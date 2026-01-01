Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Great Green Wall 2.0 : चीनचा वाळवंटाला निरोप! आता झाडं नाही, ‘हे’ छोटे जीव वाळवंटात निर्माण करणार नंदनवन, वाचा कसे ते?

Great Green Wall 2.0 : चिनी शास्त्रज्ञ निळ्या-हिरव्या शैवाल (सायनोबॅक्टेरिया) च्या मदतीने वाळवंट हिरवे करत आहेत. हे तंत्र वाळूवर जैविक थर तयार करून ढिगाऱ्यांना स्थिर करते आणि वनस्पतींच्या वाढीस चालना देते.

Updated On: Jan 01, 2026 | 01:47 PM
This is how China is turning deserts into greenery What is the Great Green Wall 2.0 project

'अशाप्रकारे चीन वाळवंटाला हिरवळीत बदलत आहे...' काय आहे ग्रेट ग्रीन वॉल २.० प्रकल्प? ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)

  •  चिनी शास्त्रज्ञ आता झाडांऐवजी ‘निळ्या-हिरव्या शैवाल’चा (Cyanobacteria) वापर करून वाळवंटी जमिनीवर अवघ्या एका वर्षात सुपीक थर तयार करत आहेत.
  • ‘सायनोबॅक्टेरियल क्रस्ट’ नावाचे हे तंत्र वाळूच्या ढिगाऱ्यांना स्थिर करते आणि जोरदार वारे किंवा वादळातही वाळू उडण्यापासून रोखते.
  •  चीनचा हा यशस्वी पॅटर्न आता आफ्रिका आणि मंगोलियामध्येही राबवला जात असून वाळवंटीकरण रोखण्यासाठी हे जगातील सर्वात मोठे भू-अभियांत्रिकी (Geoengineering) पाऊल मानले जात आहे.

Great Green Wall 2.0 : वाढते वाळवंटीकरण हा संपूर्ण जगासाठी चिंतेचा विषय बनला असताना, चीनने यावर एक अत्यंत स्वस्त आणि प्रभावी उपाय शोधून काढला आहे. चीनचा (China) महत्त्वाकांक्षी ‘ग्रेट ग्रीन वॉल’ (Great Green Wall) प्रकल्प आता २.० च्या टप्प्यात पोहोचला असून, यावेळी शास्त्रज्ञांनी निसर्गातील एका सर्वात जुन्या जीवाचा निळ्या-हिरव्या शैवालचा (Cyanobacteria) आधार घेतला आहे. केवळ झाडे लावून वाळवंट रोखण्याच्या पारंपारिक पद्धतीऐवजी, आता थेट वाळूवर ‘जैविक कवच’ चढवण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे.

काय आहे ‘ग्रेट ग्रीन वॉल २.०’ आणि सायनोबॅक्टेरिया तंत्र?

गेल्या ४ दशकांपासून चीन उत्तर भागात झाडांची भिंत उभी करत आहे. मात्र, नव्या तंत्रज्ञानात शास्त्रज्ञांनी प्रयोगशाळेत विकसित केलेले सात प्रकारचे विशेष शैवाल वाळवंटात फवारले आहेत. हे शैवाल अत्यंत उष्णता, तीव्र सूर्यप्रकाश आणि दुष्काळातही जिवंत राहू शकतात. जेव्हा पावसाचा थोडासा स्पर्श होतो, तेव्हा हे शैवाल वेगाने वाढतात आणि वाळूच्या कणांना एकमेकांशी जोडून एक घट्ट थर तयार करतात. यालाच शास्त्रज्ञ ‘सायनोबॅक्टेरियल क्रस्ट’ म्हणतात. हा थर वाळूला हवेत उडण्यापासून रोखतो आणि जमिनीतील ओलावा टिकवून ठेवतो.

५ वर्षांचे काम आता एका वर्षात!

नैसर्गिकरित्या वाळवंटात असा मातीचा थर तयार होण्यासाठी १० ते २० वर्षे लागतात. मात्र, चीनच्या शापोटोउ वाळवंट संशोधन केंद्राने (Shapotou Desert Research Station) विकसित केलेल्या या पद्धतीमुळे आता हे काम अवघ्या एका वर्षात पूर्ण होत आहे. शास्त्रज्ञांनी या शैवालला काही सेंद्रिय पदार्थांसोबत एकत्र करून लहान ‘ब्लॉक्स’ तयार केले आहेत. हे ब्लॉक्स वाळवंटात पसरवल्यानंतर तिथे वनस्पती वाढवण्यासाठी आवश्यक असलेला पाया तयार होतो. यामुळे भविष्यात तिथे गवत आणि लहान झुडपे सहजपणे जगू शकतात.

वाळवंटात सौर ऊर्जेची साथ

या प्रकल्पाचा एक भाग म्हणून चीनने वाळवंटात जगातील सर्वात मोठे फोटोव्होल्टेइक (PV) सोलर पार्क्स उभारले आहेत. हे सोलर पॅनल्स केवळ वीजच तयार करत नाहीत, तर ते जमिनीला सावली देऊन तिथे आर्द्रता टिकवून ठेवतात. या पॅनल्सच्या खालीच आता या शैवाल तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेतीचे प्रयोगही यशस्वी होत आहेत. यामुळे वाळवंटी प्रदेश आता केवळ ‘हिरवा’ होत नाही, तर तो ‘आर्थिकदृष्ट्या सक्षम’ देखील होत आहे.

आफ्रिका आणि मंगोलियालाही मिळणार फायदा

चीनने या तंत्रज्ञानाचा वापर करून उत्तर चीनमधील ९४,७०० चौरस किलोमीटर क्षेत्रावर वाळू नियंत्रण मिळवले आहे. आता हेच ‘होमग्रोन’ तंत्रज्ञान आफ्रिकेतील ‘ग्रेट ग्रीन वॉल’ प्रकल्प आणि मंगोलियामध्येही निर्यात केले जात आहे. ज्याला जगाने ‘पृथ्वीचा कॅन्सर’ (वाळवंटीकरण) म्हटले होते, त्यावर चीनने हे जैव-तंत्रज्ञानाचे औषध शोधून काढले आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.

Frequently Asked Questions

  • Que: चीनचा 'ग्रेट ग्रीन वॉल' प्रकल्प नक्की काय आहे?

    Ans: हा चीनचा उत्तर भागातील वाळवंटाचा विस्तार रोखण्यासाठी झाडे लावण्याचा आणि जमिनीचे आरोग्य सुधारण्याचा ४ दशकांचा महाप्रकल्प आहे.

  • Que: सायनोबॅक्टेरिया (Cyanobacteria) वाळवंटात काय काम करतात?

    Ans: हे सूक्ष्म जीव वाळूच्या कणांना एकत्र बांधून एक 'बायो-क्रस्ट' (जैविक थर) तयार करतात, ज्यामुळे वाळू स्थिर होते आणि झाडांच्या वाढीस मदत होते.

  • Que: हे तंत्रज्ञान पारंपारिक झाडे लावण्यापेक्षा चांगले का आहे?

    Ans: कारण हे तंत्र अत्यंत कमी पाण्यात कार्य करते आणि जिथे झाडे जगू शकत नाहीत, तिथेही जमिनीचा पाया मजबूत करण्यास मदत करते.

Published On: Jan 01, 2026 | 01:47 PM

