यांच्या कुटुंबाला आधार देण्यासाठी समर्पित केले होते.”  भारतेन्दु पुरी यांनी त्यांनी गुप्ता यांचे क्रिकेटसाठी पूर्णपणे समर्पित म्हणून वर्णन केले, तसेच त्यांनी या घटनेला दुर्दैवी.  ते एक प्रसिद्ध पंच आणि कानपूर(उत्तर प्रदेश) क्रिकेट असोसिएशनचे सदस्य होते.

हेही वाचा : IND vs SA, T20 World Cup 2026 : सूर्या आर्मी सुपर 8 मध्येही विजयीरथ कायम ठेवणार? दक्षिण आफ्रिका आणि भारत हेड-टू-हेड रेकॉर्ड

 

Web Title: Umpire manik gupta dies after being attacked by bees during a cricket match in uttar pradesh

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 20, 2026 | 04:51 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंडसह देशातील ‘या’ राज्यांमध्ये मुसळधार पावसाचा इशारा; हवामान विभागाने म्हटले…
1

उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंडसह देशातील ‘या’ राज्यांमध्ये मुसळधार पावसाचा इशारा; हवामान विभागाने म्हटले…

Bomb Threat News: कोर्टाला पुन्हा एकदा बॉम्बस्फोटाची धमकी, लखनऊ ते अयोध्यापर्यंत हाय अलर्ट, एटीएसने तपास घेतला हाती
2

Bomb Threat News: कोर्टाला पुन्हा एकदा बॉम्बस्फोटाची धमकी, लखनऊ ते अयोध्यापर्यंत हाय अलर्ट, एटीएसने तपास घेतला हाती

Political News : “कोणीही भगवे वस्त्र घातले की संत होत नाही… अखिलेश यादव यांचा UPच्या मुख्यमंत्र्यांवर निशाणा
3

Political News : “कोणीही भगवे वस्त्र घातले की संत होत नाही… अखिलेश यादव यांचा UPच्या मुख्यमंत्र्यांवर निशाणा

पकडलं, मारलं अन् लगेच लावून दिल लग्न… प्रेयसीला भेटायला आलेल्या प्रियकराचा गावकऱ्यांनी लावला सोक्षमोक्ष; Video Viral
4

पकडलं, मारलं अन् लगेच लावून दिल लग्न… प्रेयसीला भेटायला आलेल्या प्रियकराचा गावकऱ्यांनी लावला सोक्षमोक्ष; Video Viral

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
चालू क्रिकेट सामन्यात मधमाश्यांचा हल्ला! जीव वाचवण्यासाठी पळून जाण्याचा प्रयत्न फेल, पंचाचा मैदानातच करूण अंत

चालू क्रिकेट सामन्यात मधमाश्यांचा हल्ला! जीव वाचवण्यासाठी पळून जाण्याचा प्रयत्न फेल, पंचाचा मैदानातच करूण अंत

Feb 20, 2026 | 04:51 PM
World War: अमेरिकेमुळे जगाचा अंत? ‘त्यांची लष्करी ठाणी…’ ‘या’ धमकीला Iran चे प्रत्युत्तर

World War: अमेरिकेमुळे जगाचा अंत? ‘त्यांची लष्करी ठाणी…’ ‘या’ धमकीला Iran चे प्रत्युत्तर

Feb 20, 2026 | 04:42 PM
Eye Infection Cases: ‘आयुष्मान’ अंतर्गत मोतीबिंदू शस्त्रक्रियेनंतर नऊ जणांनी गमावली दृष्टी

Eye Infection Cases: ‘आयुष्मान’ अंतर्गत मोतीबिंदू शस्त्रक्रियेनंतर नऊ जणांनी गमावली दृष्टी

Feb 20, 2026 | 04:37 PM
लग्नाआधी Rashmika Mandanna- Vijay Deverakonda घेतला सर्वात मोठा निर्णय! आतापर्यंत कोणत्याच सेलिब्रिटीने जे केलं नाही ते करणार…

