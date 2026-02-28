Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Pune Land Scam News: ताथवडे जमीन घोटाळा: ताथवडेतील सरकारी जमिनीच्या बेकायदेशीर विक्रीचा पर्दाफाश

या घोटाळ्यामागे मोठे रॅकेट असण्याची शक्यता असून, पोलिसांनी याप्रकरणी गुन्हे दाखल करून तपास सुरू केला आहे. अशा प्रकारे 'स्किप' पर्यायाचा वापर करून इतर किती जमिनींची बेकायदेशीर नोंदणी झाली आहे,

Updated On: Feb 28, 2026 | 01:34 PM
Pune Land Scam News: ताथवडे जमीन घोटाळा: ताथवडेतील सरकारी जमिनीच्या बेकायदेशीर विक्रीचा पर्दाफाश

  • वारसांची नोंद नसतानाही व्यवहार पूर्ण केला
  • ‘आयुक्त पशुसंवर्धन यांचा ताबा’ असतानाही पूर्वपरवानगीशिवाय नोंदणी
  • संगणकीय प्रणालीतील ‘स्किप’ (Skip) पर्यायाचा वापर करून नियम धाब्यावर बसवले.
Pune Land Scam News: राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान पुणे जिल्ह्यातील ताथवडे येथील पशुसंवर्धन विभागाच्या शासकीय जमिनीच्या बेकायदेशीर विक्रीचा मुद्दा गाजला. भाजप आमदार अमित गोरखे यांनी सभागृहात हा विषय अत्यंत प्रभावीपणे मांडल्यानंतर, राज्य सरकारने तातडीने दखल घेत संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई केली आहे. या प्रकरणाचा आता सखोल पोलीस तपासही सुरू झाला आहे.

नेमके प्रकरण काय आहे?

पुणे (Pune) जिल्ह्यातील ताथवडे (ता. मुळशी) येथील पशुसंवर्धन विभागाच्या मालकीच्या जमीन गट क्रमांक ३२ बाबत हा मोठा गैरव्यवहार समोर आला आहे. या जमिनीच्या ७/१२ उताऱ्यावर ‘मा. आयुक्त पशुसंवर्धन यांचा ताबा’ आणि ‘शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय खरेदी-विक्रीस बंदी’ असा स्पष्ट उल्लेख होता. असे असतानाही नियम धाब्यावर बसवून व्यवहार करण्यात आला.

पुरंदर विमानतळासाठीच्या हालचालींना वेग; एका एकरसाठी तब्बल दोन कोटी मिळणार?

हवेली क्र. १७ उपनोंदणी कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी नोंदणीच्या वेळी संगणकीय प्रणालीतील ‘स्किप’ (Skip) या पर्यायाचा चुकीचा वापर केला. या तांत्रिक पळवाटेचा आधार घेऊन बेकायदेशीर खरेदीखत नोंदवण्यात आले. धक्कादायक बाब म्हणजे, जमिनीचा मूळ मालक मृत असताना आणि त्यांच्या वारसांची कोणतीही नोंद नसतानाही ही विक्री प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली.

सरकारची कारवाई आणि तपास

प्राथमिक चौकशीत दोषी आढळलेल्या नोंदणी कार्यालयातील संबंधित अधिकाऱ्यांना तात्काळ निलंबित करण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत. या घोटाळ्यामागे मोठे रॅकेट असण्याची शक्यता असून, पोलिसांनी याप्रकरणी गुन्हे दाखल करून तपास सुरू केला आहे. अशा प्रकारे ‘स्किप’ पर्यायाचा वापर करून इतर किती जमिनींची बेकायदेशीर नोंदणी झाली आहे, याचा शोध घेण्याचे निर्देशही प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.

Pune ZP : जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी हालचाली वाढल्या; 1 तारखेला राष्ट्रवादीच्या कोअर कमिटीची निर्णायक बैठक?

सभागृहात उमटले पडसाद

आमदार अमित गोरखे यांनी तारांकित प्रश्नाद्वारे या गंभीर गैरव्यवहाराकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. अशा प्रकारे तांत्रिक त्रुटींचा गैरवापर करून सरकारी जमिनी लाटण्याचे प्रकार इतर जिल्ह्यांतही सुरू आहेत का? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. तसेच, या प्रकरणातील दोषी अधिकारी आणि विकासक यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी लावून धरली.

 

दोषींवर निलंबन आणि फौजदारी कारवाई

आमदार गोरखे यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना महसूल मंत्री  की, या प्रकरणी नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या प्रभारी दुय्यम निबंधक विद्या बडे (सांगळे) आणि वरिष्ठ लिपिक यांना निलंबित करण्यात आले आहे. तसेच, पशुसंवर्धन आयुक्तांच्या तक्रारीवरून दापोडी पोलीस ठाण्यात १५ नोव्हेंबर २०२५ रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पुढील पोलीस चौकशी वेगाने सुरू आहे.

आमदार अमित गोरखे यांचे मत

शासकीय जमिनी हडपण्याचे आणि जनतेच्या पैशावर दरोडा टाकण्याचे प्रकार कदापि खपवून घेतले जाणार नाहीत. या प्रकरणातील मूळ सूत्रधार आणि दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई होईपर्यंत माझा पाठपुरावा सुरूच राहील. पारदर्शक कारभारासाठी अशा प्रवृत्तींना आळा घालणे आवश्यक आहे.

 

 

 

Published On: Feb 28, 2026 | 01:32 PM

