शुक्रवार, 10 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Health Tips: जेवल्यानंतर लगेच करू नका ‘या’ चुका, नाहीतर स्वतःच्या हाताने द्याल आजारपणाला आमंत्रण

Updated On: Jul 10, 2026 | 06:07 PM IST
जाहिरात
सारांश

Never Do This Mistakes after Eating: जेवणानंतरच्या काही चुकीच्या सवयी शरीराच्या नैसर्गिक पचनक्रियेवर परिणाम करू शकतात. त्यामुळे जेवण केल्यानंतर कोणत्या चुका करु नये, जाणून घ्या.

photo- Ai Generated
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • जेवल्यानंतर लगेच करू नका ‘या’ चुका
  • नाहीतर आरोग्यावर होईल परिणाम
  • निरोगी पचनासाठी या सवयी अंगीकारा
जेवण केल्यानंतर अनेकजण नकळत अशा काही सवयी पाळतात, ज्या आरोग्यासाठी हानिकारक ठरू शकतात. काहींना लगेच झोपण्याची सवय असते, तर काहीजण जेवण संपताच चहा किंवा कॉफी पितात. अशा सवयींमुळे पचनक्रिया मंदावणे, अपचन, गॅस, अॅसिडिटी आणि शरीराला आवश्यक पोषक घटकांचे योग्य शोषण न होणे अशा समस्या उद्भवू शकतात. आरोग्य तज्ज्ञांच्या मते, जेवणाइतकेच जेवणानंतरचा दिनक्रमही महत्त्वाचा असतो. योग्य सवयी अंगीकारल्यास पचन सुधारते आणि शरीर निरोगी राहण्यास मदत होते. त्यामुळे जेवल्यानंतर कोणत्या चुका करु नये, जाणून घ्या.

चायनीज खाताय? सावधान! चवीचा मोह महागात पडणार; नूडल्स, मंच्युरियनमध्ये वापरला जाणारा अजिनोमोटो किती धोकादायक?

जेवणानंतर लगेच झोपू नका

जेवण झाल्यानंतर त्वरित झोपल्यास अन्न व्यवस्थित पचण्यास अडथळा निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे अॅसिडिटी, छातीत जळजळ आणि अपचनाचा त्रास वाढू शकतो. जेवणानंतर किमान दोन ते तीन तासांनी झोपणे अधिक योग्य मानले जाते.

लगेच चहा किंवा कॉफी पिणे टाळा

अनेकांना जेवणानंतर चहा किंवा कॉफी पिण्याची सवय असते. मात्र या पेयांमधील काही घटक लोहासारख्या महत्त्वाच्या पोषक तत्त्वांच्या शोषणावर परिणाम करू शकतात. त्यामुळे ही पेये काही वेळाने घेणे अधिक फायदेशीर ठरते.

त्वरित व्यायाम करू नका

जेवणानंतर लगेच धावणे, जिममध्ये व्यायाम करणे किंवा जास्त शारीरिक मेहनत घेणे टाळावे. यामुळे पचनक्रियेवर ताण येऊ शकतो. त्याऐवजी काही मिनिटांनी हलके चालणे अधिक उपयुक्त ठरते.

भरपूर पाणी पिऊ नका

जेवणानंतर लगेच मोठ्या प्रमाणात पाणी पिण्याऐवजी थोड्या प्रमाणात पाणी घ्यावे. त्यानंतर काही वेळाने आवश्यकतेनुसार पाणी पिणे अधिक योग्य मानले जाते.

धूम्रपान किंवा तंबाखूचे सेवन टाळा

जेवणानंतर धूम्रपान किंवा तंबाखूजन्य पदार्थांचे सेवन करणे आरोग्यासाठी अत्यंत घातक मानले जाते. यामुळे पचनसंस्थेवर तसेच शरीराच्या इतर अवयवांवरही नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.

लगेच फळे खाणे टाळा

फळे आरोग्यासाठी लाभदायक असली तरी जेवणानंतर लगेच त्यांचे सेवन केल्यास काही व्यक्तींमध्ये पचनाचा त्रास होऊ शकतो. त्यामुळे फळे जेवणाच्या काही वेळ आधी किंवा काही वेळानंतर खाणे अधिक योग्य ठरते.

निरोगी पचनासाठी या सवयी अंगीकारा

जेवणानंतर 10 ते 15 मिनिटे शांतपणे चालण्याचा प्रयत्न करा.

संतुलित आणि वेळेवर आहार घ्या.

अति खाणे टाळा आणि अन्न नीट चावून खा.

नियमित व्यायाम आणि पुरेशी झोप याकडेही लक्ष द्या.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

रोजच्या भांडणांना कंटाळला आहात? नातं तोडण्याचा विचार करताय? निर्णय घेण्यापूर्वी स्वतःला विचारा ‘हे महत्त्वाचे प्रश्न

Web Title: What not to do after meal healthy digestion tips marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 10, 2026 | 06:07 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Food Inflation: महागाईचा उडाला भडका! Veg, Nonveg दोन्ही थाळ्या महागल्या; 5 महिन्यांतील उच्चांकावर पोहोचला जेवणाचा खर्च
1

Food Inflation: महागाईचा उडाला भडका! Veg, Nonveg दोन्ही थाळ्या महागल्या; 5 महिन्यांतील उच्चांकावर पोहोचला जेवणाचा खर्च

