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Mumbai Water Crisis : मुंबईच्या पाणीसाठ्यावर संकट! सात धरणांत फक्त 7% पाणी, जुलैच्या पावसाकडे सर्वांचे लक्ष

Updated On: Jun 30, 2026 | 12:30 PM IST
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सारांश

Mumbai Dams Water Storage : मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या सातही धरणांतील पाणीसाठा चिंताजनक पातळीवर घसरून अवघ्या 7 टक्क्यांवर आला आहे. वैतरणा आणि तानसा धरणे जवळपास रिकामी झाली असून, जुलै महिन्यात अपेक्षित पावसामुळे परिस्थितीत सुधारणा होणार का, याकडे मुंबईकरांचे लक्ष लागले आहे.

मुंबईच्या पाणीसाठ्यावर संकट! सात धरणांत फक्त 7% पाणी, जुलैच्या पावसाकडे सर्वांचे लक्ष

मुंबईच्या पाणीसाठ्यावर संकट! सात धरणांत फक्त 7% पाणी, जुलैच्या पावसाकडे सर्वांचे लक्ष

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विस्तार
  • मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या सातही धरणांत अवघा 7% पाणीसाठा
  • वैतरणा-तानसा तळ गाठण्याच्या मार्गावर
  • जुलैच्या पावसाकडे सर्वांचे लक्ष
Mumbai Water Crisis News Marathi : राज्यात पावासाचा जोर वाढण्याची शक्यता असून भारतीय हवामान विभागाने पुढील पाच दिवसांचा अंदाज जाहीर करत कोकणात मुसळधार पावसाचा इशारा दिला आहे.जून्यात महिन्यात लक्षणीय पाऊस झाला नाही. राष्ट्रीय पातळीवर गेल्या १४६ वर्षांतील हा सर्वात कोरडा जून महिना होता. परिणामी, मुंबईतील जलाशयांमधील पाण्याची पातळी केवळ ७ टक्क्यांपर्यंत खाली आली आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने (बीएमसी) या परिस्थितीबाबत अधिकृत आकडेवारी प्रसिद्ध केली आहे.

किती पाणी शिल्लक?

बीएमसीने शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या सर्व सात तलाव आणि धरणांमधील पाणीसाठ्याची माहिती दिली आहे. या तलावांमध्ये मिळून १०,०२,७९ कोटी लिटर पाणी असून, त्यांची एकूण साठवण क्षमता १.४४,७०,००० कोटी लिटर आहे.

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मुंबईला पाणीपुरवठा कुठून होतो?

अप्पर वैतरणा
मिडल वैतरणा
भटसा
तानसा
मोदक सागर
तुळसी
विहार

हे सर्व जलाशय पाणीपुरवठ्यासाठी मान्सूनच्या पावसावर अवलंबून आहेत.

याचदरम्यान एक धक्कादायक सत्य समोर आले आहे. अप्पर वैतरणा जलाशयातील पिण्यायोग्य पाणी जवळपास संपले आहे. बीएमसीच्या आकडेवारीनुसार, पिण्यायोग्य पाण्याची उपलब्धता शून्य टक्के आहे. मोदक सागरमध्ये त्याच्या क्षमतेच्या १८.४७ टक्के पाणी आहे, तर तानसा धरण जवळपास रिकामे आहे. मिडल वैतरणामध्ये त्याच्या क्षमतेच्या केवळ ११.५३ टक्के पाणी आहे. भातसा जलाशयातील एकूण साठा ६ टक्क्यांपेक्षा कमी झाला आहे. विहार जलाशयात किंचित वाढ होऊन तो ४५.१३ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. तुळसी जलाशयातही वाढ होऊन तो २४.२६ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. गेल्या २४ तासांत झालेल्या पावसामुळे विहार आणि तुळसी जलाशयातील पाणीसाठा वाढला आहे. मात्र, इतर जलाशयांमधील पाण्याची पातळी घटल्यामुळे, एकूण पाणीसाठा ७.०८ टक्क्यांवरून ६.९३ टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे.

पावसामुळे मदत होईल का?

हवामान विभागाने येत्या काही दिवसांत मुंबई, ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यांमध्ये मुसळधार पावसाचा इशारा दिला आहे. शहरासाठी २ जुलैपर्यंत ‘यलो अलर्ट’ जारी करण्यात आला असून, सोसाट्याच्या वाऱ्यासह पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. संपूर्ण राज्यासाठी २९ जूनपर्यंत ‘यलो अलर्ट’ जारी करण्यात आला आहे, ज्यामुळे पाणीसाठा वाढण्याची शक्यता आहे. मुंबईकर आता जुलै महिन्यातील पावसाची वाट पाहत आहेत. २०२६ च्या तुलनेत २०२४ मध्ये पाण्याची पातळी कमी होती. जून २०२४ अखेरपर्यंत पाणीसाठा ५.४३ टक्क्यांवर पोहोचला होता आणि धरणांमध्ये ७८,५७९ दशलक्ष लिटर पाणी होते. मात्र, २०२५ च्या तुलनेत यावर्षी पाणीसाठ्यात लक्षणीय घट झाली आहे.

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Web Title: Mumbai water crisis seven dams only 7 percent water storage july rain hope

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Published On: Jun 30, 2026 | 12:30 PM

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