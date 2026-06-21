मालमत्ता कराचे जुने रेकॉर्ड होणार डिजिटल; मुंबई महापालिका नेमणार ५४ डेटा एंट्री ऑपरेटर

कोस्टल रोडवर साकारणार जागतिक दर्जाचे पर्यटन केंद्र! रिलायन्सकडून ५१ हेक्टरचा कायापालट; पर्यटन, मनोरंजन केंद्रे उभारली जाणार
महापालिकेच्या कर निर्धारण आणि संकलन खात्यामध्ये गेल्या १६ वर्षांतील अनेक जुने रेकॉ अद्याप संगणकावर अद्ययावत झालेले नसल्याने मालमत्तांच्या कर आकारणीची नोंदणी अपूर्ण किंवा जुन्या स्वरूपात आहे. आता प्रत्येक प्रभाग आणि विभागीय कार्यालयात प्रत्येकी दोन डेटा एंट्री ऑपरेटर नियुक्त केल्यामुळे हे सर्व कर रेकॉ अचूकपणे संगणकावर नोंदवून त्यांची पुनर्रचना करणे शक्य होणार आहे.
तांत्रिक पडताळणी पूर्ण
‘महाटेडर्स’ संकेतस्थळावरून राबवण्यात आलेल्या या त्रि-पाकीट प्रक्रियेअंतर्गत तांत्रिक पडताळणी पूर्ण झाली असून, पुढील प्रक्रिया भायखळा येथील उप कर निर्धारण आणि संकलन अधिकारी यांच्या कार्यालयातून राबवली जात आहे. आलेल्या निविदांबाबतचा अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार महापालिका प्रशासनाने आपल्याकडे राखून ठेवला आहे.
अचूक माहिती एका क्लिकवर होणार उपलब्ध
मालमत्ता कर हा मुंबई महापालिकेच्या उत्पन्नाचा अत्यंत महत्त्वाचा स्रोत असल्याने जुने रेकॉर्ड डिजिटल आणि सुटसुटीत झाल्यावर कोणत्या मालमत्तेची किती कर थकबाकी आहे, याची अचूक माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध होईल, ज्यामुळे कर आकारणी आणि वसुलीच्या प्रक्रियेत कमालीची पारदर्शकता येईल, मानवी चुका टळतील आणि पालिकेच्या महसूल वाढीला गती मिळेल अशी अपेक्षा प्रशासनाच्यावतीने व्यक्त करण्यात आली आहे.
अमित शाह यांचे मुंबईत आगमन; फडणवीसांकडून स्वागत, इचलकरंजी जनता सहकारी बँकेच्या नव्या इमारतीचे उद्घाटन
मोहिमेचा थेट फायदा होणार मुंबईकरांना
या डिजिटल मोहिमेचा थेट फायदा मुंबईकरांनाही होणार आहे. अनेकदा जुन्या नोंदींमधील त्रुटींमुळे नागरिकांना मालमत्ता कराची चुकीची बिले मिळतात, तसेच नावे बदलणे किंवा क्षेत्रफळ दुरुस्ती करणे यांसारख्या कार्मासाठी पालिकेच्या फेऱ्या माराव्या लागतात. मात्र आता हे सर्व उपलब्ध रेकॉ संगणकीकृत झाल्यामुळे भविष्यात नागरिकांच्या मालमत्ता कराशी संबंधित तक्रारी व अर्जाचा निपटारा प्रभागाच्या पातळीवर अत्यंत वेगाने आणि विनासायास करणे सोपे होणार आहे.
(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.