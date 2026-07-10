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Winter Session 2026: हिवाळी अधिवेशनाची तारीख जाहीर; मंत्री नसल्याने विधान परिषदेचे ‘सूप’ वाजले, विरोधकांचा सरकारवर निशाणा

Updated On: Jul 10, 2026 | 06:05 PM IST
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सारांश

महाराष्ट्र विधानमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन ७ डिसेंबर २०२६ पासून नागपुरात होणार असल्याची घोषणा करण्यात आली. दरम्यान, मंत्री उपस्थित नसल्यामुळे विधान परिषदेचे तब्बल ३५ मिनिटांचे कामकाज ठप्प राहिल्याने विरोधकांनी सरकारवर टीका केली. या घटनेमुळे सभागृहाच्या कामकाजातील शिस्त आणि मंत्री उपस्थितीचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

हिवाळी अधिवेशनाची तारीख जाहीर; मंत्री नसल्याने विधान परिषदेचे 'सूप' वाजले, विरोधकांचा सरकारवर निशाणा

हिवाळी अधिवेशनाची तारीख जाहीर; मंत्री नसल्याने विधान परिषदेचे 'सूप' वाजले, विरोधकांचा सरकारवर निशाणा

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विस्तार
  • हिवाळी अधिवेशनाची तारीख जाहीर
  • मंत्री नसल्याने विधान परिषदेचे ‘सूप’ वाजले
  • विरोधकांचा सरकारवर निशाणा
Winter Session 2026 News Marathi : महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनाची सुरुवात ७ डिसेंबर २०२६ पासून नागपुरात होणार असल्याची अधिकृत घोषणा करण्यात आली आहे. राज्यातील विविध महत्त्वाच्या प्रश्नांवर या अधिवेशनात चर्चा होणार असून सरकारकडून अनेक महत्त्वाची विधेयके आणि धोरणात्मक निर्णय मांडले जाण्याची शक्यता आहे.

मात्र, हिवाळी अधिवेशनाच्या घोषणेबरोबरच विधान परिषदेच्या कामकाजात घडलेल्या एका प्रकारामुळे सरकारला विरोधकांच्या टीकेला सामोरे जावे लागले. संबंधित मंत्री सभागृहात उपस्थित नसल्याने विधान परिषदेचे तब्बल ३५ मिनिटांचे कामकाज ठप्प राहिले. त्यामुळे नियोजित कामकाज पुढे ढकलावे लागले आणि सभागृहाचा मौल्यवान वेळ वाया गेला.

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या प्रकारावर विरोधी पक्षांनी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल करत मंत्र्यांच्या अनुपस्थितीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. जनतेच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी बोलावलेल्या सभागृहात मंत्रीच अनुपस्थित राहणे ही गंभीर बाब असल्याची टीका विरोधकांनी केली. सभागृहाच्या कामकाजाबाबत सरकार गंभीर नसल्याचाही आरोप करण्यात आला.

दरम्यान, नागपुरात होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था, शेती, पावसामुळे झालेले नुकसान, पायाभूत सुविधा, रोजगार, आरोग्य, शिक्षण तसेच विविध विभागांशी संबंधित मुद्द्यांवर सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. विधानमंडळाचे कामकाज सुरळीत आणि प्रभावीपणे पार पडावे, यासाठी सर्व संबंधित मंत्र्यांनी वेळेवर सभागृहात उपस्थित राहणे आवश्यक असल्याचे मत राजकीय वर्तुळातून व्यक्त होत आहे. मंत्री अनुपस्थित राहिल्याने ३५ मिनिटांचा वेळ वाया गेल्याची घटना ही सरकारच्या समन्वय व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी ठरल्याची चर्चा सुरू आहे.

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Web Title: Nagpur winter session 2026 legislative council ministers absence

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Published On: Jul 10, 2026 | 06:05 PM

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