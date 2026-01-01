Nashik Municipal Election : शिवसेनेकडून १०१ उमेदवार रिंगणात; मनपा निवडणुकीत जुन्या-नव्यांचा मेळ साधत जिंकण्याची रणनीती

शिवसेनेकडून प्रभाग एकमध्ये नयना रामवंशी, गणेश चव्हाण, उर्मिला निरगुडे, प्रवीण जाधव यांना संधी देण्यात आली. प्रभाग दोनमधून अश्विनी बागूल, कविता अंडे, रामभाऊ जाधव, भाऊसाहेब निमसे, प्रभाग तीन मध्ये पुनम मोगरे आणि हर्षद पटेल हे निवडणूक लढवतील. प्रभाग चारमध्ये कविता कर्डक, सविता जाधव, सचिन ढिकले, सतनाम राजपूत, प्रभाग पाचमध्ये कमलेश बोडके, रागिणी तांबे, मंदाकिनी वाघ, प्रभाग सहामध्ये दामोदर मानकर, सुनिता पिंगळे, प्रमोद पालवे हे निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले आहेत.
प्रभाग सातमध्ये राजेंद्र सूर्यवंशी, रोहिणी शिरसाठ, वंदना रकिबे, अजय बोरस्ते, प्रभाग आठमधून नयना गांगुर्डे, विष्णूपंत बेंडकुळे, कविता गायकवाड, विलास शिंदे, प्रभाग नऊमधून शकुंतला पवार, कावेरी कांडेकर, सविता गायकर, प्रेम पाटील यांना उमेदवारी मिळाली. प्रभाग दहामधून अरूण घुगे, इंदूबाई नागरे, पल्लवी पाटील, नंदू जाधव यांना तर, प्रभाग ११ मधून योगेश गांगुर्डे, संगीता मांडवे, सिमा निगळ आणि धीरज शेळके, प्रभाग १२ मधून स्मिता पातोडकर आणि समीर कांबळेंना पक्षाने उमेदवारी दिली.
प्रभाग १३ मध्ये रश्मी भोसले, सुवर्णा मोरे, दीपक डोके, गणेश मोरे, प्रभाग १४ मध्ये रूपाली डहांके, प्रभाग १६ मध्ये राहूल दिवे, आशा तडवी, पूजा नवले, ज्योती जोंधळे, प्रभाग १७ मध्ये राहुल कोथमिरे, विजयता डावरे, सुशिला लोखंडे आणि राजेश आढाव यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे.
प्रभाग १८ साठी पक्षाने अशा पवार, रंजना बोराडे, सुनिता भोजने, सुनील बोराडे यांना तर, प्रभाग १९ मधून विशाखा भडांगे, पंडित अवारे, जयश्री खर्जुल, प्रभाग २० मधून पी. के. बागुल, दुर्गा चिडे, सुप्रीया कदम, कैलास मुदलियार हे निवडणुकीच्या मैदानात उतरले आहेत.
प्रभाग २१ मधून रमेश धोंगडे, ज्योती खोले, सूर्यकांत लवटे आणि प्रभाग २३ मधून अश्विनी आमले तसेच योगेश म्हस्के निवडणूक लढवतील, प्रभाग २४ साठी अक्षदा पांगरे, प्रवीण (बंटी) तिदमे, डॉ. पुनम महाले आणि सागर मोटकरी, प्रभाग २५ मधून अतुल सानप, शोभना शिंदे, कविता नाईक, अनिल माटले, प्रभाग २६ साठी निवृत्ती इंगोले, हर्षदा गायकर, नयना जाधव तसेच भागवत आरोटे असतील.
प्रभाग २७ मधून किरण गामणे तसेच नितीन दातीर, प्रभाग २८ दीपक दातीर, शीतल भमरे, सुवर्णा मटाले, अमोल पाटील, प्रभाग २९ मधून जनार्दन नागरे, श्रद्ध पाटील, सुमन सोनवणे, जिंतेंद्र जाधव, प्रभाग ३० मधून श्वेता लासुरे, पद्मिनी वारे, योगिता भोसले तसेच सागर देशमुख यांना उमेदवारी देण्यात आली. प्रभाग ३१ मधून अविनाश शिंदे, पूजा तेलंग, संगीता जाधव तसेच सुदाम ढेमसे शिवसेनेकडून निवडणूक लढवतील.