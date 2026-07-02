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Mumbai Rain: मुंबईत मुसळधार पावसामुळे जलाशयांची जलपातळी ७.३१ टक्क्यांवर, पवई तलाव ओव्हरफ्लो; शुक्रवारी BMC ची मोठी बैठक

Updated On: Jul 02, 2026 | 03:32 PM IST
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सारांश

मुंबईत झालेल्या मुसळधार पावसामुळे ७ जलाशयांमध्ये ७.३१% पाणीसाठा झाला असून पवई तलाव ओव्हरफ्लो झाला आहे. पाणीकपाती संदर्भात शुक्रवारी बीएमसीची महत्त्वाची बैठक होणार आहे.

मुंबईत मुसळधार पावसामुळे जलाशयांची जलपातळी ७.३१ टक्क्यांवर (Photo Credit- X)

मुंबईत मुसळधार पावसामुळे जलाशयांची जलपातळी ७.३१ टक्क्यांवर (Photo Credit- X)

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विस्तार
  • मुंबईत मुसळधार पावसामुळे जलाशयांची जलपातळी ७.३१ टक्क्यांवर
  • पवई तलाव ओव्हरफ्लो
  • शुक्रवारी BMC ची मोठी बैठक
मुंबई: मुंबईत सलग दोन दिवस झालेल्या मुसळधार पावसामुळे शहराच्या पाणीपुरवठा व्यवस्थेला मोठा दिलासा मिळाला आहे. शहराला पिण्याचे पाणी पुरवणाऱ्या सातही जलाशयांमधील पाणीसाठ्यात वेगाने वाढ झाली आहे. बुधवारी सकाळी जाहीर झालेल्या आकडेवारीनुसार, या जलाशयांमध्ये एकूण १,०३,८७१ दशलक्ष लिटर पाणी जमा झाले आहे, जे त्यांच्या एकूण क्षमतेच्या ७.३१ टक्के इतके आहे. मंगळवारी हा साठा ९७,६६६ दशलक्ष लिटर (६.७५ टक्के) इतका होता. पाणीसाठ्यातील या वाढीमुळे बीएमसी (BMC) प्रशासनाला दिलासा मिळाला असून, भविष्यातील पाणी उपलब्धतेबाबत आशा पल्लवित झाल्या आहेत.

दरम्यान, केवळ औद्योगिक वापरासाठी राखीव असलेल्या पवई तलावातही सततच्या पावसामुळे पूर्ण क्षमतेने पाणी भरले असून तो ओसंडून वाहू लागला आहे. तलाव पूर्ण भरल्यामुळे उद्योगांवर सध्या लादण्यात आलेल्या पाणीकपातीतून लवकरच दिलासा मिळू शकेल, असे बीएमसीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. या संदर्भात, शुक्रवारी बीएमसी मुख्यालयात जल विभागाची एक महत्त्वाची बैठक बोलावण्यात आली आहे; यात औद्योगिक क्षेत्रासाठी पाणीपुरवठा पूर्ववत करण्याबाबत किंवा कपात कमी करण्याबाबत निर्णय घेतला जाऊ शकतो. तसेच, शहरातील पिण्याच्या पाणीपुरवठ्याच्या सद्यस्थितीचाही आढावा घेतला जाईल.

जलाशयांमधील पाणीसाठा अपेक्षेपेक्षा खूपच कमी होता

मुंबईला पाणी पुरवठा करणाऱ्या प्रमुख जलाशयांमध्ये अप्पर वैतरणा, मोडक सागर, तानसा, मिडल वैतरणा, भातसा, विहार आणि तुळशी यांचा समावेश होतो. यावर्षी मान्सूनचे आगमन संथ झाल्यामुळे आणि ‘एल निनो’च्या (El Niño) प्रभावामुळे या जलाशयांमधील पाणीसाठा अपेक्षेपेक्षा खूपच कमी राहिला होता. ३० जूनच्या सकाळपर्यंत एकूण पाणीसाठा ९७,६६६ दशलक्ष लिटरपर्यंत खाली आला होता. त्यावेळी अप्पर वैतरणा आणि तानसा येथील वापरण्यायोग्य पाणीसाठा संपला होता, तर मोडक सागर, मिडल वैतरणा, भातसा, विहार आणि तुळशीमध्ये केवळ मर्यादित प्रमाणात पाणी शिल्लक होते. या परिस्थितीमुळे बीएमसी प्रशासनाची चिंता वाढली होती.

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पाणीटंचाई टळण्याची शक्यता

मंगळवारपासून मुंबई आणि आसपासच्या परिसरात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे जलाशयांमध्ये पाण्याची वेगाने आवक झाली आहे, ज्यामुळे एकूण पाणीसाठ्याने १,००,००० दशलक्ष लिटरचा टप्पा ओलांडला आहे. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, जर पुढील काही दिवस पावसाचा जोर असाच कायम राहिला, तर सर्व प्रमुख जलाशयांमधील पाणीपातळी वेगाने वाढेल आणि त्यामुळे आगामी महिन्यांत पाणीटंचाईचे संकट ओढवण्याचा धोका लक्षणीयरीत्या कमी होईल.

मुंबई महापालिकेच्या (BMC) माहितीनुसार, पवई तलावाची पाणी साठवण क्षमता सुमारे ५.४५ अब्ज लिटर इतकी असून, या तलावातील पाण्याचा वापर केवळ औद्योगिक प्रकल्पांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी केला जातो. सध्या उद्योगांना होणाऱ्या पाणीपुरवठ्यात २० टक्के कपात लागू आहे; मात्र तलाव भरत असल्याने ही कपात शिथिल होण्याची दाट शक्यता आहे. यासंदर्भात शुक्रवारी होणाऱ्या आढावा बैठकीत अंतिम निर्णय घेतला जाईल.

मुंबईची दैनंदिन गरज: ४,६०० दशलक्ष लिटर

मुंबईची पाण्याची दैनंदिन गरज सुमारे ४,६०० दशलक्ष लिटर इतकी आहे, तर सामान्य परिस्थितीत महापालिकेकडून सुमारे ४,२०० दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा केला जातो. जलाशयांमधील पाणीपातळीत सातत्याने होणारी घट पाहता, १५ मेपासून शहरात १० टक्के पाणीकपात लागू करण्यात आली होती. याव्यतिरिक्त, जेव्हा पाणीसाठा ८ टक्क्यांपेक्षा कमी झाला, तेव्हा महापालिकेने राज्य सरकारकडून दररोज अतिरिक्त १,६६० दशलक्ष लिटर पाणी मिळवून पाणीपुरवठा सुरळीत ठेवला होता. अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे की, एकदा का जलाशयांमधील पाणीपातळी ८ टक्क्यांच्या वर गेली, की राज्य सरकारकडून अतिरिक्त पाणी घेण्याची गरज उरणार नाही.

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Web Title: Water levels in mumbais reservoirs rise to 731 due to heavy rainfall powai lake overflows

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Published On: Jul 02, 2026 | 03:32 PM

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