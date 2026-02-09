Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
रिटायरमेंटनंतरही अरिजीत सिंग आमिर खानसाठी गाणं गायला तयार? एका फोटोमुळे सोशल मीडियावर खळबळ

अरिजीत सिंगने पार्श्वगायनातून निवृत्तीची घोषणा केली त्यानंतर त्याची आणि आमिर खानची एक पोस्ट सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

Updated On: Feb 09, 2026 | 07:40 PM
अलिकडेच संगीतकार अरिजीत सिंगने पार्श्वगायनातून निवृत्तीची घोषणा केली तेव्हा तो इंडस्ट्री आणि चाहत्यांना धक्का देणारा होता. पण आता, या घोषणेनंतर काही आठवड्यांनीच, अरिजितने एक पाऊल उचलले आहे ज्यामुळे सर्व अफवांना पूर्णविराम मिळाला आहे. त्याने आमिर खानच्या आगामी “एक दिन” या चित्रपटाला आपला आवाज दिला आहे.

जानेवारी २०२६ च्या अखेरीस, अरिजित सिंगने सोशल मीडियाद्वारे घोषणा केली की तो आता चित्रपटांसाठी कोणतेही नवीन पार्श्वगायनाचे काम स्वीकारणार नाही. त्याने स्पष्टपणे सांगितले की हा प्रवास अद्भुत होता, परंतु तो तो संपवू इच्छित होता. त्याने हे देखील स्पष्ट केले की तो संगीतापासून पूर्णपणे निवृत्त होत नाही, तो स्वतंत्र संगीत तयार करत राहील आणि त्याने आधीच वचनबद्ध केलेले प्रकल्प वेळेवर प्रदर्शित होतील.

या घोषणेनंतर लगेचच एक फोटो सोशल मीडियावर वाऱ्यासारखा व्हायरल होत आहे. या फोटोमुळे सोशल मीडियावर एकच खळबळ उडाली आहे. यावर सोशल मीडियावर अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहे.


आता, ९ फेब्रुवारी रोजी, आमिर खान प्रॉडक्शनने स्वतःच या सर्व अफवांना पूर्णविराम दिला. प्रॉडक्शन हाऊसने इंस्टाग्रामवर एक फोटो शेअर केला आहे ज्यामध्ये आमिर खान आणि अरिजित सिंग संभाषण करत असल्याचे दिसत आहे. अरिजित गिटार धरून आहे आणि आमिर त्याला त्याच्या फोनवर काहीतरी दाखवत आहे. फोटोसोबतच्या कॅप्शनमध्ये लिहिले आहे, “धन्यवाद, अरिजित, आमच्या चित्रपटाला एका दिवसासाठी तुमचा आवाज दिल्याबद्दल. तुमच्यासोबत, तुमच्या कुटुंबासोबत आणि तुमच्या टीमसोबत घालवलेले चार दिवस जादुई होते.

२३ वर्षांनी प्रीती झिंटासोबत रोमान्स, ‘बॉर्डर २’ नंतर आता सनी देओलच्या ‘Lahore 1947 ’ची रिलीज डेट जाहीर, ‘या’ दिवशी होणार रिलीज

या पोस्टवरून स्पष्ट झाले की निवृत्तीचा निर्णय घेतल्यानंतरही, अरिजीत सिंगने किमान या चित्रपटाला आपला आवाज दिला आहे. हे पाऊल पुनरागमन वाटत नाही, तर भावनिक आणि सर्जनशील सहकार्यासारखे वाटते.

Baby Shower ला सजली सोनम कपूर, पारंपरिक-आधुनिक फॅशनचा सुरेख संगम; Baby Bump ने वेधले लक्ष नजर हटेना

