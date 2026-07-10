Health Tips: जेवल्यानंतर लगेच करू नका ‘या’ चुका, नाहीतर स्वतःच्या हाताने द्याल आजारपणाला आमंत्रण

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जेवण झाल्यानंतर त्वरित झोपल्यास अन्न व्यवस्थित पचण्यास अडथळा निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे अॅसिडिटी, छातीत जळजळ आणि अपचनाचा त्रास वाढू शकतो. जेवणानंतर किमान दोन ते तीन तासांनी झोपणे अधिक योग्य मानले जाते.
अनेकांना जेवणानंतर चहा किंवा कॉफी पिण्याची सवय असते. मात्र या पेयांमधील काही घटक लोहासारख्या महत्त्वाच्या पोषक तत्त्वांच्या शोषणावर परिणाम करू शकतात. त्यामुळे ही पेये काही वेळाने घेणे अधिक फायदेशीर ठरते.
जेवणानंतर लगेच धावणे, जिममध्ये व्यायाम करणे किंवा जास्त शारीरिक मेहनत घेणे टाळावे. यामुळे पचनक्रियेवर ताण येऊ शकतो. त्याऐवजी काही मिनिटांनी हलके चालणे अधिक उपयुक्त ठरते.
जेवणानंतर लगेच मोठ्या प्रमाणात पाणी पिण्याऐवजी थोड्या प्रमाणात पाणी घ्यावे. त्यानंतर काही वेळाने आवश्यकतेनुसार पाणी पिणे अधिक योग्य मानले जाते.
जेवणानंतर धूम्रपान किंवा तंबाखूजन्य पदार्थांचे सेवन करणे आरोग्यासाठी अत्यंत घातक मानले जाते. यामुळे पचनसंस्थेवर तसेच शरीराच्या इतर अवयवांवरही नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.
फळे आरोग्यासाठी लाभदायक असली तरी जेवणानंतर लगेच त्यांचे सेवन केल्यास काही व्यक्तींमध्ये पचनाचा त्रास होऊ शकतो. त्यामुळे फळे जेवणाच्या काही वेळ आधी किंवा काही वेळानंतर खाणे अधिक योग्य ठरते.
जेवणानंतर 10 ते 15 मिनिटे शांतपणे चालण्याचा प्रयत्न करा.
संतुलित आणि वेळेवर आहार घ्या.
अति खाणे टाळा आणि अन्न नीट चावून खा.
नियमित व्यायाम आणि पुरेशी झोप याकडेही लक्ष द्या.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
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