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Nashik Ring Road प्रकल्पाची १५ दिवसांत उच्चस्तरीय चौकशी; बावनकुळेंची मोठी घोषणा

Updated On: Jul 10, 2026 | 05:15 PM IST
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सारांश

मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, हा रिंगरोड भविष्यातील सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा पायाभूत सुविधा प्रकल्प असून, तो राबविताना शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन योग्य व समाधानकारक मोबदला देण्यावर शासनाचा भर राहील.

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नाशिक कुंभमेळा रिंगरोड प्रकल्पाची १५ दिवसांत उच्चस्तरीय चौकशी; बावनकुळेंची मोठी घोषणा

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विस्तार

Nashik Kumbh Mela Ring Road Project : सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या आयोजनासाठी प्रस्तावित बाह्य रिंगरोड प्रकल्पात कमीत कमी भूसंपादन करण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही सुरू असून, मातोरी आणि मुंगसरे परिसरातील रिंगरोडच्या अलाइन्मेंटमध्ये काही विशिष्ट व्यक्तींना लाभ मिळावा म्हणून बदल करण्यात आला आहे का, याची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात येईल. चौकशीत दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करून शेतकऱ्यांना न्याय दिला जाईल, अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत दिली.

सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी प्रस्तावित बदल रिंगरोडच्या अलाइनमेंटमध्ये झाल्याबाबत सदस्य विजय वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री बावनकुळे बोलत होते. यावेळी सरोज अहिरे यांनीही चर्चेत सहभाग घेतला. मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, हा रिंगरोड भविष्यातील सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा पायाभूत सुविधा प्रकल्प असून, तो राबविताना शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन योग्य व समाधानकारक मोबदला देण्यावर शासनाचा भर राहील.

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शेतकऱ्यांवर अन्याय करू नये : वडेट्टीवार

कुंभमेळ्यासाठी रिंगरोड महत्त्वाचा असला, तरी विकासाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांवर अन्याय करू नये. सरकारने जबरदस्तीने शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेऊ नये, त्यांच्याशी चर्चा करावी असे विजय वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केले. यावर उत्तर देताना महसूल मंत्री म्हणाले की, कुणाच्याही जमिनी बळजबरीने घेतल्या जाणार नाहीत, शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊनच भूसंपादन प्रक्रिया राबविली जाईल आणि त्यांना योग्य मोबदला दिला जाईल.

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अधिकाऱ्यांबाबत चौकशीचे आश्वासन

उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर महसूल मंत्र्यांनी अलायन्मेंट बदलण्यात आली का? कुंभमेळा निमित तिथे प्रकल्प होणार म्हणून कोणी जाणूनबुजून आधीच जमीन खरेदी केली का? याबाबत चौकशी करण्यात येणार. महसूल खात्याचे अपर मुख्य सचिव यांच्या नेतृत्वाखाली समिती नेमून १५ दिवसात चौकशी करण्यात येणार अशी घोषणा महसूल मंत्र्यांनी केली. शेतकऱ्यांवर दबाव टाकणाऱ्या आणि गैरवर्तन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी. जिल्हाधिकारी यांची भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह आहे त्याची चौकशी करण्याची मागणी वडेट्टीवार यांनी केली. यावर अधिकाऱ्यांबाबत चौकशी करण्याचे आश्वासन महसूल मंत्र्यांनी दिले.

 

 

Web Title: Nashik kumbh mela outer ring road project alignment change high level probe bawankule

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Published On: Jul 10, 2026 | 05:15 PM

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