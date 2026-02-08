Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Karjat Election 2026: कर्जतमध्ये 12 टेबलावर होणार मतमोजणी! कोणाचे नशीब उघडणार? प्रशासकीय भवनात जय्यत तयारी

कर्जत तालुक्यात पंचायत समितीचे १२ गण असून मतमोजणी साठी १२ टेबल लावण्यात आले आहेत. त्या टेबल वर प्रत्येक एक मशीन असे मतमोजणी होणार असून त्यात गट आणि गण अशी मतमोजणी केली जाणार आहे.

Updated On: Feb 08, 2026 | 09:07 PM
कर्जतमध्ये 12 टेबलावर होणार मतमोजणी! कोणाचे नशीब उघडणार? (Photo Credit- X)

कर्जतमध्ये 12 टेबलावर होणार मतमोजणी! कोणाचे नशीब उघडणार? (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:

 

  • कर्जतमध्ये 12 टेबलावर होणार मतमोजणी!
  • कोणाचे नशीब उघडणार?
  • प्रशासकीय भवनात जय्यत तयारी
ZP Election Result 2026: कर्जत तालुक्यात शनिवारी ७ फेब्रुवारी रोजी मतदान झाले असून त्या ईव्हीएम मध्ये बंदिस्त झालेल्या मतांची मोजणी उद्या कर्जत येथील प्रशासकीय भवन येथे होणार आहे. कर्जत तालुक्यात पंचायत समितीचे १२ गण असून मतमोजणी साठी १२ टेबल लावण्यात आले आहेत. त्या टेबल वर प्रत्येक एक मशीन असे मतमोजणी होणार असून त्यात गट आणि गण अशी मतमोजणी केली जाणार आहे. तालुक्यात साधारण सर्वाधिक २३ बूथ नेरळ गणात असून त्या नेरळ गणांची मतमोजणी सर्वात उशीरा पर्यंत चालणार आहे.

कर्जत तालुक्यामध्ये अत्यंत चुरशीने पार पडलेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांसाठी शनिवार सात फेब्रुवारी रोजी मतदान प्रक्रिया शांततेत पार पडली. तालुक्यातील २२० मतदान केंद्रावर १ लाख ३० हजार १७५ मतदान झाले आहे. त्या ईव्हीएम मशीन सध्या कर्जत प्रशासकीय भवन येथील स्ट्राँग रूम मध्ये आहेत. उद्या ९ फेब्रुवारी रोजी मतमोजणी प्रक्रिया पार पडणार आहे. सकाळी दहा वाजता मतमोजणी सुरू होणार असून मतमोजणी साठी १२ टेबल लावण्यात आले आहे.

Karjat Election 2026 : आधी लगीन लोकशाहीचं! नवरदेव वरातीसह मतदान केंद्रात

प्रत्येक टेबल वर एक ते १२ गण अशी मतमोजणी एकाचवेळी सुरू होणार आहे. त्यात त्या ईव्हीएम मशीन मधील गट आणि गण यांचे मतमोजणी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर त्या मतपेट्या (ईव्हीएम मशीन) या पुन्हा स्ट्राँग रूम मध्ये ठेवण्यात येतील आणि दुसऱ्या १२ मशीन मतमोजणी कक्ष येथे आणले जातील.अशी प्रक्रिया सर्व मतमोजणी टेबल वर सुरू राहणार असून नेरळ गण मध्ये सर्वाधिक २३ बूथ असून तेथील मतमोजणी सर्वात उशीरा संपणार आहे.

२२० मतदान केंद्र वरील मतमोजणी पूर्ण होण्यास साधारण दुपारचे दोन वाजण्याची शक्यता आहे. मतमोजणीच्या दिवशी कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये आणि प्रक्रिया पारदर्शकपणे पार पडावी.यासाठी निवडणूक निर्णय अधिकारी प्रकाश संकपाल आणि सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी डॉ धनंजय जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रशासन सूक्ष्म नियोजन करत आहे. तहसीलदार जाधव स्वतः संपूर्ण प्रक्रियेवर बारकाईने लक्ष ठेवून असून त्यांनी महसूल कर्मचारी व निवडणूक विभागाला आवश्यक त्या सूचना दिल्या आहेत.

तगडा पोलिस बंदोबस्त..

निवडणूक शांततेत पार पाडण्यासाठी पोलीस प्रशासनाने चोख बंदोबस्त तैनात केला आहे. महसूल विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनीही आतापर्यंत आपली भूमिका चोख बजावली असून, उद्याच्या मतमोजणीसाठी विशेष पथके नियुक्त करण्यात आली आहेत. प्रशासकीय भवन परिसरात केवळ अधिकृत व्यक्तींनाच प्रवेश दिला जाणार असून,परिसरात पोलिसांचा मोठा फौजफाटा तैनात असेल.

