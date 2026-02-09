Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Patan Election Result: पाटणमध्ये ‘शंभू’राज! पालकमंत्री शंभूराज देसाईंचा भाजपला धोबीपछाड; देसाई गटाचा एकतर्फी विजय

जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीपूर्वी युवा नेते सत्यजित पाटणकर यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्याने तालुक्यातील राजकीय वातावरणात रंगत निर्माण झाली होती.

Updated On: Feb 09, 2026 | 06:29 PM
पाटण, (वा.): संपूर्ण राज्याचे लक्ष वेधून घेतलेल्या सातारा जिल्ह्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या विधानसभा मतदारसंघातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत देसाई गटाने विरोधकांचा सुफाडा साफ करत निर्विवाद विजय मिळवला. जिल्हा परिषदेच्या ७ पैकी ६ व पंचायत समितीच्या १४ पैकी १३ जागांवर विजय मिळवून पाटण तालुक्यात ‘शंभू’राज स्थापन केले.

जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीपूर्वी युवा नेते सत्यजित पाटणकर यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्याने तालुक्यातील राजकीय वातावरणात रंगत निर्माण झाली होती. तसेच प्रचारासाठी भाजपचे विविध मंत्री उपस्थित राहिल्याने कोणाचे पारडे जड आहे हे सामान्य जनतेला कळत नव्हते. मात्र पालकमंत्री शंभूराज देसाई, युवा नेते चेअरमन यशराज देसाई यांनी गावोगावी भेट देऊन सर्वसामान्य जनतेच्या भेटीगाठीवर भर देत प्रचार केला. ना. देसाई यांनी आजपर्यंत केलेल्या विकासकामांवर भर देत जनतेला कौल मागितला. त्याला भरभरून प्रतिसाद देत जनतेने शिवसेनेच्या उमेदवारांना निवडून दिल्याची प्रतिक्रिया विजयी उमेदवार व कार्यकर्त्यांनी दिली.

  • हेळवाक तर्फ पाटण जिल्हा परिषद गटातून अशोकराव पाटील – शिवसेना (शिंदे) – १० हजर ५८९ विजयी.
  • हेळवाक तर्फ पाटण पंचायत समिती गण मंगल माने – शिवसेना (शिंदे) ४ हजार ८९५ -विजयी.
  • येराड गण विद्या शिंदे – शिवसेना (शिंदे) – ५ हजार ७४२ – विजयी.
  • तारळे जिल्हा परिषद गट स्वप्ना पाटील – शिवसेना (शिंदे)- १४ हजार ३३३ विजयी.
  • मुरुड पंचायत समिती गण सविता पवार – शिवसेना (शिंदे)- ७ हजार ४५२ – विजयी.
  • तारळे गण विकास जाधव – शिवसेना (शिंदे) – ६ हजार ५०७ – विजयी.
  • म्हावशी जिल्हा परिषद गट राजेश पवार – भाजप – ११ हजार ७६३ – विजयी.
  • म्हावशी गण – शंकर घाडगे – भाजप – ६ हजार १६९ – विजयी.
  • चाफळ गण – राधिका पाटील – शिवसेना (शिंदे) – ७ हजार ४२७- विजयी.
  • मल्हारपेठ गट – विजया कुंभार – शिवसेना (शिंदे) – १६ हजार २७५ – विजयी.
  • मल्हारपेठ गण – अर्चना पाटील – शिवसेना (शिंदे) – ८ हजार २६८ विजयी.
  • नाडे गण- विजय पवार – शिवसेना (शिंदे) – ७ हजार ५६३ – विजयी.
  • मारुल हवेली गट- योगिता गिरी- शिवसेना (शिंदे) – १६ हजार २०३ विजयी.
  • मारुल हवेली गण -प्रियांका देसाई – शिवसेना (शिंदे) – ९ हजार ३४७ विजयी.
  • नाटोशी गण- प्रशांत पवार – शिवसेना (शिंदे) – ६ हजार ५८५ विजयी.
  • मंद्रुळ कोळे गट – मृणाल पाटील – शिवसेना (शिंदे) – १४ हजार ३०४ – विजयी.
  • सणबुर गण – संपदा जाधव – शिवसेना (शिंदे) – ७ हजार ६४- विजयी.
  • मंद्रुळ कोळे गण- नितीन काळे – शिवसेना (शिंदे) – ७ हजार ७०३ – हे उमेदवार जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीत विजयी झाले.
ना. देसाई यांनी कोणत्याही स्टार प्रचारकाला न आणता स्वतः तसेच चेअरमन यशराज देसाई व कार्यकर्त्यांच्या विश्वासावर ही निवडणूक एकतर्फी जिंकून तुल्यबळ भाजपला पाणी पाजले. अतिशय नियोजनबद्ध व सुनियोजित प्रचार करून उमेदवार निवडून आणल्याच्या प्रतिक्रिया जनतेतून उमटत आहेत.

Maharashtra ZP Election 2026 Result: भाजपची हॅट्रिक; विधानसभा, महापालिकांनंतर आता जिल्हा परिषदेतही भाजपचं नंबर १चा पक्ष

Published On: Feb 09, 2026 | 06:29 PM

