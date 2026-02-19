Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
  • Nalasopara Now You Will Have To Queue To Board The Local Train Big Decision Of The Railway Administration

Nalasopara : आता लोकलमध्ये चढण्यासाठी लावावी लागणार रांग; रेल्वे प्रशासनाचा मोठा निर्णय

नालासोपारा रेल्वेस्थानकावर होणारी गर्दी कमी करण्यासाठी रेल्वे सुरक्षा दलाकडून आज विशेष मोहीम राबविण्यात आली आहे.

Updated On: Feb 19, 2026 | 07:48 PM

नालासोपारा रेल्वेस्थानकावर होणारी गर्दी कमी करण्यासाठी रेल्वे सुरक्षा दलाकडून आज विशेष मोहीम राबविण्यात आली आहे. गर्दीच्या काळात प्रवाशांना आता रांगेतूनच लोकलमध्ये चढावे लागणार आहे. शिस्तीचे उल्लंघन होऊ नये यासाठी लोकल प्रवाशांवर आरपीएफ जवानांची नजर असणार आहे. प्रवाशांकडून याबाबत संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. लोकल प्रवाशांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेतल्या आहेत नवराष्ट्रचे प्रतिनिधी निलेश महाडिक यांनी.

Web Title: Nalasopara now you will have to queue to board the local train big decision of the railway administration

Published On: Feb 19, 2026 | 07:48 PM

Nalasopara : आता लोकलमध्ये चढण्यासाठी लावावी लागणार रांग; रेल्वे प्रशासनाचा मोठा निर्णय

Nalasopara : आता लोकलमध्ये चढण्यासाठी लावावी लागणार रांग; रेल्वे प्रशासनाचा मोठा निर्णय

Feb 19, 2026 | 07:48 PM
