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‘जर संघ जिंकला नाही तर…’; Team India च्या दारूण पराभवावर Shreyas Iyer चे मोठे विधान

Updated On: Jul 10, 2026 | 05:58 PM IST
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सारांश

इंग्लंडविरुद्धच्या चौथ्या टी-२० सामन्यात टीम इंडियाचा दारूण पराभव झाला आहे. त्यानंतर कर्णधार श्रेयस अय्यरने या पराभवावर स्पष्टीकरण दिले आहे. सामना सुरू होण्याआधी आम्ही योग्य रणनीती आखली होती. 

‘जर संघ जिंकला नाही तर…’; Team India च्या दारूण पराभवावर Shreyas Iyer चे मोठे विधान

कर्णधार श्रेयस अय्यर (फोटो- ians)

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विस्तार
  1. श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वात भारताने गमावली दुसरी मालिका 
  2. इंग्लंडने केला 9 विकेट्सने पराभव 
  3. श्रेयस अय्यर सोडून सर्व फलंदाज अपयशी 
India Vs England T20 Series: काल झालेल्या चौथ्या टी 20 सामन्यात इंग्लंडने भारताचा 9 विकेट्सने पराभव केला आहे. या विजयासह इंग्लंडने टी 20 सिरिज देखील जिंकली आहे. श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वात भारतीय संघाचा दारुण पराभव झाला आहे. आयर्लंड पाठोपाठ इंग्लंडने देखील भारताचा पराभव केला आहे. चौथ्या सामन्यात झालेल्या पराभवावर अखेर कर्णधार श्रेयस अय्यरने भाष्य केले आहे. श्रेयस अय्यर नेमके काय म्हणाला याबबात जाणून घेऊयात.

काय म्हणाला कर्णधार श्रेयस अय्यर?

इंग्लंडविरुद्धच्या चौथ्या टी-२० सामन्यात टीम इंडियाचा दारूण पराभव झाला आहे. त्यानंतर कर्णधार श्रेयस अय्यरने या पराभवावर स्पष्टीकरण दिले आहे. सामना सुरू होण्याआधी आम्ही योग्य रणनीती आखली होती. मात्र ती रणनीती मैदानात लागू करू शकलो नाही. 158 रन्स हा मोठा स्कोअर नव्हता. कालच्या सामन्यात आम्ही आमची योजना लागू करू शकला नाही.

श्रेयस अय्यरने फलंदाजीबाबत देखील भाष्य केले आहे. त्याने केलेल्या खेळीवर त्याने मत मांडले आहे. जर संघ जिंकला नाही तर माझी खेळी महत्वाची ठरत नाहीत. प्रत्येक सामन्यात चांगली खेळी करून भारताला विजय मिळवून देण्याची इच्छा आहे. मात्र यावेळेस असे झाले नाही. पुढील सामन्यात आम्ही अधिक चांगला खेळ करण्याचा प्रयत्न करू.

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Harry Brook ने भारतीय संघाला डिवचले

भारतासारख्या शक्तिशाली संघाला पराभूत करणे नेहमीच खास असते. कालच्या सामन्यात आम्ही अत्यंत चांगला खेळ केला. खेळाडूंनी पीचचा अंदाज घेतला असल्यामुळे चांगला खेळ केला. आमच्या संघाने विविध परिस्थितीमध्ये आपल्या कौशल्याचा चांगला वापर केला. त्यामुळे यांचा विजय सोपा झाला. कर्णधार हॅरी ब्रूकच्या नेतृत्वात इंग्लंडच्या संघाने चारही सामन्यात चांगली खेळी केल्याचे पाहायला मिळाले आहे.

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हॅरी ब्रूकने तोंडभरून आपल्या गोलंदाजांचे कौतुक केले. आमच्या खेळाडूंमध्ये, गोलंदाजांमध्ये चांगला संवाद सुरू असतो. त्यामुळे यांचे प्रदर्शन अधिक चांगले होते, असे हॅरी ब्रूकने म्हटले. आमचा संघ शेवटचा सामना देखील जिंकला तर इंग्लंडचा संघ टी 20 इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये पहिल्या नंबरवर पोहोचेल. जगातील एक नंबरची टीम होणे आमच्यासाठी गर्वाची बाब असणार आहे. मात्र आमचे लक्ष्य चांगले क्रिकेट खेळण्याकडे आणि सिरिज जिंकण्याकडे आहे.

 

Web Title: Captain shreyas iyer statement after lost series against england

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Published On: Jul 10, 2026 | 05:53 PM

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