WhatsApp Plus: आता व्हॉट्सॲप वापरण्याचा अनुभव बदलणार! प्रीमियम फीचर्ससाठी मोजावे लागणार पैसे; पाहा काय आहे मेटाचा नवा प्लॅन

व्हॉट्सॲप प्लस हा एक ऐच्छिक (Optional) सबस्क्रिप्शन प्लॅन असणार आहे. हा प्लॅन प्रामुख्याने अशा युजर्ससाठी तयार करण्यात आला आहे, ज्यांना व्हॉट्सॲपचे डिझाइन आणि युजर एक्सपिरियन्स आपल्या आवडीनुसार कस्टमायझेशन करायला आवडते. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, हे एक प्रीमियम अपग्रेड असेल, जे चॅटिंगला अधिक वैयक्तिक (Personalize) बनवण्यावर लक्ष केंद्रित करेल.
प्रारंभिक अहवालानुसार, व्हॉट्सॲप प्लसमध्ये युजर्सना अनेक जबरदस्त फीचर्स मिळू शकतात:
‘व्हॉट्सॲप प्लस’ सध्या बीटा टेस्टिंगच्या टप्प्यात आहे. कंपनी मर्यादित स्तरावर या सेवेची चाचणी घेत असून युजर्सकडून फीडबॅक गोळा करत आहे. त्यामुळे, अंतिम आवृत्तीमध्ये वर नमूद केलेले सर्व फीचर्स असतीलच असे नाही; त्यामध्ये काही बदल किंवा नवीन सुधारणा केल्या जाऊ शकतात.
मेटाने अद्याप अधिकृत किमती जाहीर केल्या नसल्या तरी, जागतिक बाजारपेठेतील अंदाजित किमती समोर आल्या आहेत:
अहवालानुसार, कंपनी युजर्सना आकर्षित करण्यासाठी एक महिन्याचा फ्री ट्रायल (Free Trial) देखील देऊ शकते. जेणेकरून युजर्स या फीचर्सचा अनुभव घेऊन ठरवू शकतील की त्यांना सबस्क्रिप्शन घ्यायचे आहे की नाही.
मेटाने अद्याप लाँचिंगची अधिकृत तारीख जाहीर केलेली नाही. ही सेवा स्नॅपचॅट+ (Snapchat+) किंवा इंस्टाग्रामच्या पेड व्हर्जनप्रमाणेच असेल. यामध्ये मूलभूत फीचर्स नेहमीप्रमाणे मोफत राहतील, परंतु प्रगत कस्टमायझेशनसाठी युजर्सना पैसे द्यावे लागतील. ज्यांना आपला चॅटिंग अनुभव अधिक स्मार्ट आणि वैयक्तिक बनवायचा आहे, त्यांच्यासाठी व्हॉट्सॲप प्लस हा एक उत्तम पर्याय ठरू शकतो.
