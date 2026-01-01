Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Movies »
  • Bollywood »
  • Akshaye Khanna To Return As Rahman Dakait In Dhurandhar 2 Netizens Excited After This Big Hint

‘धुरंधर २’ पुन्हा अक्षय खन्ना रहमान डकैतच्या भूमिकेत करणार जादू? चाहत्यांना मिळाली मोठी हिंट

"धुरंधर" मधील रहमान डकैतच्या मृत्यूनंतर, असे गृहीत धरले जात होते की अक्षय खन्ना "धुरंधर २" मध्ये परतणार नाही. परंतु, तो "धुरंधर २" मध्ये असेल असे संकेत मिळाले आहेत. या बातमीने चाहते उत्साहित झाले आहेत.

Updated On: Jan 01, 2026 | 01:47 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:
  • ‘धुरंधर २’मध्ये पुन्हा दिसणार अक्षय खन्ना?
  • चाहत्यांना मिळाली मोठी हिंट
  • ‘धुरंधर’ चे एकूण कलेक्शन
“धुरंधर” ने २०२५ चे जवळजवळ सर्व रेकॉर्ड मोडले आहेत. हा चित्रपट २०२५ मधील सर्वाधिक कमाई करणारा चित्रपट तर ठरलाच, पण रणवीरचा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा हिट चित्रपटही ठरला आहे. हा चित्रपट दोन भागात प्रदर्शित होणार आहे. पहिला भाग आधीच धुमाकूळ घालत आहे आणि दुसरा भाग “धुरंधर २” १९ मार्च रोजी प्रदर्शित होणार आहे. चित्रपटातील अभिनयाबद्दल रणवीरचे कौतुक होत असताना, अक्षय खन्नाने रहमान डकैतच्या भूमिकेत सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. अक्षय खन्नाचा स्टायलिश लूक, धमकी देणारा स्वभाव आणि नृत्य कौशल्य यामुळे २०२५ मध्ये अभिनेत्याने खळबळ उडवली. रहमान डकैतचा मृत्यू “धुरंधर २” मध्ये दाखवण्यात आला. त्यानंतर असे म्हटले जात होते की अक्षय खन्ना “धुरंधर २” मध्ये रहमान डकैतच्या भूमिकेत परतणार नाही. परंतु, चाहत्यांना एक मोठा संकेत मिळाला आहे की अक्षय खन्ना “धुरंधर २” मध्ये देखील दिसणार आहे. या बातमीने चाहत्यांना आनंद झाला आहे.

चित्रपटात पहिल्यांदाच Kissing Scene करणार अभिनेत्री, कोण आहे ‘ही’ सुंदरी माहित आहे का?

अक्षय खन्ना “धुरंधर २” मध्ये दिसेल का?

इंटरनेट वापरकर्त्यांनी अक्षय खन्नाचे विकिपीडिया पेज तपासले. आणि त्यांना लक्षात आले की अभिनेत्याच्या फिल्मोग्राफीमध्ये “धुरंधर भाग २” चा उल्लेख आहे. चित्रपट सध्या पोस्ट-प्रॉडक्शनमध्ये आहे. या उल्लेखाने चाहते खूप आनंदित झाले आणि खन्नाच्या भयानक शेर-ए-बलोचच्या रूपात परत येण्याची आतुरतेने वाट पाहत होते. चाहते त्यांच्या मनात विचार करू लागले आणि रहमान डकैत कसा परत येईल आणि त्याला का मारता आले नाही याबद्दल सोशल मीडियावर असंख्य व्हिडीओ व्हायरल होत आहेत.

‘धुरंधर २’ मध्ये अक्षय खन्नाच्या उपस्थितीबद्दल वापरकर्त्यांनी काय म्हटले ?

व्हायरल स्क्रीनशॉटवर एका वापरकर्त्याने कमेंट केली, “ते पहिल्या भागात रहमान डकैतच्या भूमिकेला मारणार नाहीत, त्याला खूप प्रेम मिळाले आहे.” दुसऱ्याने लिहिले, “तेथे फ्लॅशबॅक सीन्स असतील, किंवा कदाचित तो रणवीर सिंगच्या हमजाच्या पात्राला भूत म्हणून दिसत असेल.” दुसऱ्याने पुढे म्हटले, “मला हे माहित होते. ट्रेलर आणि गाणे काळजीपूर्वक पहा; त्यात अक्षय खन्नाचे असे काही सीन्स आहेत जे चित्रपटात नाहीत.” परंतु, काही वापरकर्त्यांनी असेही म्हटले की विकिपीडिया पेजवर विश्वास ठेवणे सुरक्षित नाही, कारण कोणीही ते संपादित करू शकते आणि काहीही लिहू शकतात.

Ikkis Movie Review : केवळ युद्धाचा आक्रोश नाही तर हृदयाजवळची आठवण आहे ‘हा’ चित्रपट, अगस्त्य नंदाचे कौतुक

‘धुरंधर’ चे एकूण कलेक्शन

धुरंधरच्या कलेक्शनने २७ दिवसांत देशभरात ₹७२२.७५ कोटी कमावले आहेत आणि जगभरात ₹११०० कोटींपेक्षा पेक्षा जास्त कमाई केली आहे. या चित्रपटात अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, राकेश बेदी आणि सारा अर्जुन यांच्याही भूमिका आहेत. आदित्य धर दिग्दर्शित, प्रत्येकजण त्याच्या दुसऱ्या भागाची आतुरतेने वाट पाहत आहे. तसेच हा चित्रपट अजूनही बॉक्स ऑफिसवर चालत आहे.

