Mirzapur मध्ये झळकणार Girls Power! ‘बीना त्रिपाठी आणि गोलूच्या भूमिकांमुळे ‘मिर्झापूर’ पुन्हा चर्चेत

भारताच्या सर्वाधिक आयकॉनिक आणि प्रेक्षकप्रिय क्राइम सागांपैकी एक असलेली मिर्झापूर आता मोठ्या पडद्यावर येण्यासाठी सज्ज झाली आहे.‘मिर्झापूर: द मूव्ही’ हा या लोकप्रिय फ्रँचायझीचा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा अध्याय ठरणार असून, तो ४ सप्टेंबर २०२६ रोजी चित्रपटगृहात प्रदर्शित होणार आहे. हा चित्रपट प्रेक्षकांना अधिक भव्य स्केल, तीव्र इंटेन्सिटी आणि सिनेमॅटिक अनुभव देण्याचे आश्वासन देत आहे.टीव्ही सीरिजमधील गाजलेली कथा आता मोठ्या पडद्यावर अधिक विस्तारित स्वरूपात पाहायला मिळणार असून, चाहत्यांमध्ये याबाबत प्रचंड उत्सुकता निर्माण झाली आहे. निर्मात्यांच्या मते, हा चित्रपट ‘मिर्झापूर’च्या विश्वाला एका नव्या उंचीवर घेऊन जाणार आहे.
थिएटरमधील अनुभव लक्षात घेऊन प्रत्येक पात्र, प्रत्येक सीन आणि प्रत्येक डायलॉग यांना आधीपेक्षा अधिक प्रभावी बनवण्यात आले आहे. यात जुन्या आयकॉनिक पात्रांसोबत काही नवीन चेहरेही दिसणार आहेत, जे कथेला आणखी गहिरेपणा देतील. प्रचंड फॅन फॉलोइंग आणि हाय-स्टेक ड्रामासह, हा चित्रपट एका नव्या फॉरमॅटमध्ये एक जबरदस्त अध्याय सादर करण्याचं वचन देतो.
इंडिपेंडेंट इंडस्ट्री सोर्सनुसार, मिर्झापूर या लोकप्रिय सीरिजने नेहमीच बीना त्रिपाठी, गोलू आणि स्वीटी यांसारख्या दमदार महिला पात्रांमुळे प्रेक्षकांमध्ये वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. बीना त्रिपाठीपासून गोलूपर्यंत या पात्रांनी पुरुषप्रधान कथानकातही स्वतःची ठळक छाप सोडली आहे.
आता हीच कथा मोठ्या पडद्यावर येत असून ‘मिर्झापूर: द मूव्ही’मध्ये अजून नवीन महिला पात्रांची एन्ट्री होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. उद्योगातील माहितीनुसार, चित्रपटात कथानक आणखी विस्तारत असून नवीन आणि प्रभावी महिला व्यक्तिरेखा जोडल्या जाऊ शकतात, ज्यामुळे संघर्ष आणि सत्तासमीकरण अधिक तीव्र होण्याची अपेक्षा आहे .
म्हणजेच, आधीच गाजलेल्या स्त्री पात्रांसोबत आता नव्या पात्रांची भर पडली तर ‘मिर्झापूर’चे जग आणखी मोठे आणि अधिक शक्तिशाली होणार हे निश्चित मानले जात आहे.