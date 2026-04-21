Uddhav Thackeray: उद्धव ठाकरे यांचा हल्लाबोल, “नेते IPL खेळाडूंप्रमाणे विकले जातायत”; जाहीर सभेत ‘महायुती’वर जोरदार टीका

ठाकरे म्हणाले की, ज्याप्रमाणे IPL मध्ये खेळाडूंचा लिलाव होतो आणि त्यांच्यावर कोट्यवधींची बोली लावली जाते अगदी त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रात सध्या राजकारण्यांच्या खरेदी-विक्रीचा एक किळसवाणा खेळ सुरू आहे.

Updated On: Apr 21, 2026 | 04:31 PM
Uddhav Thackeray: उद्धव ठाकरे यांचा हल्लाबोल (Photo Credit- X)

Uddhav Thackeray on Politics Leader Auction: शिवसेना उबाठा पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सरकारवर आतापर्यंतचा सर्वात जोरदार हल्ला चढवला असून, राज्यातील सध्याच्या राजकीय परिस्थितीची तुलना ‘इंडियन प्रीमियर लीग’ (IPL) शी केली आहे. भारतीय कामगार सेनेच्या ५८ व्या वार्षिक सभेत कार्यकर्त्यांना संबोधित करताना ठाकरे म्हणाले की, ज्याप्रमाणे IPL मध्ये खेळाडूंचा लिलाव होतो आणि त्यांच्यावर कोट्यवधींची बोली लावली जाते अगदी त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रात सध्या राजकारण्यांच्या खरेदी-विक्रीचा एक किळसवाणा खेळ सुरू आहे. त्यांनी ‘महायुती’ सरकारला “लिलावाचे सरकार” असे संबोधले.

केवळ ‘खोक्यांचे’ राजकारण

सभेला जमलेल्या प्रचंड जनसमुदायाला संबोधित करताना उद्धव ठाकरे यांनी ठामपणे सांगितले की, आज विचारधारेचे अस्तित्वच संपुष्टात आले असून, केवळ ‘खोक्यांचे’ राजकारण उरले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर थेट निशाणा साधत त्यांनी आरोप केला की, या दोघांनी राज्याच्या लोकशाही परंपरांचे रूपांतर एका बाजारात केले आहे. ठाकरे म्हणाले, “पैशासाठी निष्ठा कशा विकल्या जात आहेत, हे जनता पाहत आहे; पण लक्षात ठेवा, जनता ही काही विकत घेता येईल अशी ‘खेळाडू’ नाही.”

‘गद्दार’ आणि ‘खोक्यांच्या’ सरकारवर हल्लाबोल

शिंदे गटावर उपरोधिक टीका करताना उद्धव ठाकरे म्हणाले की, ज्याप्रमाणे क्रिकेट सामन्यांदरम्यान सट्टा लावला जातो, अगदी त्याचप्रमाणे सध्या महाराष्ट्राच्या भविष्यावर सट्टा लावला जात आहे. त्यांनी असा आरोप केला की, राजकारण्यांचा हा “लिलाव” केवळ आपल्या उद्योगपती मित्रांच्या फायद्यासाठी मुंबईची मालमत्ता विकून टाकण्याच्या उद्देशाने रचण्यात आला आहे. त्यांनी असा इशारा दिला की, जनतेचा कौल (जनादेश) लिलावात काढणाऱ्यांना येत्या काळात कडकडाचा धडा शिकवला जाईल.

2026 ची राजकीय समीकरणे आणि बेरोजगारी

सभेदरम्यान उद्धव ठाकरे यांनी राज्यातील वाढती बेरोजगारी आणि शेतकऱ्यांची दुरवस्था यांसारखे मुद्देही उपस्थित केले. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, सरकार जनतेचे लक्ष IPL च्या मनोरंजनात गुंतवून ठेवू पाहत आहे; तर दुसरीकडे, तरुणांच्या भविष्याशी संबंधित असलेला खरा खेळ मात्र पडद्याआड खेळला जात आहे. ठाकरे यांनी असा प्रश्न उपस्थित केला की, जर राजकारण्यांची किंमत कोट्यवधींच्या घरात जात असेल, तर सामान्य माणसाच्या आयुष्याचे मूल्य मात्र शून्यावर का आणले जात आहे? त्यांनी हे स्पष्ट केले की, ‘महाविकास आघाडी’ (MVA) हे “पैशांचे राजकारण” संपुष्टात आणण्यासाठी कटिबद्ध आहे.

सत्याच्या विजयाचे आवाहन

उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या भाषणाचा समारोप एका भावपूर्ण आवाहनासह केला. या ‘लिलाव संस्कृती’विरुद्ध एकवटण्याचे आवाहन त्यांनी आपल्या समर्थकांना केले. बंदुकीच्या जोरावर किंवा पैशाच्या बळावर सत्ता कदाचित मिळवता येईल; परंतु लोकांचे प्रेम आणि आदर मात्र विकत घेता येत नाही, असे त्यांनी ठामपणे मांडले. ठाकरे यांची ही सभा महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवून देणारी ठरली आहे विशेषतः अशा वेळी, जेव्हा राज्यात मोठ्या प्रशासकीय आणि निवडणूकविषयक बदलांविषयीच्या चर्चांना आणि तर्कवितर्कांना जोर चढला आहे.

Published On: Apr 21, 2026 | 04:31 PM

"पुढील वर्षापासून 'पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…"; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

