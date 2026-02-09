Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Maharashtra ZP Election 2026 Result: भाजपची हॅट्रिक; विधानसभा, महापालिकांनंतर आता जिल्हा परिषदेतही भाजपचं नंबर १चा पक्ष

परभणी जिल्ह्यात एक मोठा धक्का बसला आहे, जिथे दिग्गज भाजप नेते आणि माजी मंत्री सुरेश वरपुडकर यांच्या कुटुंबातील पाचपैकी चार सदस्यांना पराभव पत्करावा लागला आहे, ज्याला "घराण्य राजकारणाचा" जाहीर नकार म्हणून पाहिले जात आहे.

Updated On: Feb 09, 2026 | 04:49 PM
Maharashtra ZP Election 2026 Result, BJP Politics, Maharashtra Politics

Maharashtra ZP Election 2026 Result: भाजपची हॅट्रिक; विधानसभा, महापालिकांनंतर आता जिल्हा परिषदेतही भाजपचं नंबर १ चा पक्ष

  • जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्येही भारतीय जनता पक्षाने  आपले पहिले स्थान कायम राखले आहे
  • भाजप १९८ जागांसह सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास
  • निवडणूक निकाल जाहीर होण्यापूर्वीच महायुतीच्या २७ जागा बिनविरोध निवडून आल्या होत्या
Maharashtra ZP Election 2026 Result: महाराष्ट्राच्या राजकारणात “मिनी-असेंब्ली” म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे निकाल आज (09 फेब्रुवारी) जाहीर होत आहेत. राज्यातील १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्यांसाठीच्या या निवडणूक लढाईत भारतीय जनता पक्षाने  आपले पहिले स्थान कायम राखले आहे. तर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेनेही १०० जागांचा आकडा ओलांडला आहे.

महायुतीचे वर्चस्व, विरोधकांचा पराभव

दुपारी २ वाजेपर्यंत, एकूण ७३१ जिल्हा परिषद जागांपैकी ५६४ जागांसाठी ट्रेंड आणि निकाल समोर आले आहेत. भाजप १९८ जागांसह सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आला आहे. महायुतीच्या इतर घटक पक्षांमध्ये, शिंदे गट १२४ जागांवर आघाडीवर आहे आणि अजित पवारांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (NCP) ११५ जागांवर आघाडीवर आहे. याउलट, महाविकास आघाडी (एमव्हीए) चा मात्र सुफडा साफ झाल्याचे दिसत आहे. काँग्रेसला फक्त ४४ जागांवर, उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेला ३६ जागांवर आणि शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीला फक्त १३ जागांवर विजय मिळाला आहे.

गोकुळचे माजी अध्यक्ष विश्वास पाटील यांच्या मुलाचा दारुण पराभव; पाडळी खुर्दमधून राष्ट्रवादीचा उमेदवार विजयी

कोकणात महायुतीचा स्वच्छ विजय

कोकणात महायुतीने ऐतिहासिक विजय मिळवला आहे. निवडणूक निकाल जाहीर होण्यापूर्वीच महायुतीच्या २७ जागा बिनविरोध निवडून आल्या होत्या. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात भाजपचे वर्चस्व स्पष्टपणे दिसून आले, जिथे नितेश राणे यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपने वैभववाडी पंचायत समितीतील सर्व जागा जिंकल्या. एकट्या सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेत भाजपचे सात आणि शिंदे गटातील एक सदस्य बिनविरोध निवडून आला.

दिग्गजांना धक्का आणि चुरशीची लढत

परभणी जिल्ह्यात एक मोठा धक्का बसला आहे, जिथे दिग्गज भाजप नेते आणि माजी मंत्री सुरेश वरपुडकर यांच्या कुटुंबातील पाचपैकी चार सदस्यांना पराभव पत्करावा लागला आहे, ज्याला “घराण्य राजकारणाचा” जाहीर नकार म्हणून पाहिले जात आहे.

धाराशिवमधील ढोकी पंचायत समितीमध्ये रोमांचक लढत पाहायला मिळाली, जिथे उद्धव ठाकरे गटाने भाजपला फक्त एका मताने हरवून सत्ता मिळवली. कोल्हापूरमध्ये काँग्रेसने १२ जागा जिंकत आपले स्थान कायम ठेवले, तर गगनबावड्यात सतेज पाटील यांनी आपले वर्चस्व कायम ठेवले. सोलापूरमध्ये राम सातपुते यांच्या पत्नी संस्कृती राम सातपुते यांचाही विजय झाला. या निवडणूक निकालांमुळे आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी राज्याचा राजकीय कल निश्चित होण्याची अपेक्षा आहे, जिथे सध्या महायुती स्पष्ट आघाडीवर असल्याचे दिसून येत आहे.

Parbhani ZP Election Result: परभणीच्या जनतेने “घराणेशाही नाकारली; भाजप नेते सुरेश वरपुडकर कुटुंबाचा

पुणे जिल्हा परिषदेवर राष्ट्रवादीचा झेंडा

पुणे जिल्हा परिषद निवडणुकीचे निकाल स्पष्ट झाले असून, यामध्ये अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसने दणदणीत विजय मिळवला आहे. ७३ जागांच्या या निवडणुकीत राष्ट्रवादीने निर्विवाद वर्चस्व गाजवत बहुमताचा आकडा पार केला आहे, तर सत्ताधारी भाजपला पुण्यात मोठा राजकीय फटका बसला आहे.

पुणे जिल्हा परिषदेच्या ७३ जागांपैकी अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीने ३९ जागा जिंकत एकहाती सत्ता काबीज केली आहे. गेल्या काही काळापासून पुण्यात जोर धरणाऱ्या भाजपला या निवडणुकीत केवळ ८ जागांवर समाधान मानावे लागले आहे. ७३ पैकी फक्त ८ जागा मिळाल्यामुळे राजकीय वर्तुळात याला भाजपसाठी ‘मोठा धक्का’ मानले जात आहे. राष्ट्रवादीनंतर इतर छोट्या पक्षांनी आणि अपक्ष उमेदवारांनी उर्वरित जागांवर विजय मिळवला आहे.

Published On: Feb 09, 2026 | 04:49 PM

