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ST Employees: वार्षिक वेतनवाढ, महागाई भत्ता आणि घरभाडे भत्त्याला मंजुरी; एसटी कर्मचाऱ्यांनी मंत्री सरनाईकांचे मानले आभार

Updated On: Jun 29, 2026 | 12:02 PM IST
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सारांश

एसटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित आर्थिक मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेत वार्षिक वेतनवाढीतील १ टक्के फरक, वाढीव महागाई भत्ता आणि वाढीव घरभाडे भत्ता लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जुलैच्या वेतनात (ऑगस्टमध्ये देय) ही वाढ लागू होणार आहे.

वार्षिक वेतनवाढ, महागाई भत्ता आणि घरभाडे भत्त्याला मंजुरी; एसटी कर्मचाऱ्यांनी मंत्री सरनाईकांचे मानले आभार

वार्षिक वेतनवाढ, महागाई भत्ता आणि घरभाडे भत्त्याला मंजुरी; एसटी कर्मचाऱ्यांनी मंत्री सरनाईकांचे मानले आभार

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विस्तार
  • वार्षिक वेतनवाढ, महागाई भत्ता आणि घरभाडे भत्त्याला मंजुरी
  • एसटी कर्मचाऱ्यांनी मंत्री सरनाईकांचे मानले आभार
  • आर्थिक मागण्या मान्य झाल्याने मंत्री प्रताप सरनाईकांचा सत्कार
मुंबई : एसटीमधील सर्व श्रमिक संघटनांनी कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित आर्थिक मागण्यांबाबत हल्लीच आंदोलनाची नोटीस दिली होती. त्यावर एसटीचे अध्यक्ष व परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी घेतलेल्या सकारात्मक भूमिकेमुळे आंदोलन करण्याची गरज भासली नाही, वेतन सुधारणेमुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण पसरले असून त्याबद्दल आज मंत्री सरनाईक यांचा सत्कार महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसच्या वतीने मुंबई सेंट्रल येथील एसटीच्या मुख्यालयात करण्यात आला. लाडू वाटप करून त्यांना कर्मचाऱ्यांच्या वतीने धन्यवाद देण्यात आले.

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एसटी कर्मचाऱ्यांना प्रलंबित वार्षिक वेतनवाढीचा एक टक्के फरक, वाढीव महागाई भत्ता, व वाढीव घरभाडे भत्ता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला व जुलैच्या वेतनात म्हणजेच ऑगस्ट महिन्यात ही वाढ लागू करण्याचे मान्य केले .विशेष म्हणजे वेतन सुधारणेचा हा निर्णय विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात जाहिर करण्यात आल्याने चर्चेत सहभागी सर्व सदस्यांचे आभार सुद्धा कर्मचाऱ्यांनी मानले आहेत.यातील वार्षिक वेतनवाढ फरकाचा निर्णय खूप महत्त्वाचा असून त्यातून कर्मचाऱ्याना चांगली वाढ मिळणार आहे. हा प्रश्न बरीच वर्षे प्रलंबित होता तो मान्य करण्यात आल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या निर्णयांमुळे कर्मचाऱ्यांना मोठा आर्थिक लाभ मिळणार आहे.
यावेळी संघटनेचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे, मनीष मसुरकर, साक्षी कलमकर, राहुल माने, प्रदीप तायडे, औदुंबर कुंभारकर, सागर राजपुरे आदी उपस्थित होते.

एसटी महामंडळावर दरमहा सुमारे ४५ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार असला, तरी कर्मचाऱ्यांचे मनोबल उंचावणे आणि त्यांच्या न्याय्य हक्कांना मान्यता देणे अधिक महत्त्वाचे असल्याचे सरनाईक यांनी स्पष्ट केले. तसेच महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, वार्षिक वेतनवाढीची थकबाकी आणि इतर वैधानिक देणी मिळून सुमारे ५,६४९ कोटी रुपयांची देयके अदा करण्यासाठी शासन भविष्यात आवश्यक ते प्रयत्न करेल, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली.

कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांसाठी संघर्ष करतानाही संयमाची भूमिका घेतलेल्या सर्व कर्मचारी संघटनांचे त्यांनी आभार मानले. तसेच कृती समितीचे नेतृत्व करणारे आमदार गोपीचंद पडळकर आणि आमदार सदाभाऊ खोत, माजी परिवहन मंत्री अनिल परब, आमदार भाई जगताप, आमदार प्रवीण दरेकर तसेच कृती समितीचे सर्व सदस्य यांनी कर्मचाऱ्यांच्या भावना सातत्याने शासनापर्यंत पोहोचविल्याबद्दल त्यांच्या प्रयत्नांचेही त्यांनी कौतुक केले. या निर्णयानंतर २९ जून रोजी प्रस्तावित धरणे आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय कर्मचाऱ्यांनी घेतला असून, हा शासन आणि कर्मचाऱ्यांमधील परस्पर विश्वासाचा विजय असल्याचे सरनाईक यांनी सांगितले.

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Web Title: St employees salary hike pratap sarnaik felicitation mumbai news marathi

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Published On: Jun 29, 2026 | 12:00 PM

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