लग्नाआधी Rashmika Mandanna- Vijay Deverakonda घेतला सर्वात मोठा निर्णय! आतापर्यंत कोणत्याच सेलिब्रिटीने जे केलं नाही ते करणार…

Feb 20, 2026 | 04:23 PM
GATE 2026 Alert: इंजिनीअरिंगच्या विद्यार्थ्यांनो लक्ष द्या! ‘रिस्पॉन्स शीट’ लवकरच रिलीज मोडवर; ‘अशी’ तपासा तुमची उत्तरपत्रिका

GATE 2026 Alert: इंजिनीअरिंगच्या विद्यार्थ्यांनो लक्ष द्या! ‘रिस्पॉन्स शीट’ लवकरच रिलीज मोडवर; ‘अशी’ तपासा तुमची उत्तरपत्रिका

Feb 20, 2026 | 04:22 PM
दक्षिण आशियात उष्णतेच्या लाटेविरुद्ध जागतिक लढा! WHO आणि रॉकफेलर फाउंडेशनकडून ‘या’ मोठ्या उपक्रमाची घोषणा

दक्षिण आशियात उष्णतेच्या लाटेविरुद्ध जागतिक लढा! WHO आणि रॉकफेलर फाउंडेशनकडून ‘या’ मोठ्या उपक्रमाची घोषणा

Feb 20, 2026 | 04:21 PM
पवारांसाठी प्रियांका चतुर्वेदींचा पत्ता कट करण्याची संजय राऊतांची चाल; भाजपच्या नेत्याचा निशाणा

पवारांसाठी प्रियांका चतुर्वेदींचा पत्ता कट करण्याची संजय राऊतांची चाल; भाजपच्या नेत्याचा निशाणा

Feb 20, 2026 | 04:19 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nashik News : वाहतूक कोंडीमुुळे रिक्षातच झाली महिलेची प्रसूती

Nashik News : वाहतूक कोंडीमुुळे रिक्षातच झाली महिलेची प्रसूती

Feb 20, 2026 | 03:36 PM
Solapur : महापालिकेत गोंधळ स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीवरून सत्ताधारी–विरोधक आमनेसामने 

Solapur : महापालिकेत गोंधळ स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीवरून सत्ताधारी–विरोधक आमनेसामने 

Feb 20, 2026 | 03:26 PM
Chagan Bhujbal : पुणेगाव दरसवाडी कालव्याची कामं पूर्ण करण्याचे भुजबळांचे निर्देश

Chagan Bhujbal : पुणेगाव दरसवाडी कालव्याची कामं पूर्ण करण्याचे भुजबळांचे निर्देश

Feb 20, 2026 | 03:19 PM
Beed : शिक्षण विभागाचा सावळा गोंधळ; चक्क मंडप टाकून दहावीचे पेपर

Beed : शिक्षण विभागाचा सावळा गोंधळ; चक्क मंडप टाकून दहावीचे पेपर

Feb 20, 2026 | 03:13 PM
Sangli News : वाचन चळवळी बरोबर छत्रपतींचे विचार रुजवण्याचा प्रयत्न

Sangli News : वाचन चळवळी बरोबर छत्रपतींचे विचार रुजवण्याचा प्रयत्न

Feb 19, 2026 | 07:59 PM
Nalasopara : आता लोकलमध्ये चढण्यासाठी लावावी लागणार रांग; रेल्वे प्रशासनाचा मोठा निर्णय

Nalasopara : आता लोकलमध्ये चढण्यासाठी लावावी लागणार रांग; रेल्वे प्रशासनाचा मोठा निर्णय

Feb 19, 2026 | 07:48 PM
Pimpri Chinchwad : लहान वस्तूंवर साकारल्या शिवरायांच्या सूक्ष्म मनोहारी प्रतिमा

Pimpri Chinchwad : लहान वस्तूंवर साकारल्या शिवरायांच्या सूक्ष्म मनोहारी प्रतिमा

Feb 19, 2026 | 07:45 PM