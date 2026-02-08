Karjat Election 2026: कर्जतमध्ये 12 टेबलावर होणार मतमोजणी! कोणाचे नशीब उघडणार? प्रशासकीय भवनात जय्यत तयारी

कर्जत तालुक्यामध्ये अत्यंत चुरशीने पार पडलेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांसाठी शनिवार सात फेब्रुवारी रोजी मतदान प्रक्रिया शांततेत पार पडली. तालुक्यातील २२० मतदान केंद्रावर १ लाख ३० हजार १७५ मतदान झाले आहे. त्या ईव्हीएम मशीन सध्या कर्जत प्रशासकीय भवन येथील स्ट्राँग रूम मध्ये आहेत. उद्या ९ फेब्रुवारी रोजी मतमोजणी प्रक्रिया पार पडणार आहे. सकाळी दहा वाजता मतमोजणी सुरू होणार असून मतमोजणी साठी १२ टेबल लावण्यात आले आहे.
प्रत्येक टेबल वर एक ते १२ गण अशी मतमोजणी एकाचवेळी सुरू होणार आहे. त्यात त्या ईव्हीएम मशीन मधील गट आणि गण यांचे मतमोजणी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर त्या मतपेट्या (ईव्हीएम मशीन) या पुन्हा स्ट्राँग रूम मध्ये ठेवण्यात येतील आणि दुसऱ्या १२ मशीन मतमोजणी कक्ष येथे आणले जातील.अशी प्रक्रिया सर्व मतमोजणी टेबल वर सुरू राहणार असून नेरळ गण मध्ये सर्वाधिक २३ बूथ असून तेथील मतमोजणी सर्वात उशीरा संपणार आहे.
२२० मतदान केंद्र वरील मतमोजणी पूर्ण होण्यास साधारण दुपारचे दोन वाजण्याची शक्यता आहे. मतमोजणीच्या दिवशी कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये आणि प्रक्रिया पारदर्शकपणे पार पडावी.यासाठी निवडणूक निर्णय अधिकारी प्रकाश संकपाल आणि सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी डॉ धनंजय जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रशासन सूक्ष्म नियोजन करत आहे. तहसीलदार जाधव स्वतः संपूर्ण प्रक्रियेवर बारकाईने लक्ष ठेवून असून त्यांनी महसूल कर्मचारी व निवडणूक विभागाला आवश्यक त्या सूचना दिल्या आहेत.
निवडणूक शांततेत पार पाडण्यासाठी पोलीस प्रशासनाने चोख बंदोबस्त तैनात केला आहे. महसूल विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनीही आतापर्यंत आपली भूमिका चोख बजावली असून, उद्याच्या मतमोजणीसाठी विशेष पथके नियुक्त करण्यात आली आहेत. प्रशासकीय भवन परिसरात केवळ अधिकृत व्यक्तींनाच प्रवेश दिला जाणार असून,परिसरात पोलिसांचा मोठा फौजफाटा तैनात असेल.