Karjat News : “नेरळमध्ये मोरे -चंचे म्हणजे विकास असेच समीकरण…”, कर्जत परिवर्तन आघाडीचे प्रचारफेरीत कार्यकर्त्यांचे मत

Web Title: Karjat zp panchayat samiti election counting 9 february result update

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 08, 2026 | 09:07 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Pune Zp Election : जिल्ह्याचे कारभारी उद्या ठरणार; राष्ट्रवादी सत्ता राखणार की नव्या समीकरणांचा उदय होणार
1

Pune Zp Election : जिल्ह्याचे कारभारी उद्या ठरणार; राष्ट्रवादी सत्ता राखणार की नव्या समीकरणांचा उदय होणार

मावळ तालुक्यात मतमोजणीसाठी प्रशासन सज्ज; टपाली मतपत्रिकांसाठी 5 पथके, तर EVM साठी…
2

मावळ तालुक्यात मतमोजणीसाठी प्रशासन सज्ज; टपाली मतपत्रिकांसाठी 5 पथके, तर EVM साठी…

ZP Election 2026: छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात सरासरी ६५% मतदान, भावी कारभाऱ्यांचे भाग्य ईव्हीएम यंत्रात झाले कैद
3

ZP Election 2026: छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात सरासरी ६५% मतदान, भावी कारभाऱ्यांचे भाग्य ईव्हीएम यंत्रात झाले कैद

धाराशिव जिल्ह्यात ६५.२२ टक्के मतदान; भूम–परांड्यात सर्वाधिक तर लोहाऱ्यात झाले सर्वात कमी मतदान
4

धाराशिव जिल्ह्यात ६५.२२ टक्के मतदान; भूम–परांड्यात सर्वाधिक तर लोहाऱ्यात झाले सर्वात कमी मतदान

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Karjat Election 2026: कर्जतमध्ये 12 टेबलावर होणार मतमोजणी! कोणाचे नशीब उघडणार? प्रशासकीय भवनात जय्यत तयारी

Karjat Election 2026: कर्जतमध्ये 12 टेबलावर होणार मतमोजणी! कोणाचे नशीब उघडणार? प्रशासकीय भवनात जय्यत तयारी

Feb 08, 2026 | 09:07 PM
UIDAI चा मोठा टप्पा! देशातील ८३ हजार शाळांमध्ये बायोमेट्रिक मोहीम फत्ते

UIDAI चा मोठा टप्पा! देशातील ८३ हजार शाळांमध्ये बायोमेट्रिक मोहीम फत्ते

Feb 08, 2026 | 08:51 PM
चाकूचा वार अन् रक्तानं रेखाटलं स्वस्तिक…; रशियातील भारतीय विद्यार्थ्यांवरील हल्ल्याचं धक्कादायक कारण उघडकीस

चाकूचा वार अन् रक्तानं रेखाटलं स्वस्तिक…; रशियातील भारतीय विद्यार्थ्यांवरील हल्ल्याचं धक्कादायक कारण उघडकीस

Feb 08, 2026 | 08:45 PM
Galwan Clash: ‘चीनने जगाला फसवले!’ गलवान हिंसेच्या 7 दिवसातच ‘यील्ड प्रोड्युसिंग’ चाचणीचा अमेरिकेने दाखवला धक्कादायक रिपोर्ट

Galwan Clash: ‘चीनने जगाला फसवले!’ गलवान हिंसेच्या 7 दिवसातच ‘यील्ड प्रोड्युसिंग’ चाचणीचा अमेरिकेने दाखवला धक्कादायक रिपोर्ट

Feb 08, 2026 | 08:18 PM
Haircare Tips : हाथ लावताच मुठ्ठीत केसं येतात? मग हे रुटीन फॉलो करा, काही दिवसांतच केसगळती होईल दूर

Haircare Tips : हाथ लावताच मुठ्ठीत केसं येतात? मग हे रुटीन फॉलो करा, काही दिवसांतच केसगळती होईल दूर

Feb 08, 2026 | 08:15 PM
महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या पुतळ्याची विटंबना; मंत्री छगन भुजबळांनी केंद्रीय गृहमंत्र्यांकडे पत्र पाठवलं, केली ‘ही’ मोठी मागणी

महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या पुतळ्याची विटंबना; मंत्री छगन भुजबळांनी केंद्रीय गृहमंत्र्यांकडे पत्र पाठवलं, केली ‘ही’ मोठी मागणी

Feb 08, 2026 | 08:12 PM
Tata Cars Price Hike: तुमची आवडती टाटा कार महाग होणार! कंपनीने दरवाढीबाबत घेतला मोठा निर्णय; नेमकं कारण काय?

Tata Cars Price Hike: तुमची आवडती टाटा कार महाग होणार! कंपनीने दरवाढीबाबत घेतला मोठा निर्णय; नेमकं कारण काय?

Feb 08, 2026 | 07:43 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

Feb 08, 2026 | 03:37 PM
SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

Feb 08, 2026 | 03:34 PM
THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

Feb 08, 2026 | 03:31 PM
AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

Feb 08, 2026 | 03:28 PM
११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

Feb 08, 2026 | 03:25 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Feb 07, 2026 | 01:58 PM
Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Feb 07, 2026 | 01:53 PM