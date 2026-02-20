Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Eye Infection Cases: 'आयुष्मान' अंतर्गत मोतीबिंदू शस्त्रक्रियेनंतर नऊ जणांनी गमावली दृष्टी

जिल्हा दंडाधिकारी दीपक मीणा यांनी सांगितले की, आरोग्य विभागाच्या चाचण्यांमध्ये बॅक्टेरियाच्या संसर्गाची पुष्टी झाली. अनेक शस्त्रक्रिया आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत करण्यात आल्या होत्या.

Updated On: Feb 20, 2026 | 04:37 PM
  • शस्त्रक्रियेनंतर अवघ्या २४ तासांत संसर्ग पसरला. रुग्णांना लखनौ, दिल्ली आणि वाराणसी येथील मोठ्या संस्थांमध्ये हलवावे लागले..
  • संसर्ग इतका गंभीर होता की, रुग्णांचा जीव वाचवण्यासाठी डॉक्टरांना त्यांचे डोळे काढून टाकण्याशिवाय पर्याय उरला नाही.
  • या घटनेमुळे शस्त्रक्रियेसाठी वापरण्यात येणारी उपकरणे आणि ऑपरेशन थिएटरमधील स्वच्छतेवर (Sterilization) मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
Eye Infection Post Surgery:  एका खाजगी रुग्णालयात मोतीबिंदू शस्त्रक्रियेनंतर संसर्ग झाल्याने नऊ रुग्णांचा एक डोळा काढावा लागल्याची धक्कादायक घटना घडली तर अन्य नऊ जणांची या शस्त्रक्रियेनंतर दृष्टी गेल्याचे उघडकीस आले आहे. संबंधित रुग्णालय सील करण्यात आले असून चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत.

१ फेब्रुवारी रोजी न्यू राजेश हाय-टेक रुग्णालयात आयोजित नेत्र शिबिरात ३० रुग्णांवर शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या. शस्त्रक्रियेच्या २४ तासांत अनेक रुग्णांनी तीव्र वेदना आणि शस्त्रक्रिया केलेल्या डोळ्यातून स्त्राव होत असल्याची तक्रार केली.

Youth Congress at Bharat Mandapam : ‘भारत मंडपम’मध्ये युवक काँग्रेसचे आंदोलन; कार्यकर्त्यांनी शर्ट काढून घातला जोरदार गोंधळ

शस्त्रक्रियेनंतर काही तासांतच अस्वस्थता वाढली. रुग्णांच्या नातेवाईकांच्या मते, शस्त्रक्रियेनंतर चार ते सहा तासांतच अनेक रुग्णांनी तीव्र वेदना, सूज आणि डोळ्यांत पू येण्याची तक्रार करण्यास सुरुवात केली. काहींना उलट्या आणि जुलाबाचा त्रासही झाला. त्यांची प्रकृती बिघडल्याने अनेक रुग्णांना मोठ्या वैद्यकीय संस्थांमध्ये पाठवावे लागले. पाच रुग्णांना लखनौ, पाच दिल्ली आणि एकाला वाराणसीला पाठवण्यात आले.

डिस्चार्ज देऊन घरी गेल्यानंतर सुरू झाला त्रास

जिल्हा दंडाधिकारी दीपक मीणा यांनी सांगितले की, आरोग्य विभागाच्या चाचण्यांमध्ये बॅक्टेरियाच्या संसर्गाची पुष्टी झाली. अनेक शस्त्रक्रिया आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत करण्यात आल्या होत्या. रुग्णांचा आरोप आहे की त्यांना शस्त्रक्रियेनंतर काही तासांतच डिस्चार्ज देण्यात आला आणि दुसऱ्याच दिवशी गुंतागुंत निर्माण झाली. सर्वात जास्त बाधित रुग्णांपैकी काही रुग्णांवर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था (एम्स) दिल्ली आणि वाराणसी आणि लखनऊ येथील रुग्णालयांमध्ये उपचार सुरू आहेत. संसर्ग आणखी पसरू नये म्हणून डॉक्टरांना ९ जणांचा संक्रमित डोळा काढावा लागला.

Supreme Court News: फुकट खैरात बंद करा, रोजगार द्या! सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावले खडे बोल

रुग्ण १: परदेशी (कौलाहन, गोरखपूर)

दिल्लीतील एम्समध्ये उपचार सुरू; दृष्टी गमावली

गोरखपूरमधील बेलघाट परिसरातील कौलाहन गावचे रहिवासी, परदेशी यांना उपचारांसाठी दिल्लीतील एम्स (AIIMS) रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. यापूर्वी त्यांच्यावर न्यू राजेश रुग्णालयात शस्त्रक्रिया करण्यात आली होती. १७ फेब्रुवारी रोजी तपासणी दरम्यान डॉक्टरांनी अत्यंत धक्कादायक माहिती दिली. डॉक्टरांच्या म्हणण्यानुसार, परदेशी यांनी आपली दृष्टी पूर्णपणे गमावली आहे. आता त्यांचा बाधित डोळा शस्त्रक्रिया करून काढून टाकायचा की नाही, याचा निर्णय वैद्यकीय अहवालांच्या आधारे घेतला जाणार आहे.

रुग्ण २: सेहवान अली (गोला)

संसर्ग वाढल्याने काढावा लागला डोळा; भविष्यातील दृष्टी हिरावली

गोला येथील रहिवासी सेहवान अली यांना देखील गंभीर परिस्थितीला सामोरे जावे लागले आहे. दिल्लीतील एम्समध्ये उपचार घेत असताना त्यांचा एक डोळा शस्त्रक्रिया करून काढून टाकावा लागला. कुटुंबीयांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पहिल्या शस्त्रक्रियेनंतर दुसऱ्याच दिवशी त्यांच्या डोळ्यातून मोठ्या प्रमाणात रक्तस्त्राव सुरू झाला होता. प्रकृती बिघडल्याने त्यांना तातडीने एम्समध्ये हलवण्यात आले, जिथे संसर्ग टाळण्यासाठी त्यांचा डोळा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आता पुढील तपासणीसाठी त्यांना २३ फेब्रुवारी रोजी पुन्हा बोलावण्यात आले आहे.

 

 

Published On: Feb 20, 2026 | 04:37 PM

पुढे वाचा
