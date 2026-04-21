Uddhav Thackeray: उद्धव ठाकरे यांचा हल्लाबोल, “नेते IPL खेळाडूंप्रमाणे विकले जातायत”; जाहीर सभेत ‘महायुती’वर जोरदार टीका

सभेला जमलेल्या प्रचंड जनसमुदायाला संबोधित करताना उद्धव ठाकरे यांनी ठामपणे सांगितले की, आज विचारधारेचे अस्तित्वच संपुष्टात आले असून, केवळ ‘खोक्यांचे’ राजकारण उरले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर थेट निशाणा साधत त्यांनी आरोप केला की, या दोघांनी राज्याच्या लोकशाही परंपरांचे रूपांतर एका बाजारात केले आहे. ठाकरे म्हणाले, “पैशासाठी निष्ठा कशा विकल्या जात आहेत, हे जनता पाहत आहे; पण लक्षात ठेवा, जनता ही काही विकत घेता येईल अशी ‘खेळाडू’ नाही.”
भारतीय कामगार सेनेची ५८ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा | प्रमुख मार्गदर्शक – पक्षप्रमुख मा. श्री. उद्धवसाहेब ठाकरे | छत्रपती शिवाजी महाराज मंदिर, दादर, मुंबई – #LIVE https://t.co/LwX7gxiKlx — ShivSena – शिवसेना Uddhav Balasaheb Thackeray (@ShivSenaUBT_) April 21, 2026
शिंदे गटावर उपरोधिक टीका करताना उद्धव ठाकरे म्हणाले की, ज्याप्रमाणे क्रिकेट सामन्यांदरम्यान सट्टा लावला जातो, अगदी त्याचप्रमाणे सध्या महाराष्ट्राच्या भविष्यावर सट्टा लावला जात आहे. त्यांनी असा आरोप केला की, राजकारण्यांचा हा “लिलाव” केवळ आपल्या उद्योगपती मित्रांच्या फायद्यासाठी मुंबईची मालमत्ता विकून टाकण्याच्या उद्देशाने रचण्यात आला आहे. त्यांनी असा इशारा दिला की, जनतेचा कौल (जनादेश) लिलावात काढणाऱ्यांना येत्या काळात कडकडाचा धडा शिकवला जाईल.
सभेदरम्यान उद्धव ठाकरे यांनी राज्यातील वाढती बेरोजगारी आणि शेतकऱ्यांची दुरवस्था यांसारखे मुद्देही उपस्थित केले. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, सरकार जनतेचे लक्ष IPL च्या मनोरंजनात गुंतवून ठेवू पाहत आहे; तर दुसरीकडे, तरुणांच्या भविष्याशी संबंधित असलेला खरा खेळ मात्र पडद्याआड खेळला जात आहे. ठाकरे यांनी असा प्रश्न उपस्थित केला की, जर राजकारण्यांची किंमत कोट्यवधींच्या घरात जात असेल, तर सामान्य माणसाच्या आयुष्याचे मूल्य मात्र शून्यावर का आणले जात आहे? त्यांनी हे स्पष्ट केले की, ‘महाविकास आघाडी’ (MVA) हे “पैशांचे राजकारण” संपुष्टात आणण्यासाठी कटिबद्ध आहे.
उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या भाषणाचा समारोप एका भावपूर्ण आवाहनासह केला. या ‘लिलाव संस्कृती’विरुद्ध एकवटण्याचे आवाहन त्यांनी आपल्या समर्थकांना केले. बंदुकीच्या जोरावर किंवा पैशाच्या बळावर सत्ता कदाचित मिळवता येईल; परंतु लोकांचे प्रेम आणि आदर मात्र विकत घेता येत नाही, असे त्यांनी ठामपणे मांडले. ठाकरे यांची ही सभा महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवून देणारी ठरली आहे विशेषतः अशा वेळी, जेव्हा राज्यात मोठ्या प्रशासकीय आणि निवडणूकविषयक बदलांविषयीच्या चर्चांना आणि तर्कवितर्कांना जोर चढला आहे.
