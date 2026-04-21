Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

WhatsApp Plus: आता व्हॉट्सॲप वापरण्याचा अनुभव बदलणार! प्रीमियम फीचर्ससाठी मोजावे लागणार पैसे; पाहा काय आहे मेटाचा नवा प्लॅन

मेटा लवकरच 'WhatsApp Plus' हा सबस्क्रिप्शन प्लॅन लाँच करणार आहे. यामध्ये चॅट पिन मर्यादा वाढवणे, कस्टम थीम्स आणि आयकॉन्स यांसारखे प्रीमियम फीचर्स मिळतील.

Updated On: Apr 21, 2026 | 05:44 PM
आता व्हॉट्सॲप वापरण्याचा अनुभव बदलणार! (Photo Credit- X)

आता व्हॉट्सॲप वापरण्याचा अनुभव बदलणार! (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:

  • आता व्हॉट्सॲप वापरण्याचा अनुभव बदलणार!
  • प्रीमियम फीचर्ससाठी मोजावे लागणार पैसे
  • पाहा काय आहे मेटाचा नवा प्लॅन
जर तुम्ही दैनंदिन जीवनात व्हॉट्सॲपचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करत असाल आणि तुम्हाला तुमचा चॅटिंग अनुभव अधिक प्रगत हवा असेल, तर तुमच्यासाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. मेटा (Meta) आपल्या लोकप्रिय मेसेजिंग प्लॅटफॉर्मसाठी ‘WhatsApp Plus’ नावाचा एक नवीन सबस्क्रिप्शन प्लॅन लाँच करण्याच्या तयारीत आहे. या प्लॅनच्या माध्यमातून युजर्सना असे अनेक प्रीमियम फीचर्स मिळतील जे सध्याच्या मोफत आवृत्तीमध्ये उपलब्ध नाहीत.

व्हॉट्सॲप प्लस (WhatsApp Plus) नक्की काय आहे?

व्हॉट्सॲप प्लस हा एक ऐच्छिक (Optional) सबस्क्रिप्शन प्लॅन असणार आहे. हा प्लॅन प्रामुख्याने अशा युजर्ससाठी तयार करण्यात आला आहे, ज्यांना व्हॉट्सॲपचे डिझाइन आणि युजर एक्सपिरियन्स आपल्या आवडीनुसार कस्टमायझेशन करायला आवडते. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, हे एक प्रीमियम अपग्रेड असेल, जे चॅटिंगला अधिक वैयक्तिक (Personalize) बनवण्यावर लक्ष केंद्रित करेल.

कोणते प्रीमियम फीचर्स मिळण्याची शक्यता?

प्रारंभिक अहवालानुसार, व्हॉट्सॲप प्लसमध्ये युजर्सना अनेक जबरदस्त फीचर्स मिळू शकतात:

  • चॅट पिन करण्याची मर्यादा: सध्या सामान्य युजर्स केवळ 3 चॅट्स पिन करू शकतात, परंतु प्रीमियम प्लॅनमध्ये ही मर्यादा 20 चॅट्सपर्यंत वाढवली जाऊ शकते.
  • कस्टम थीम्स आणि आयकॉन्स: युजर्सना नवीन चॅट थीम्स, कस्टम ॲप आयकॉन्स आणि संपूर्ण इंटरफेसचा रंग बदलण्याचे पर्याय मिळतील.
  • प्रगत नोटिफिकेशन: वेगवेगळ्या चॅट्स आणि ग्रुप्ससाठी स्वतंत्र नोटिफिकेशन टोन आणि रिंगटोन सेट करण्याची सुविधा दिली जाईल.
  • चॅट मॅनेजमेंट: कॉन्टॅक्ट्स आणि ग्रुप्सना वेगवेगळ्या कॅटेगरीमध्ये विभागण्यासाठी नवीन टूल्स उपलब्ध करून दिली जातील.

सध्या ‘बीटा’ टेस्टिंग सुरू

‘व्हॉट्सॲप प्लस’ सध्या बीटा टेस्टिंगच्या टप्प्यात आहे. कंपनी मर्यादित स्तरावर या सेवेची चाचणी घेत असून युजर्सकडून फीडबॅक गोळा करत आहे. त्यामुळे, अंतिम आवृत्तीमध्ये वर नमूद केलेले सर्व फीचर्स असतीलच असे नाही; त्यामध्ये काही बदल किंवा नवीन सुधारणा केल्या जाऊ शकतात.

6300mAh बॅटरी आणि मोठी स्क्रीन; कमी बजेटवाल्यांसाठी Redmi A7 4G स्मार्टफोन लॉन्च

किती असेल सबस्क्रिप्शनची किंमत?

मेटाने अद्याप अधिकृत किमती जाहीर केल्या नसल्या तरी, जागतिक बाजारपेठेतील अंदाजित किमती समोर आल्या आहेत:

  • युरोप: अंदाजे €2.49 प्रति महिना.
  • पाकिस्तान: अंदाजे 229 PKR प्रति महिना.
  • भारत: भारतातील संभाव्य किंमत सुमारे 273 रुपये प्रति महिना असू शकते.

अहवालानुसार, कंपनी युजर्सना आकर्षित करण्यासाठी एक महिन्याचा फ्री ट्रायल (Free Trial) देखील देऊ शकते. जेणेकरून युजर्स या फीचर्सचा अनुभव घेऊन ठरवू शकतील की त्यांना सबस्क्रिप्शन घ्यायचे आहे की नाही.

कधी होणार लाँच?