Web Title: Akshaye khanna to return as rahman dakait in dhurandhar 2 netizens excited after this big hint

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 01, 2026 | 01:47 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘Krantijyoti Vidyalaya Marathi Madhyam’ चित्रपटाने दिलं मराठी शाळांच्या शिक्षक अन् विद्यार्थ्यांना नवं बळ!
1

‘Krantijyoti Vidyalaya Marathi Madhyam’ चित्रपटाने दिलं मराठी शाळांच्या शिक्षक अन् विद्यार्थ्यांना नवं बळ!

आमिर खानने केला गौरीचा मनापासून स्वीकार, वयाच्या 60 व्या वर्षी तिसरे लग्न? म्हणाले ‘आम्ही पार्टनर आहोत…’
2

आमिर खानने केला गौरीचा मनापासून स्वीकार, वयाच्या 60 व्या वर्षी तिसरे लग्न? म्हणाले ‘आम्ही पार्टनर आहोत…’

आता जावेद जाफरीने AR Rahman यांना दिली साथ, वाढत्या वादाबद्दल स्पष्टच म्हणाले; ‘जगाप्रमाणे इंडस्ट्रीही बदलली…’
3

आता जावेद जाफरीने AR Rahman यांना दिली साथ, वाढत्या वादाबद्दल स्पष्टच म्हणाले; ‘जगाप्रमाणे इंडस्ट्रीही बदलली…’

Panchayat Season 5 कधी होणार प्रदर्शित? कलाकारांपासून ते कथानकाच्या ट्विस्टपर्यंत, जाणून घ्या सर्वकाही…
4

Panchayat Season 5 कधी होणार प्रदर्शित? कलाकारांपासून ते कथानकाच्या ट्विस्टपर्यंत, जाणून घ्या सर्वकाही…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
दासबोधातून नीतिमत्तेची शिकवण देणारे समर्थ रामदास स्वामी यांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या 22 जानेवारी इतिहास

दासबोधातून नीतिमत्तेची शिकवण देणारे समर्थ रामदास स्वामी यांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या 22 जानेवारी इतिहास

Jan 22, 2026 | 10:47 AM
SIDBI Equity Infusion News: एमएसएमई क्षेत्राला मोठा दिलासा; सिडबीला 5 हजार कोटींचा इक्विटी सपोर्ट मंजूर

SIDBI Equity Infusion News: एमएसएमई क्षेत्राला मोठा दिलासा; सिडबीला 5 हजार कोटींचा इक्विटी सपोर्ट मंजूर

Jan 22, 2026 | 10:45 AM
‘धूळ शांत झाल्यावर सत्य समोर येईल…’, थरूर यांच्या ट्विटला उत्तर देताना काय म्हणाले कोच गौतम गंभीर?

‘धूळ शांत झाल्यावर सत्य समोर येईल…’, थरूर यांच्या ट्विटला उत्तर देताना काय म्हणाले कोच गौतम गंभीर?

Jan 22, 2026 | 10:44 AM
Hyderabad Crime: प्लेटवर हात धुतल्याचा राग अनावर; हैदराबादमध्ये 28 वर्षीय तरुणाला बेदम मारहाण करत संपवलं

Hyderabad Crime: प्लेटवर हात धुतल्याचा राग अनावर; हैदराबादमध्ये 28 वर्षीय तरुणाला बेदम मारहाण करत संपवलं

Jan 22, 2026 | 10:42 AM
थेंबभर तेलाचा वापर न करता झटपट बनवा चविष्ट टोमॅटो सूप, १० मिनिटांत तयार होईल सकाळचा नाश्ता

थेंबभर तेलाचा वापर न करता झटपट बनवा चविष्ट टोमॅटो सूप, १० मिनिटांत तयार होईल सकाळचा नाश्ता

Jan 22, 2026 | 10:35 AM
Gupt Navratri 2026: माघ नवरात्रीच्या चौथ्या दिवशी केली जाते देवी भुवनेश्वरीची पूजा, जाणून घ्या पूजा पद्धत आणि महत्त्व

Gupt Navratri 2026: माघ नवरात्रीच्या चौथ्या दिवशी केली जाते देवी भुवनेश्वरीची पूजा, जाणून घ्या पूजा पद्धत आणि महत्त्व

Jan 22, 2026 | 10:33 AM
‘आमच्यामुळे तुम्ही जिवंत आहात’ ; दावोसमध्ये ट्रम्प कडाडले; अमेरिकेच्या ‘गोल्डन डोम’वरुन कॅनडाला मोठा इशारा

‘आमच्यामुळे तुम्ही जिवंत आहात’ ; दावोसमध्ये ट्रम्प कडाडले; अमेरिकेच्या ‘गोल्डन डोम’वरुन कॅनडाला मोठा इशारा

Jan 22, 2026 | 10:22 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM