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‘मिसिंग लिंक’वरून विधान परिषदेत राडा! खोटे आरोप करणारे महाराष्ट्राचे शत्रू; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा विरोधकांवर घणाघात

Updated On: Jul 10, 2026 | 06:08 PM IST
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सारांश

Eknath Shinde News: मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे मिसिंग लिंक प्रकल्पावरून विधान परिषदेत राडा झाला आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विरोधकांचे भ्रष्टाचाराचे आरोप फेटाळून लावत विकासाचा आराखडा मांडला.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा विरोधकांवर घणाघात (Photo Credit- X)

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा विरोधकांवर घणाघात (Photo Credit- X)

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विस्तार
  • ‘मिसिंग लिंक’वरून विधान परिषदेत राडा!
  • खोटे आरोप करणारे महाराष्ट्राचे शत्रू
  • उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा विरोधकांवर घणाघात
Missing Link Project Controversy: मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील (एक्स्प्रेसवे) महत्त्वाकांक्षी ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्पावरून सत्ताधारी आघाडी आणि विरोधक यांच्यातील संघर्ष विधान परिषदेच्या पावसाळी अधिवेशनात तीव्र झाला आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या प्रकल्पाशी संबंधित भ्रष्टाचार आणि दरडी कोसळण्याच्या घटनांबाबतच्या आरोपांना चोख प्रत्युत्तर देत कठोर भूमिका घेतली आहे.

उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवर टीका केल्याने केवळ सरकार, मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्यांचीच प्रतिमा मलीन होत नाही, तर त्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्राची बदनामी होते. आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी राज्याच्या विकासकामांवर खोटे आरोप करणारे लोक हे प्रत्यक्षात महाराष्ट्राचे गद्दार आणि शत्रू आहेत, अशा कडक शब्दांत त्यांनी टीका केली.

जनतेच्या पैशाचा एक पैसाही धोक्यात आलेला नाही

तांत्रिक आणि आर्थिक अनियमिततेबाबत विरोधकांनी केलेल्या आरोपांना मुद्देसूद उत्तर देताना, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ‘मिसिंग लिंक’चे वर्णन आधुनिक अभियांत्रिकीचा एक भव्य आणि अद्वितीय नमुना म्हणून केले. विरोधकांचे दावे पूर्णपणे फेटाळून लावताना त्यांनी विचारले, “काही लोक म्हणत आहेत की ‘मिसिंग लिंक’ कोसळली आहे. खरंच? ती खरोखर कोसळली आहे का? खोटे आरोप करण्यापूर्वी त्यांनी किमान जमिनीवरील वास्तव तपासायला हवे होते. या जागतिक दर्जाच्या प्रकल्पाच्या उभारणीत जनतेच्या पैशाचा एक पैसाही धोक्यात आलेला नाही आणि तिथे वाहतूक सुरळीत सुरू आहे.”

आर्थिक तपशील सादर करताना उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, या महाप्रकल्पाचा मूळ मंजूर खर्च ६,६९५ कोटी रुपये होता, जो नंतर वाढून ७,१८९ कोटी रुपये झाला. ही वाढ केवळ ७.२६ टक्के आहे जी मंजूर खर्चाच्या १० टक्क्यांच्या मर्यादेतच आहे आणि हेच पूर्ण सत्य आहे.

कोल्हापूर-सातारासाठी एक क्रांतिकारी भेट

एकनाथ शिंदे यांनी या प्रकल्पामुळे जनतेला मिळणाऱ्या थेट फायद्यांची माहिती सभागृहाला दिली. त्यांनी सांगितले की, ‘मिसिंग लिंक’ पूर्णपणे कार्यान्वित झाल्यामुळे देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई आणि पुणे यांच्यातील प्रवासाच्या वेळेत तब्बल ४० मिनिटांची बचत झाली आहे. प्रवासाच्या वेळेतील ही क्रांतिकारी सुधारणा केवळ पुण्याला जाणाऱ्यांसाठीच नाही, तर सातारा आणि कोल्हापूरच्या दिशेने पुढे जाणाऱ्या प्रवाशांसाठीही तितकीच फायदेशीर ठरत आहे.

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त्यांनी नमूद केले की, या सुरळीत वाहतूक व्यवस्थेमुळे वाहनांची कोंडीतून सुटका झाली आहे, परिणामी दररोज सुमारे १ कोटी रुपयांची इंधन बचत होत आहे. इंधनातील या बचतीमुळे केवळ सामान्य जनतेवरील आर्थिक भारच कमी झाला नाही, तर या भागातील वाहनांमुळे होणारे कार्बन प्रदूषण आणि वाहतूक कोंडीही मोठ्या प्रमाणात कमी झाली आहे. आज देशांतर्गत आणि परदेशातील लोक या अभियांत्रिकी चमत्काराला पाहण्यासाठी येत आहेत; अशा परिस्थितीत, त्याबद्दल चुकीचा प्रचार करणे म्हणजे महाराष्ट्राशी प्रतारणा करण्यासारखेच आहे.

मुंबईतील १,९१३ किमीचे रस्ते पूर्णपणे काँक्रीटचे होणार

विरोधकांच्या प्रचाराचा समाचार घेताना उपमुख्यमंत्री महोदयांनी ‘मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक’ म्हणजेच ‘अटल सेतू’चे उदाहरण दिले. ते म्हणाले, “यापूर्वी याच लोकांनी ‘अटल सेतू’ कोसळल्याची अशीच चुकीची माहिती पसरवली होती; वास्तविक पाहता, मुख्य सर्व्हिस ॲप्रोच रोडवर केवळ एक छोटीशी भेग पडली होती, जी त्वरित दुरुस्त करण्यात आली. आज त्याच अटल सेतूवरून दररोज ३०,००० हून अधिक वाहने सुरक्षितपणे आणि कोणत्याही अडथळ्याविना प्रवास करत आहेत.”

मुंबईतील रस्त्यांच्या स्थितीबाबत बोलताना उपमुख्यमंत्र्यांनी एक सर्वसमावेशक कृती आराखडा मांडला. त्यांनी सांगितले की, मुंबईतील एकूण रस्ते जाळे २,०५० किलोमीटरचे आहे. सरकारच्या ‘मेगा सीसी (CC) रोड प्रोजेक्ट’ अंतर्गत, आतापर्यंत ५७५ किलोमीटर रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण यशस्वीरित्या पूर्ण झाले आहे. हा महाप्रकल्प पूर्ण झाल्यावर मुंबईत एकूण १,९१३ किलोमीटरचे उच्च दर्जाचे काँक्रीटचे रस्ते असतील. यामुळे पावसाळ्यात पडणाऱ्या खड्ड्यांच्या दुरुस्तीवर दरवर्षी खर्च होणाऱ्या प्रशासकीय निधीची कायमस्वरूपी बचत होईल.

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Web Title: Mumbai pune expressway missing link project deputy cm eknath shinde slams opposition in assembly marathi news

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Published On: Jul 10, 2026 | 06:07 PM

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