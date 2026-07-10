Pankaja Munde: पाऊस आणि वादळामुळे पडलेल्या झाडांबाबत सरकार सतर्क; पंकजा मुंडे यांनी मांडली पुढील योजना; म्हणाल्या…

दरम्यान, राज्याच्या पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले की, सरकार या प्रकरणाकडे गांभीर्याने पाहत आहे आणि बाधित लोकांना नुकसान भरपाई देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. झालेल्या नुकसानीची पूर्ण भरपाई करण्यासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
झाडे पडण्याच्या घटना आणि सरकारच्या तयारीबाबत माहिती देताना पंकजा मुंडे यांनी सांगितले की, विविध ठिकाणांसाठी ‘रेड’ आणि ‘ऑरेंज’ अलर्ट जारी करण्यात आले होते. हवामानाच्या या इशाऱ्यांसोबतच आलेल्या सोसाट्याच्या वादळी वाऱ्यांमुळे अनेक झाडे पडली. मात्र, झाडे वाऱ्यामुळे पडली की कमकुवत मुळे, झाडांचे वय किंवा इतर कारणांमुळे पडली, याचा तपास प्रत्येक घटनेबाबत केला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
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मुख्यमंत्र्यांनीही विधानसभेत या विषयावर सविस्तर भाष्य केल्याचे त्यांनी सांगितले. आता झाडे पडण्याच्या घटनांचे मूल्यांकन केले जाईल आणि त्यानंतर पुढील कार्यवाही निश्चित केली जाईल. जास्तीत जास्त झाडे लावण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट असल्याचेही मंत्र्यांनी सांगितले. मुख्यमंत्र्यांनी ३०० कोटी झाडे लावण्याचा संकल्प केला असून, या उपक्रमात पर्यावरण विभाग महत्त्वाची भूमिका बजावेल.
झाडे पडल्यामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई देण्याबाबतच्या प्रश्नाला उत्तर देताना पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, सरकार नुकसान भरपाई देण्यावर आधीच काम करत आहे आणि ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. जुन्या झाडांचे वय आणि त्यांची संरचनात्मक स्थिती यांचा विचार करणे महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले; तसेच त्यांचे आयुष्य आणि सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी योग्य निगा व संवर्धन आवश्यक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
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