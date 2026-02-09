जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीपूर्वी युवा नेते सत्यजित पाटणकर यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्याने तालुक्यातील राजकीय वातावरणात रंगत निर्माण झाली होती. तसेच प्रचारासाठी भाजपचे विविध मंत्री उपस्थित राहिल्याने कोणाचे पारडे जड आहे हे सामान्य जनतेला कळत नव्हते. मात्र पालकमंत्री शंभूराज देसाई, युवा नेते चेअरमन यशराज देसाई यांनी गावोगावी भेट देऊन सर्वसामान्य जनतेच्या भेटीगाठीवर भर देत प्रचार केला. ना. देसाई यांनी आजपर्यंत केलेल्या विकासकामांवर भर देत जनतेला कौल मागितला. त्याला भरभरून प्रतिसाद देत जनतेने शिवसेनेच्या उमेदवारांना निवडून दिल्याची प्रतिक्रिया विजयी उमेदवार व कार्यकर्त्यांनी दिली.
