Rajasthan Crime : प्रेमसंबंधातून ब्लॅकमेलिंग; ४ मुलांच्या बापाने उचलला टोकाचा पाऊल, आत्महत्येचा थरारक व्हिडिओ…

राजस्थानच्या गुमानपुरामध्ये ब्लॅकमेलिंगला कंटाळून बिरडीचंद नावाच्या विवाहित तरुणाने आत्महत्या केली. आत्महत्येपूर्वी त्याने संपूर्ण घटना मोबाईलमध्ये रेकॉर्ड केली. पत्नीने संबंधित तरुणीविरोधात पोलिसांत तक्रार दाखल केली आहे

Updated On: Dec 31, 2025 | 03:52 PM
  • तरुण विवाहित; चार मुलांचा पिता
  • प्रेमसंबंधानंतर तरुणीवर ब्लॅकमेलिंगचे आरोप, उचलले टोकाचे पाऊल
  • आत्महत्येचा संपूर्ण व्हिडिओ मोबाईलमध्ये रेकॉर्ड
राजस्थान: राजस्थान राज्यातल्या गुमानपुरा इथ एक धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. ही बातमी वाचून तुम्हाला धक्का बसेल. जेव्हा त्याने स्वतःला संपवण्याचे प्रयत्न केला तेव्हा गळफास घेण्यापासून ते मरे पर्यंत त्याचा वीडियो कॅमेऱ्यात कैद झाला आहे. तो वीडियो सध्या व्हायरल होत आहे. हा वीडियो पाहून तुमचाही काळजाचा ठोका चुकेल. बिरडीचंद या तरुणाने आत्महत्या करत असताना वीडियो रेकॉर्ड केला. त्याला कारण ही तसंच होत. त्याला एका तरुणीवर प्रेम जडलं होत. त्याच लग्न झाल असू त्याला चार मुलेही होती. मात्र तो तिच्यात अडकला शेवटी तिने त्याला ब्लैकमेल करायला सुरुवात केली आणि त्याने स्वतः ला संपवल.

Chhatrapati Sambhajinagar Crime: संभाजीनगर हादरले! वर्षभरात १०३ ॲट्रॉसिटी आणि १५५…..; गुन्हेगारीचा आलेख उंचावला

पैसे दे म्हणून लावत होती तगादा

ज्या तरुणीसोबत याचे प्रेम संबंध होते. ती त्याला सतत त्रास देत होती. पैसे या वरून तिला ब्लैकमेल केल जायचं. या सगळ्यांना बिरीचंद वैतागला होता. त्याने शेवटी संपवण्याचा निर्णय घेतला. त्याने आत्महत्या करत असताना बाथरूम मधे एका ठिकाणी आपला मोबाईल लपवला होता. त्याने कैमरा ऑन ठेवला त्याने गळफास घेण्यापासून ते सगळ काही रेकॉर्ड होण्यासाठी ठेवल होत. त्याचा मृत्यू पर्यंत सगळ रेकॉर्ड झाल. त्याचा वीडियो पाहून अनेकांना धक्का बसला आहे.

पत्नीची तरुणी विरोधात तक्रार

भोइवाडा पोलीस ठाण्यात तक्रार देण्यात आली आहे. तिने तरुणीवर गंभीर आरोप केले आहेत. प्रेम संबंध असलेली तरुणी ही त्याला ब्लैक मेल करत होती. त्याने शेवटी हे कृत्य केल आहे. त्याला जबाबदार ही तरुणी आहे तिच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी त्याच्या पत्नीने केली आहे. आता पोलिसांकडून या घटनेचा शोध सुरू झाला आहे. नक्की तरुणी बिरीचंद ला का त्रास देत होती. त्रास देण्याची कारण काय? या दोघांमध्ये काय व्यवहार झाला आहे का? याचा तपास आता पोलीस करत आहेत. मात्र या घटनेने मात्र राजस्थान हादरून जेल आहे.

मैत्रीच्या आड लपलेला राक्षस! मैत्रिणीनेच पोट चिरून बाळ काढण्याचा केला प्रयत्न; अमेरिकेत गाजलेलं प्रकरण

 

Dec 31, 2025 | 03:52 PM

