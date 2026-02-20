Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
लग्नाआधी Rashmika Mandanna- Vijay Deverakonda घेतला सर्वात मोठा निर्णय! आतापर्यंत कोणत्याच सेलिब्रिटीने जे केलं नाही ते करणार…

विजय आणि रश्मिका यांनी लग्न खाजगी ठेवण्यासाठी परदेशी सुरक्षा सेवा नियुक्त केल्या आहेत, जेणेकरून कोणतेही फोटो किंवा व्हिडिओ लीक होणार नाहीत याची खात्री करता येईल.

Updated On: Feb 20, 2026 | 04:23 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

अभिनेत्री रश्मिका मंदान्ना आणि विजय देवरकोंडा यांच्या लग्नाची चर्चा सध्या जोरदार सुरू आहे. हे जोडपं लवकरच लग्नबंधणात अडकणार असल्याची माहिती मिळत आहे. मात्र या दोघांनी अद्याप कोणतीही माहिती याबद्दल दिली नाही. पण त्यांच्या घराकडे पाहिल्यावर सर्व काही उघड झाले आहे. विजय देवरकोंडा याचे घर दिव्यांनी सजवलेले आहे, ज्यामुळे त्यांच्या लग्नाची तारीख २६ फेब्रुवारी निश्चित मानली जात आहे. दरम्यान, असे वृत्त पसरत आहे की विजय आणि रश्मिका यांनी लग्न खाजगी ठेवण्यासाठी परदेशी सुरक्षा सेवा नियुक्त केल्या आहेत, जेणेकरून कोणतेही फोटो किंवा व्हिडिओ लीक होणार नाहीत याची खात्री करता येईल.

इंडिया टुडेच्या एका वृत्तानुसार, या दोन्ही दक्षिण भारतीय स्टार्सनी आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा रक्षक नियुक्त केले आहेत. सूत्रांचे म्हणणे आहे की विजय आणि रश्मिका दोघेही खाजगी व्यक्ती आहेत. त्यांना हा खास दिवस फक्त त्यांच्यासाठी आणि त्यांच्या प्रियजनांसाठी असावा असे वाटते. उदयपूरमधील ते जिथे शपथ घेतील ते ठिकाण पूर्णपणे सुरक्षित असावे अशी त्यांची इच्छा आहे.

असे म्हटले जात आहे की या जोडप्याला त्यांचे लग्न होत असलेल्या संपूर्ण राजवाड्यासाठी सुरक्षा पुरवण्यासाठी एक विशेष एजन्सी हवी आहे. वृत्तानुसार, ही सुरक्षा एजन्सी राजस्थान पोलिसांच्या सहकार्याने काम करेल. सध्या, परदेशी सुरक्षा एजन्सीबाबत कोणतीही माहिती समोर आलेली नाही.

Do Deewane Seher Mein Review: सोशल मीडियाच्या युगात अपूर्ण प्रेमकथा, सिद्धांत-मृणालची इम्परफेक्ट Love Story प्रेक्षकांच्या पसंतीस?

अहवालानुसार, विक्रेत्यांना लग्नाच्या तयारीची कोणतीही माहिती उघड करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. इंडिया टुडेच्या सूत्रांनुसार, या खाजगी लग्नाचे कार्यक्रम २४ फेब्रुवारीपासून सुरू होतील आणि लग्न २६ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. लग्नासाठी पाहुण्यांची यादी खूपच लहान आहे. असे म्हटले जात आहे की लग्नात मोबाईल फोन आणण्यास परवानगी दिली जाणार नाही. लग्नाचे व्हिडिओ आणि फोटो काढण्यासाठी नियुक्त केलेल्या टीमलाही नॉन-डिस्क्लोजर करारावर स्वाक्षरी करण्यास भाग पाडण्यात आले आहे.

१६ वर्षांनंतर अक्षय-प्रियदर्शनची जोडी एकत्र! ‘भूत बंगला’मध्ये मिथिला पालकरची एन्ट्री, साकारणार अनोखी भूमिका

Published On: Feb 20, 2026 | 04:23 PM

लग्नाआधी Rashmika Mandanna- Vijay Deverakonda घेतला सर्वात मोठा निर्णय! आतापर्यंत कोणत्याच सेलिब्रिटीने जे केलं नाही ते करणार…