मेटाने अद्याप लाँचिंगची अधिकृत तारीख जाहीर केलेली नाही. ही सेवा स्नॅपचॅट+ (Snapchat+) किंवा इंस्टाग्रामच्या पेड व्हर्जनप्रमाणेच असेल. यामध्ये मूलभूत फीचर्स नेहमीप्रमाणे मोफत राहतील, परंतु प्रगत कस्टमायझेशनसाठी युजर्सना पैसे द्यावे लागतील. ज्यांना आपला चॅटिंग अनुभव अधिक स्मार्ट आणि वैयक्तिक बनवायचा आहे, त्यांच्यासाठी व्हॉट्सॲप प्लस हा एक उत्तम पर्याय ठरू शकतो.

Smartphone Tips : तुमचा फोन वारंवार ओव्हरहीट होतोय? मग ‘या’ स्मार्ट ट्रिक्स मिनिटांत करा फिक्स

Web Title: Whatsapp plus premium subscription plan features and price india update 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 21, 2026 | 05:44 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

WhatsApp Update: iPhone यूजर्सची प्रायव्हसी वाढणार! मेसेज वाचताच आपोआप होणार डिलीट, सुरु झाली नव्या फीचरची चाचणी
1

WhatsApp Update: iPhone यूजर्सची प्रायव्हसी वाढणार! मेसेज वाचताच आपोआप होणार डिलीट, सुरु झाली नव्या फीचरची चाचणी

लवकरच रिटायर होणार mAadhaar… UIDAI ने सोशल मीडियावर केली घोषणा; नव्या अ‍ॅपसह यूजर्सचा अनुभव होणार आणखी स्मार्ट
2

लवकरच रिटायर होणार mAadhaar… UIDAI ने सोशल मीडियावर केली घोषणा; नव्या अ‍ॅपसह यूजर्सचा अनुभव होणार आणखी स्मार्ट

Instagram चं नवं Instants बनलंय डोक्याला ताप? कसं कराल बंद? फॉलो करा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस
3

Instagram चं नवं Instants बनलंय डोक्याला ताप? कसं कराल बंद? फॉलो करा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

फोटो शेअरिंगचा गेम बदलणार? Instagram च्या Instants अ‍ॅपची सर्वत्र चर्चा, Snapchat ला टक्कर देणार?
4

फोटो शेअरिंगचा गेम बदलणार? Instagram च्या Instants अ‍ॅपची सर्वत्र चर्चा, Snapchat ला टक्कर देणार?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
pakistan School Dress Code: कर्नाटकमध्ये हिजाबला परवानगी; मग पाकिस्तानातील शाळांमधील ‘या’ कडक नियमांची का होतेय चर्चा?

pakistan School Dress Code: कर्नाटकमध्ये हिजाबला परवानगी; मग पाकिस्तानातील शाळांमधील ‘या’ कडक नियमांची का होतेय चर्चा?

May 16, 2026 | 10:36 AM
लग्नाला निघालेत की बाॅर्डरवर युद्ध लढायला? आगीचे रिंगण, पिस्तूलांचा वार, वराच्या एंट्रीवेळी दिसून आला अजब-गजब प्रकार; Video Viral

लग्नाला निघालेत की बाॅर्डरवर युद्ध लढायला? आगीचे रिंगण, पिस्तूलांचा वार, वराच्या एंट्रीवेळी दिसून आला अजब-गजब प्रकार; Video Viral

May 16, 2026 | 10:27 AM
Shani Amavasya: पितरांच्या आशीर्वादासाठी अमावस्या का मानली जाते खास, जाणून घ्या

Shani Amavasya: पितरांच्या आशीर्वादासाठी अमावस्या का मानली जाते खास, जाणून घ्या

May 16, 2026 | 10:20 AM
NEET Exam paper leak: NEET परीक्षा रद्द झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांमध्ये नैराश्य; तिघांनी संपवलं जीवन, CBIचं धाडसत्र सुरू

NEET Exam paper leak: NEET परीक्षा रद्द झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांमध्ये नैराश्य; तिघांनी संपवलं जीवन, CBIचं धाडसत्र सुरू

May 16, 2026 | 10:14 AM
काही हटके खायचंय? मग घरी बनवा गुजराती स्टाईल ‘बाजरा वडा’, चवीलाच भारी नाही तर आरोग्यासाठीही ठरते फायदेशीर

काही हटके खायचंय? मग घरी बनवा गुजराती स्टाईल ‘बाजरा वडा’, चवीलाच भारी नाही तर आरोग्यासाठीही ठरते फायदेशीर

May 16, 2026 | 10:00 AM
Accident: मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवेवरील ‘मिसिंग लिंक’वर भीषण अपघात; तिघांचा मृत्यू

Accident: मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवेवरील ‘मिसिंग लिंक’वर भीषण अपघात; तिघांचा मृत्यू

May 16, 2026 | 09:40 AM
Jupiter Transit: जून महिन्यात गुरू ग्रह बदलणार आपले मार्गक्रमण, या राशींच्या लोकांचे उजळणार नशीब

Jupiter Transit: जून महिन्यात गुरू ग्रह बदलणार आपले मार्गक्रमण, या राशींच्या लोकांचे उजळणार नशीब

May 16, 2026 | 09:40 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

May 15, 2026 | 07:59 PM
Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

May 15, 2026 | 07:53 PM
Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

May 15, 2026 | 07:47 PM
Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

May 15, 2026 | 07:41 PM
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

May 14, 2026 | 10:56 PM
Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM