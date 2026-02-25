Mumbai Metro 12A ची घोषणा, डोंबिवली ते नवी मुंबई आता मेट्रोने जा! कसा असेल मार्ग?

महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कल्याण ते तळोजा या मेट्रो १२ मार्गाच्या विस्ताराला मान्यता दिली आहे. यासह, मेट्रो १२अ प्रकल्प आता दहिसर मोरी ते कल्याण-शिळफाटा मार्गे तळोजा पर्यंत विस्तारित होईल. खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी सांगितले की, ८,४१४.५३ कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पासाठी प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. या प्रकल्पासोबतच खासदार शिंदे यांनी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) द्वारे शहरात सुरू असलेल्या विकास प्रकल्पांचीही पाहणी केली.
कल्याण-डोंबिवली परिसरात वाहतूक गतिमान करण्यासाठी अनेक प्रकल्प सुरू आहेत. मेट्रो, रेल्वे, रस्ते, उड्डाणपूल, उन्नत रस्ते, रेल्वे पूल आणि रस्ते रुंदीकरण असे प्रकल्प सुरू आहेत आणि अनेक पूर्ण झाले आहेत. शिवाय, एमएमआरडीएने या प्रकल्पासाठी ₹४,८९७ कोटी निधी मंजूर केला आहे आणि खासदार डॉ. शिंदे यांनी प्रकल्पाच्या सद्यस्थितीची पाहणी केली.
त्यांनी पलावा उड्डाणपूल, मेट्रो १२, तिसरा पत्री पूल, विठ्ठलवाडी स्टेशन ते कल्याण न्यू अहिल्यानगर महामार्गापर्यंत वालधुनी नदीकाठी असलेला उन्नत रस्ता आणि कल्याण रिंग रोडची पाहणी केली. प्रकल्प जलदगतीने पूर्ण करण्यासाठी आणि प्रकल्पासाठी जमीन उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक असलेले अतिक्रमण हटविण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. यावेळी त्यांनी तळोजा मेट्रो १२ च्या विस्ताराची घोषणा केली. या विस्तारामुळे कल्याण-शील मार्गावरील अनेक गावांनाही फायदा होईल. मेट्रो १२ मार्ग दोन विभागांमधून जाईल.
पहिल्या मार्गासाठी स्थानके निश्चित करण्यात आली आहेत आणि दुसऱ्या मार्गामुळे डोंबिवली, मानपाडा, कटाई नाका, ग्रोथ सेंटर, देसाई नाका, पडले गाव, कल्याण फाटा, गोठेघर, दहिसर मोरी, दहिसरगाव, किरवली गाव, रोहिंजन आणि खुटारी गाव भागातील प्रवाशांना फायदा होईल. मेट्रो १२ आणि मेट्रो १२अ खुटारी येथे जोडल्या जातील. ही मेट्रो लाईन ग्रामीण भागातून जाणारी पहिली असेल. भविष्यात ती मेट्रो १४ शी जोडली गेली तर नवी मुंबई आणि कांजूरमार्ग ते मुंबई थेट प्रवासाला त्याचा फायदा होईल.
विस्तारित कटाई नाका आणि कल्याण फाटा दरम्यान मेट्रो १४ सोबत ट्रॅक आणि स्टेशन सामायिक करण्याचा प्रस्ताव आहे. ही मेट्रो लाईन नीलजे डेपो, मेट्रो १४ आणि राष्ट्रीय हाय स्पीड रेल्वेच्या ठाणे बुलेट ट्रेन स्टेशनला जोडेल. या सुधारित लाईनची एकूण लांबी १८.४ किलोमीटर आहे. सध्या, अंदाजे १०.५ किलोमीटरवर बांधकाम सुरू आहे.
कल्याण ते तळोजा पर्यंत मेट्रो १२ मार्गाच्या विस्तारास मान्यता
मेट्रो १२अ प्रकल्प आता दहिसर मोरी ते तळोजा मार्गे कल्याण शिळफाटा पर्यंत विस्तारित होईल
या प्रकल्पासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे, ज्याचा खर्च ₹८४१४.५३ कोटी आहे.
डोंबिवली, मानपाडा, कटाई नाका, ग्रोथ सेंटर, देसाई नाका, पडले गाव, कल्याण फाटा, गोठेघर, दहिसर मोरी, दहिसरगाव, किरवली गाव, रोहिंजन आणि खुटारी गाव परिसरातील प्रवाशांना याचा फायदा होईल.
मेट्रो १२ आणि मेट्रो १२अ खुटारी येथे जोडल्या जातील.