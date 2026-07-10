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गुंतवणूकदारांसाठी मोठी बातमी, अवघ्या 5000 रुपयांत सुरू करा गुंतवणूक; SBI ने आणला नवा टार्गेट Mutual Fund

Updated On: Jul 10, 2026 | 06:03 PM IST
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सारांश

गुंतवणूकदारांसाठी ही बातमी महत्त्वाची आहे. कारण SBI Mutual Fund ने या नवीन टार्गेट मॅच्युरिटी इंडेक्स फंडाची घोषणा केली आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांना केवळ 5000 रुपयांपासून गुंतवणूक सुरु करता येईल.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • गुंतवणूकदारांसाठी मोठी बातमी
  • अवघ्या 5000 रुपयांत सुरू करा गुंतवणूक
  • SBI ने आणला नवा टार्गेट Mutual Fund
भारताची सर्वात मोठी मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनी असलेल्या एसबीआय म्युच्युअल फंडाने एका ‘टार्गेट मॅच्युरिटी इंडेक्स फंडा’ची घोषणा केली आहे. या फंडाचे नाव ‘एसबीआय क्रिसिल-आयबीएक्स एसडीएल इंडेक्स – जून २०३४ इंडेक्स फंड’ असे आहे. न्यू फंड ऑफर (NFO) ७ जुलै ते १४ जुलै २०२६ या कालावधीत गुंतवणुकीसाठी खुली राहील.

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काय आहे ओपन-एंडेड टार्गेट मॅच्युरिटी इंडेक्स फंड?

‘एसबीआय क्रिसिल – आयबीएक्स एसडीएल इंडेक्स – जून २०३४ इंडेक्स फंड’ हा एक ओपन-एंडेड टार्गेट मॅच्युरिटी इंडेक्स फंड आहे. हा फंड ‘क्रिसिल-आयबीएक्स एसडीएल इंडेक्स – जून २०३४ इंडेक्स’चा मागोवा (ट्रॅक) घेतो. यामध्ये व्याजाच्या दराची जोखीम तुलनेने जास्त आहे. क्रेडिटची जोखीम तुलनेने कमी आहे. ट्रॅकिंग एररच्या अधीन राहून, अंडरलाईंग इंडेक्सद्वारे दर्शविलेल्या रोख्यांच्या एकूण परताव्याशी साधर्म्य सांगणारा परतावा प्रदान करणे हा या योजनेचा गुंतवणुकीचा उद्देश आहे. योजनेचा गुंतवणुकीचा उद्देश साध्य होईल याची कोणतीही हमी किंवा आश्वासन नाही. ही योजना कोणत्याही परताव्याची हमी किंवा आश्वासन देत नाही.

मनी मार्केट साधनांमध्ये काय?

‘एसबीआय क्रिसिल – आयबीएक्स एसडीएल इंडेक्स – जून २०३४ इंडेक्स फंड’ प्रामुख्याने आपल्या मालमत्तेचा ९५% ते १००% भाग ‘क्रिसिल-आयबीएक्स एसडीएल इंडेक्स – जून २०३४’ चा भाग असलेल्या रोख्यांमध्ये गुंतवेल. मालमत्तेचा उर्वरित ५% पर्यंतचा भाग कर्ज (डेट) आणि मनी मार्केट साधनांमध्ये गुंतवला जाऊ शकतो. यामध्ये रोख आणि रोख समतुल्य साधनांचा समावेश आहे. मनी मार्केट साधनांमध्ये कमर्शियल पेपर्स, कमर्शियल बिल्स, सरकारी रोखे समाविष्ट असतील. सरकारी रोख्यांमध्ये जी-सेक (G-Secs), एसडीएल (SDLs), एक वर्षापर्यंतची मुदत असलेल्या ट्रेझरी बिल्स, कॉल किंवा नोटीस मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉझिट, युसान्स बिल्स आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने वेळोवेळी निर्दिष्ट केलेल्या इतर साधनांचा समावेश असेल. रोख आणि रोख समतुल्य साधनांमध्ये एक वर्षापर्यंतची उर्वरित मुदत असलेले ट्रेझरी बिल्स आणि सरकारी रोखे, ट्रायपार्टी रेपो आणि लिक्विड म्युच्युअल फंडांच्या युनिट्सचा समावेश असू शकतो.

‘या’द्वारे देखील गुंतवणूक

न्यू फंड ऑफर (NFO) दरम्यान किमान अर्ज रक्कम ₹५,००० आहे. त्यानंतर ₹१ च्या पटीत गुंतवणूक करता येईल. अतिरिक्त खरेदी ₹१,००० आणि त्यानंतर ₹१ च्या पटीत केली जाऊ शकते. गुंतवणूकदार दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक, सहामाही किंवा वार्षिक फ्रिक्वेन्सीसह सिस्टमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन्स (SIPs) द्वारे देखील गुंतवणूक करू शकतात. अधिक तपशिलांसाठी गुंतवणूकदारांना स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्युमेंट (योजनेचे माहिती पत्रक) पाहण्याचा सल्ला दिला जातो.

श्री. राजीव राधाकृष्णन, सीएफए, मुख्य गुंतवणूक अधिकारी आणि संशोधन प्रमुख (फिक्स इन्कम), या योजनेचे फंड मॅनेजर म्हणून काम पाहतील. ते जून २००८ पासून एसबीआय फंड्स मॅनेजमेंट लिमिटेडशी जोडलेले आहेत. ते सध्या फिक्स इन्कम आणि हायब्रिड गुंतवणूक धोरणांमधील पोर्टफोलिओ व्यवस्थापित करतात.

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Web Title: Sbi launched new target mutual fund start investing just 5000

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Published On: Jul 10, 2026 | 06:03 PM

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