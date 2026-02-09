Ahilyanagar News: संगमनेरमध्ये अवैध्य धंद्यावर धडक कारवाई, 26 लाखांचा मुद्देमाल जप्त

संगमनेर (वा.) जिल्ह्यातील अवैध धंद्यांचे समूळ उच्चाटन करण्याच्या उद्देशाने पोलिस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे यांच्या स्पष्ट आदेशानुसार स्थानिक गुन्हे शाखेने (LCB) संगमनेर उपविभागात एकाच दिवशी जोरदार धडक कारवाया केल्या. या कारवाईत वाळूमाफिया आणि अवैध दारूविक्रेत्यांवर कडक कारवाई करत ५ आरोपींना ताब्यात घेण्यात आले असून, एकूण २६ लाख ४५ हजार ७६० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.
ही कारवाई पोलिस निरीक्षक किरणकुमार कबाडी यांच्या नेतृत्वाखाली पोलिस उपनिरीक्षक महादेव गुट्टे, गणेश लोंढे, संतोष खैरे, योगेश कर्डिले, अमृत आढाव, बाळासाहेब गुंजाळ, महादेव भांडे यांच्या पथकाने यशस्वीपणे पार पाडली.
संगमनेर तालुक्यातील डिग्रस शिवारात अवैध वाळू उपसा व वाहतूक प्रकरणी एलसीबीने २ डंपर जप्त करत दोघांना ताब्यात घेतले. या कारवाईत सुमारे २० लाख ४० हजार रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला.
प्रकाश भाऊसाहेब कोरडकर (वय २०, रा. हजारवाडी) याच्याकडून ५ लाख रुपये किमतीचा टाटा डंपर (MH 12 EQ 6334) व २ ब्रास वाळू (२० हजार रुपये) जप्त करण्यात आली.
तसेच फिरोज सुलतान शेख (वय २५, रा. डिग्रस) याच्यावरही कारवाई करत ४० हजार रुपये किमतीची २ ब्रास वाळू, २ डंपर, कार व मोटारसायकल असा एकूण २६ लाख ४५ हजार ७६० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. या प्रकरणी तालुका पोलिस ठाण्यात पर्यावरण संरक्षण कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
दुसऱ्या घटनेत संगमनेर तालुक्यातील पिंपरणे येथील ‘गरीब’ नावाच्या हॉटेलमध्ये सुरू असलेल्या अवैध दारूविक्रीचा पर्दाफाश एलसीबीच्या छाप्यात झाला. याप्रकरणी साहेबराव भिकाजी राहिज (रा. पिंपरणे) याच्याविरुद्ध महाराष्ट्र दारूबंदी कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
या कारवाईत ४४ हजार २४० रुपये किमतीची देशी-विदेशी दारू, तसेच ५ लाख रुपये किमतीची स्विफ्ट कार (MH 02 BR 9629) असा एकूण ५ लाख ४४ हजार २४० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला.
देवगाव (ता. संगमनेर) येथे दुचाकीवरून दारूची अवैध वाहतूक करणाऱ्या नीलेश शशिकांत मुंतोडे (वय २६) आणि अमोल गुलाब मुंतोडे या दोघांविरुद्धही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यांच्याकडून ११ हजार ५२० रुपये किमतीची देशी दारू व ५० हजार रुपये किमतीची मोटारसायकल (MH 17 CN 6760) असा एकूण ६१ हजार ५२० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.