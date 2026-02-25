Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Mumbai Fruit Seller: नागरिकांनो फळ खाताय, मग हा Video बघाच…! परप्रांतीय फळविक्रेत्यांकडून फळांना विषारी पदार्थ लावून विक्री

काही फळ विक्रेते फळांना उंदरांपासून वाचवण्यासाठी चक्क 'उंदीर मारण्याचे औषध' लावून त्यांची विक्री करत असल्याचे समोर आले आहे. याप्रकरणी मालाड पोलिसांनी त्वरित कारवाई करत दोन आरोपींना ताब्यात घेतले आहे.

Updated On: Feb 25, 2026 | 06:12 PM
नागरिकांनो फळ खाताय, मग हा Video बघाच...! (Photo Credit- X)

नागरिकांनो फळ खाताय, मग हा Video बघाच...! (Photo Credit- X)

Mumbai Fruit Seller News: मुंबईच्या (Mumbai) उपनगरातील मालाड परिसरातून ग्राहकांच्या आरोग्याशी खेळणारा एक अत्यंत धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. येथील काही फळ विक्रेते फळांना उंदरांपासून वाचवण्यासाठी चक्क ‘उंदीर मारण्याचे औषध’ लावून त्यांची विक्री करत असल्याचे समोर आले आहे. याप्रकरणी मालाड पोलिसांनी त्वरित कारवाई करत दोन आरोपींना ताब्यात घेतले असून त्यांचे दुकान सील केले आहे.

असा उघड झाला हा प्रकार

मिळालेली माहिती अशी की, संबंधित विक्रेते फळांवर ‘रेटिनॉल’ नावाचे विषारी औषध लावत होते. हा प्रकार स्थानिक नागरिक कुणाल साळुंखे यांच्या लक्षात आला. त्यांनी या संपूर्ण घटनेचे चित्रीकरण केले आणि तत्काळ मालाड पोलीस ठाण्यात लेखी तक्रार दाखल केली. तक्रारीसोबतच त्यांनी पुराव्यादाखल पोलिसांकडे व्हिडिओ रेकॉर्डिंगही सुपूर्द केले. यामध्ये फळ विक्रेते चक्क उंदरांच्या औषधाचा वापर फळांवर करताना स्पष्ट दिसत होते.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by NavaRashtra (@navarashtra)

Karjat-Panvel Railway: लोकल प्रवाशांसाठी सुखद बातमी! कर्जत-पनवेल अवघ्या 30 मिनिटांवर, देशातील सर्वात आधुनिक बोगद्याचे काम पूर्ण

पोलिसांची तत्काळ धाड आणि कारवाई

तक्रारीचे गांभीर्य ओळखून मालाड पोलीस ठाण्याच्या पथकाने तातडीने घटनास्थळी धाड टाकली. प्राथमिक चौकशी दरम्यान, आरोपींनी आपली चूक कबूल केली. “फळांना उंदीर कुरतडतात, त्यामुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी आम्ही ही औषधे लावत होतो,” अशी धक्कादायक कबुली आरोपींनी दिली आहे. फळे थेट खाल्ली जात असल्याने, अशा प्रकारे विषारी औषधांचा वापर करणे हे सार्वजनिक आरोग्यासाठी अत्यंत घातक आणि बेकायदेशीर आहे.

आरोपींची ओळख आणि गुन्हा दाखल

या प्रकरणी पोलिसांनी दोन आरोपींना अटक केली आहे. त्यांची नावे खालीलप्रमाणे आहेत: १. मनोज कुमार केसरवानी २. बिपिन केसरवानी दोन्ही आरोपींविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता २०२३ च्या कलम १२५, २७४, २७५ आणि २८६ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी त्यांचे दुकान सील केले असून पुढील तपास सुरू केला आहे. अन्नामध्ये भेसळ किंवा विषारी पदार्थांचा वापर खपवून घेतला जाणार नाही, असा इशारा पोलीस प्रशासनाने दिला आहे.

प्रशासनाचा इशारा आणि आवाहन

पोलीस अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, “खाद्यपदार्थांच्या बाबतीत अशी निष्काळजी करणे हा गंभीर गुन्हा आहे. या प्रकरणातील धागेदोरे तपासले जात असून, गरज पडल्यास अन्न व औषध प्रशासनालाही पुढील कारवाईसाठी सूचित केले जाईल.” या घटनेमुळे मुंबईत खळबळ उडाली असून, नागरिकांनी बाजारपेठेतून फळे किंवा भाजीपाला खरेदी करताना तो स्वच्छ धुवून वापरण्याचे आवाहन आरोग्य तज्ज्ञांनी केले आहे.

BMC Budget 2026-27: मुंबईचा कायापालट होणार का? अर्थसंकल्पात ८०,९५२ कोटींची तरतूद

Published On: Feb 25, 2026 | 06:12 PM

