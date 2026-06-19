ST Employees : एसटीच्या आर्थिक संकटात ८६ हजार कर्मचाऱ्यांची देणी रखडली; परिवहन मंत्र्यांकडे निवेदन

MSRTC News : अवैध प्रवासी वाहतुकीवर लगाम; १५ दिवसांत एसटीच्या उत्पन्नात ४३.८३ कोटींची वाढ, रोज ३ कोटींचा फायदा
सन २०१६-२०२० या कालावधीतील १% वार्षिक वेतनवाढीचा दर रक्कम मिळालेली नाही. त्याची अंदाजे सरासरी १६०० कोटी रुपये इतकी रक्कम थकीत असून ती देण्यात यावी.थकित महागाई भत्ता व घरभाडे भत्ता याचा फरक रक्कम अशी एकूण ९७० कोटी रुपये इतकी रक्कम थकीत असून ती देण्यात यावी. भविष्य निर्वाह निधी, अंशदान व वर्गणी १४०० कोटी थकित असून ती ट्रस्टला भरण्यासाठी देण्यात यावी.उपदान विश्वस्त मंडळ अंशदान ट्रस्टची १४०० कोटी रुपयांची देणी रक्कम थकीत असून ती देण्यात यावी.कर्मचारी, अधिकारी रजा रोखीकरण प्रलंबित रक्कम रुपये ६० कोटी इतकी असून ती देण्यात यावी.मेडीकल व प्रवास भत्ता यावी रुपये १२ कोटी इतकी रक्कम थकीत असून ती देण्यात यावी.
डिसेंबर २०२५ ते मे २०२६ या कालावधीत वेतन देण्यात आले असले तरी कर्मचाऱ्यांना व अधिकाऱ्यांना पूर्ण वेतन देण्यात आले नसून नक्त वेतन देण्यात आलेले आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांची विविध देणी संबंधित संस्थांकडे भरणा करण्यात आलेली नाहीत. त्यामुळे आलेल्या तुटीची रक्कम ६३३ कोटी रुपये इतकी असून ती रक्कम देण्यात यावी. इतर देणी व सि.टी.सी. अशी एकुण ४१८ कोटी रुपये इतकी रक्कम थकीत असून ती देण्यात यावी. अशी एकूण ७ हजार ५०० कोटी रक्कम शासनाने एसटीला दिली तर आर्थिक विवंचनेत सापडलेल्या कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळेल असेही बरगे यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
एसटी महामंडळाची आर्थिक परिस्थिती दिवसेंदिवस खालावत चालली आहे. वाढते खर्च, इंधन दरवाढ, प्रवासी उत्पन्नातील घट आणि कर्जाचा वाढता बोजा यामुळे कर्मचाऱ्यांची देणी वेळेवर देणे महामंडळाला शक्य होत नसल्याचे कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
श्रीरंग बरगे यांनी राज्य शासनाने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहून विशेष आर्थिक पॅकेज जाहीर करावे, अशी मागणी केली आहे. एसटीकडे सध्या इतका मोठा निधी उपलब्ध नसल्याने शासनाने एकवेळचे अर्थसहाय्य देऊन कर्मचाऱ्यांची थकीत देणी निकाली काढावीत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांची भेट झाल्यानंतर एसटी कर्मचाऱ्यांमध्ये त्यांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय होण्याची अपेक्षा निर्माण झाली आहे. आता राज्य शासन आणि एसटी प्रशासन या प्रश्नावर कोणती भूमिका घेतात, याकडे राज्यातील हजारो एसटी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
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