GATE 2026 Alert: इंजिनीअरिंगच्या विद्यार्थ्यांनो लक्ष द्या! ‘रिस्पॉन्स शीट’ लवकरच रिलीज मोडवर; ‘अशी’ तपासा तुमची उत्तरपत्रिका

Graduate Aptitude Test In Engineering म्हणजे GATE परिक्षा 7,8,14 आणि 15 फेब्रुवारी 2026 या तारखांनी घेतली गेली होती. ही परिक्षा देशभरात वेगवेगळ्या भाषांसाठी घेतली जाते. अधिक माहितीनुसार GATE 2026चा रिजल्ट 19 मार्चला प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.
यावर्षी परीक्षेचे आयोजन करणाऱ्या भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (IIT) गुवाहाटी द्वारे अधिकृत वेबसाईट gate2026.iitg.ac.in वर ही माहिती उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. उमेदवारांना त्यांचे वैयक्तिक लॉगिन डिटेल्स वापरून ही कागदपत्रे पाहता येणार आहे.
GATE 2026 ची आन्सर की आणि रिस्पॉन्स शीट ॲक्सेस करण्यासाठी उमेदवारांना खालील माहितीची आवश्यकता असेल:
एनरोलमेंट आयडी (Enrollment ID) किंवा ईमेल ॲड्रेस आणि पासवर्ड
उमेदवारांनी नोंदवलेली उत्तरे (Response Sheet) आणि आयआयटीने दिलेली अधिकृत उत्तरे (Answer Key) यांची तुलना करून विद्यार्थ्यांना आपल्या संभाव्य गुणांचा अंदाज बांधता येणार आहे. जर उमेदवारांना एखाद्या उत्तरावर आक्षेप असेल, तर दिलेल्या मुदतीत अपील करण्याची संधीही दिली जाणार आहे.
विद्यार्थ्यांनी उत्तरपत्रिका पाहण्यासाठी दिलेल्या वेबसाईटवर जाऊन तिथे दिलेल्या Download GATE Answer Key लिंकवर क्लिक करावं लागेल. त्यानंतर आपला Enrollment IDआणि पासवर्ड टाकून लॉगिन करावं लागेल. त्यानंतर स्क्रीनवर Answer Key दिसेल, तीला डाउनलोड करुन प्रिंट पण केलं जाऊ शकतं.
GATE मध्ये पहिल्यांदा विद्यार्थ्याचा नंबर म्हणजे रॉ मार्क्स काढले जातात. जर परिक्षा एकाच सत्रात झाली असेल तर तोच नंबर थेट स्कोर बनण्यासाठी उपयोगात येतो. काही पेपर बऱ्याच शिफ्टमध्ये घेतले जातात. त्यामुळे सगळ्या विद्यार्थ्यांना बरोबरीची संधी देण्यासाठी नॉर्मलाइजेशन केलं जातं. यात असं मानण्यात येतं की प्रत्येक शिफ्टमध्ये विद्यार्थ्यांची क्षमता एकसारखीच आहे. त्याच आधारे त्यांचे नंबर एडजस्ट केले जातात.
विद्यार्थ्यांची रिस्पॉन्स शीट त्यांच्या GOAPS अकाउंटमध्ये उपलब्ध होईल. यामुळे सगळ्या विद्यार्थ्यांनी वेळेत लॉगीन करुन माहिती नक्की चेक कराल की पुढे जावून कोणत्याही समस्येला समोरं जावं लागणार नाही.
