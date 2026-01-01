‘धुरंधर २’ पुन्हा अक्षय खन्ना रहमान डकैतच्या भूमिकेत करणार जादू? चाहत्यांना मिळाली मोठी हिंट

चित्रपटात पहिल्यांदाच Kissing Scene करणार अभिनेत्री, कोण आहे ‘ही’ सुंदरी माहित आहे का?
अक्षय खन्ना “धुरंधर २” मध्ये दिसेल का?
इंटरनेट वापरकर्त्यांनी अक्षय खन्नाचे विकिपीडिया पेज तपासले. आणि त्यांना लक्षात आले की अभिनेत्याच्या फिल्मोग्राफीमध्ये “धुरंधर भाग २” चा उल्लेख आहे. चित्रपट सध्या पोस्ट-प्रॉडक्शनमध्ये आहे. या उल्लेखाने चाहते खूप आनंदित झाले आणि खन्नाच्या भयानक शेर-ए-बलोचच्या रूपात परत येण्याची आतुरतेने वाट पाहत होते. चाहते त्यांच्या मनात विचार करू लागले आणि रहमान डकैत कसा परत येईल आणि त्याला का मारता आले नाही याबद्दल सोशल मीडियावर असंख्य व्हिडीओ व्हायरल होत आहेत.
‘धुरंधर २’ मध्ये अक्षय खन्नाच्या उपस्थितीबद्दल वापरकर्त्यांनी काय म्हटले ?
व्हायरल स्क्रीनशॉटवर एका वापरकर्त्याने कमेंट केली, “ते पहिल्या भागात रहमान डकैतच्या भूमिकेला मारणार नाहीत, त्याला खूप प्रेम मिळाले आहे.” दुसऱ्याने लिहिले, “तेथे फ्लॅशबॅक सीन्स असतील, किंवा कदाचित तो रणवीर सिंगच्या हमजाच्या पात्राला भूत म्हणून दिसत असेल.” दुसऱ्याने पुढे म्हटले, “मला हे माहित होते. ट्रेलर आणि गाणे काळजीपूर्वक पहा; त्यात अक्षय खन्नाचे असे काही सीन्स आहेत जे चित्रपटात नाहीत.” परंतु, काही वापरकर्त्यांनी असेही म्हटले की विकिपीडिया पेजवर विश्वास ठेवणे सुरक्षित नाही, कारण कोणीही ते संपादित करू शकते आणि काहीही लिहू शकतात.
‘धुरंधर’ चे एकूण कलेक्शन
धुरंधरच्या कलेक्शनने २७ दिवसांत देशभरात ₹७२२.७५ कोटी कमावले आहेत आणि जगभरात ₹११०० कोटींपेक्षा पेक्षा जास्त कमाई केली आहे. या चित्रपटात अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, राकेश बेदी आणि सारा अर्जुन यांच्याही भूमिका आहेत. आदित्य धर दिग्दर्शित, प्रत्येकजण त्याच्या दुसऱ्या भागाची आतुरतेने वाट पाहत आहे. तसेच हा चित्रपट अजूनही बॉक्स ऑफिसवर चालत आहे.