Women’s Health: महिलांच्या आरोग्यावर सर्वाधिक परिणाम करतात ‘या’ ५ सवयी, वेळेत बदला नाहीतर होईल नुकसान
2

Women’s Health: महिलांच्या आरोग्यावर सर्वाधिक परिणाम करतात ‘या’ ५ सवयी, वेळेत बदला नाहीतर होईल नुकसान

Lungs Health: फक्त सिगारेट सोडून उपयोग नाही! ‘या’ सवयीही करू शकतात फुफ्फुसांचे गंभीर नुकसान
3

Lungs Health: फक्त सिगारेट सोडून उपयोग नाही! ‘या’ सवयीही करू शकतात फुफ्फुसांचे गंभीर नुकसान

Health Tips: डॉक्टरांचा सल्ला न घेता स्वत: हून घेताय ‘ही’ औषधे? जीवावर बेतेल; जाणून घ्या दुष्परिणाम
4

Health Tips: डॉक्टरांचा सल्ला न घेता स्वत: हून घेताय ‘ही’ औषधे? जीवावर बेतेल; जाणून घ्या दुष्परिणाम

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘मिसिंग लिंक’वरून विधान परिषदेत राडा! खोटे आरोप करणारे महाराष्ट्राचे शत्रू; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा विरोधकांवर घणाघात

‘मिसिंग लिंक’वरून विधान परिषदेत राडा! खोटे आरोप करणारे महाराष्ट्राचे शत्रू; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा विरोधकांवर घणाघात

Jul 10, 2026 | 06:07 PM
Health Tips: जेवल्यानंतर लगेच करू नका ‘या’ चुका, नाहीतर स्वतःच्या हाताने द्याल आजारपणाला आमंत्रण

Health Tips: जेवल्यानंतर लगेच करू नका ‘या’ चुका, नाहीतर स्वतःच्या हाताने द्याल आजारपणाला आमंत्रण

Jul 10, 2026 | 06:07 PM
Winter Session 2026: हिवाळी अधिवेशनाची तारीख जाहीर; मंत्री नसल्याने विधान परिषदेचे ‘सूप’ वाजले, विरोधकांचा सरकारवर निशाणा

Winter Session 2026: हिवाळी अधिवेशनाची तारीख जाहीर; मंत्री नसल्याने विधान परिषदेचे ‘सूप’ वाजले, विरोधकांचा सरकारवर निशाणा

Jul 10, 2026 | 06:05 PM
गुंतवणूकदारांसाठी मोठी बातमी, अवघ्या 5000 रुपयांत सुरू करा गुंतवणूक; SBI ने आणला नवा टार्गेट Mutual Fund

गुंतवणूकदारांसाठी मोठी बातमी, अवघ्या 5000 रुपयांत सुरू करा गुंतवणूक; SBI ने आणला नवा टार्गेट Mutual Fund

Jul 10, 2026 | 06:03 PM
Deool Band 2 तर देवाच्या नावावरून चालला! ट्रोल करणाऱ्यांना प्रवीण तरडेने दिले सडेतोड उत्तर

Deool Band 2 तर देवाच्या नावावरून चालला! ट्रोल करणाऱ्यांना प्रवीण तरडेने दिले सडेतोड उत्तर

Jul 10, 2026 | 05:53 PM
‘जर संघ जिंकला नाही तर…’; Team India च्या दारूण पराभवावर Shreyas Iyer चे मोठे विधान

‘जर संघ जिंकला नाही तर…’; Team India च्या दारूण पराभवावर Shreyas Iyer चे मोठे विधान

Jul 10, 2026 | 05:53 PM
NEET Pre Ayurveda 2026: संस्कृतच्या विद्यार्थ्यांना १० वी नंतर थेट आयुर्वेद डॉक्टर बनता येणार; जाणून घ्या सविस्तर

NEET Pre Ayurveda 2026: संस्कृतच्या विद्यार्थ्यांना १० वी नंतर थेट आयुर्वेद डॉक्टर बनता येणार; जाणून घ्या सविस्तर

Jul 10, 2026 | 05:46 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Jul 09, 2026 | 03:44 PM
Wardha teachers protest : अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करा, शिक्षकांची शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी!

Wardha teachers protest : अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करा, शिक्षकांची शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी!

Jul 09, 2026 | 03:37 PM
Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Jul 08, 2026 | 03:23 PM
DOMBIVLI : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर हॉस्पिटल मारहाण प्रकरणात तिघांना अटक

DOMBIVLI : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर हॉस्पिटल मारहाण प्रकरणात तिघांना अटक

Jul 08, 2026 | 03:16 PM
Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Jul 07, 2026 | 03:37 PM
Mumbai : ‘रामाच्या नावावर भ्रष्टाचार?’ अयोध्या प्रकरणाच्या निषेधार्थ भाईंदरमध्ये शिवसैनिकांचा एल्गार

Mumbai : ‘रामाच्या नावावर भ्रष्टाचार?’ अयोध्या प्रकरणाच्या निषेधार्थ भाईंदरमध्ये शिवसैनिकांचा एल्गार

Jul 07, 2026 | 03:32 PM
KARJAT : रायगडात राष्ट्रवादीला धक्का! अंकित साखरे यांच्या भावासह पत्नीचा शिवसेनेत प्रवेश

KARJAT : रायगडात राष्ट्रवादीला धक्का! अंकित साखरे यांच्या भावासह पत्नीचा शिवसेनेत प्रवेश

Jul 06, 2026 | 04:00 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा