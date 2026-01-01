Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Shree Swami Samarth : लहान मुलांसाठी तारकंमंत्र कसा ठरतो फायदेशीर ? स्वामींनी दिलं मोलाचं मार्गदर्शन

मच्या घरात तुम्ही स्वामींचा तारकमंत्र म्हणत असाल किंवा ऑडिओबुक स्वरुपात घरात ऐकत असाल तर त्याचा सकारात्मक परिणाम तुमच्या लहान मुलांवर देखील होत असतो.

Updated On: Jan 01, 2026 | 01:19 PM
Shree Swami Samarth : लहान मुलांसाठी तारकंमंत्र कसा ठरतो फायदेशीर ? स्वामींनी दिलं मोलाचं मार्गदर्शन
  • लहान मुलांसाठी तारकंमंत्र कसा ठरतो फायदेशीर ?
  • स्वामींनी दिलं मोलाचं मार्गदर्शन
श्री स्वामी समर्थ या नामस्मरणातच मोठी अध्यात्मिक शक्ती आहे. स्वामींचे अनेक भक्त तारकमंत्राचा देखील जप करतात. हा तारकमंत्र स्वामींनी त्यांच्या भक्तांना दिलेला आशीर्वाद आहे. स्वामी कायम म्हणतात ‘हम गया नही जिंदा है’. स्वामींचं त्यांच्या भक्तांवर कायम लक्ष असतं. तुमच्या घरात तुम्ही स्वामींचा तारकमंत्र म्हणत असाल किंवा ऑडिओबुक स्वरुपात घरात ऐकत असाल तर त्याचा सकारात्मक परिणाम तुमच्या लहान मुलांवर देखील होत असतो.

असं म्हणतात की, चुकल्यावर कान पिळणारे स्वामी लहान मुलांमध्ये त्यांच्यासारखेच होऊन जायचे. लहान मुलं ही निरागस असतात त्यांच्यात परमेश्वराचा अंश असतो. त्यामुळे स्वामींचा तारकमंत्र तुमच्या घरातील लहान मुलांच्या सतत कानावर पडत असेल तर त्यांची अध्यात्मिक आणि मानसिक बळ भक्कम होण्यास मदत मिळते.

स्वामी समर्थांचा तारकमंत्र म्हणजे काय?

स्वामी समर्थांनी दिलेला हा तारकमंत्र भक्तांना मानसिक बळ, संरक्षण आणि आत्मविश्वास देणारा आहे. उच्चारायला सोपा असल्यामुळे लहान मुलांना सहज पाठ होतो आणि रोज म्हणता येतो.

आजकाल धावपळीच्या जगात आई आणि वडिल दोघेही नोकरी करतात त्यामुळे पालकांचा फारस सहवास मुलांना लाभत नाही. यामुळे लहान मुलांमध्ये एकटेपणा आणि नैराश्य मोठ्या प्रमाणात वाढतं. स्वामींचा तारकमंत्र अध्यात्मिक मार्गाने मुलांमधील नकारात्मकता कमी करतं. काहीही झालं कितीही वाईट घडत असलं तरी स्वामी आपल्या पाठीशी कायम आहेत आणि आपल्या प्रयत्नांना कधी ना कधी यश नक्कीच मिळेल हा मानसिक आधार मुलांना मिळतो. अध्यात्मिक मार्गाने मुलांना मन बळकट होण्यास देखील मदत होते. त्यामुळे मुलांच्या मानसिक आरोग्यासाठी तारकमंत्र अतिशय प्रभावी आहे.

मठात 11 माळ जप केला म्हणजेच स्वामींची कृपा होते का? पूजा विधींबाबत श्री स्वामी समर्थांचे स्पष्ट मत

1. मन शांत व स्थिर राहते
या मंत्राच्या जपामुळे मुलांचं मन शांत राहतं. चिडचिड, रडारड आणि अस्वस्थता कमी होण्यास मदत होते.

2. भीती आणि असुरक्षितता दूर होते
लहान मुलांमध्ये अंधाराची, एकटेपणाची किंवा अनोळखी गोष्टींची भीती असते. स्वामी समर्थांच्या तारकमंत्रामुळे मनात सुरक्षिततेची भावना निर्माण होते.

3. एकाग्रता आणि स्मरणशक्ती वाढते
नियमित मंत्रोच्चार केल्याने मुलांची लक्ष केंद्रित करण्याची क्षमता वाढते. अभ्यासात मन लवकर लागते आणि आठवणशक्ती सुधारते.

4. आत्मविश्वास वाढतो
मंत्रजपामुळे सकारात्मक विचारांची सवय लागते. त्यामुळे मुलं अधिक धाडसी, आत्मविश्वासू आणि निर्धारशील बनतात.

5. चांगले संस्कार रुजतात
लहान वयातच स्वामी समर्थांचे नामस्मरण झाल्याने श्रद्धा, संयम, शिस्त आणि आदर यांसारख्या मूल्यांची जडणघडण होते.

6. नकारात्मक विचारांपासून संरक्षण
या मंत्राचा जप मुलांच्या मनावर सकारात्मक ऊर्जा निर्माण करतो, ज्यामुळे नकारात्मक विचार, भीती आणि तणाव दूर राहतो.

स्वामी समर्थांचा तारकमंत्र हा लहान मुलांसाठी संरक्षणाचं कवच आणि मानसिक आधार आहे. या मंत्रामुळे मुलं अधिक शांत, निर्भय होतात. तसंच एकाग्रता वाढते. त्यामुळे लहान वयातच स्वामी समर्थांच्या तारकमंत्राची ओळख करून देणं अत्यंत लाभदायक ठरतं.

Swami Samarth : तारकमंत्र म्हणजे काय ? स्वामी समर्थांनी तारकमंत्र का लिहिला ? 

 

 

Web Title: Shree swami samarth tarakmantra benefits for children mental and spiritual growth

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 01, 2026 | 01:19 PM

