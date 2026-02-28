Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Iran vs USA Conflict 2026: इराणचा प्रतिहल्ला! बहरीन आणि युएईमधील अमेरिकन तळांवर डागली क्षेपणास्त्र

हल्ल्यानंतर युएई, कतार आणि कुवैत यांनी त्यांचे हवाई क्षेत्र (Airspace) तात्पुरते आणि अंशतः बंद केले आहे. अनेक आंतरराष्ट्रीय विमान कंपन्यांनी दुबई आणि दोहा कडील उड्डाणे रद्द केली आहेत.

Updated On: Feb 28, 2026 | 03:23 PM
Iran vs USA Conflict 2026, Basharat al-Fath Operation,

Iran vs USA Conflict 2026: इराणचा प्रतिहल्ला! बहरीन आणि युएईमधील अमेरिकन तळांवर डागली क्षेपणास्त्र

  • मध्य पूर्वेतील युद्धजन्य परिस्थिती आता अत्यंत गंभीर वळणावर
  • क्षेपणास्त्रांचा वर्षाव, शहरापर्यंत स्फोटांचे आवाज.
  • अबू धाबीच्या दक्षिणेला असलेल्या अल धफ्रा (Al Dhafra) हवाई तळावरही इराणचा हल्ला
Iran vs USA Conflict: मध्य पूर्वेतील युद्धजन्य परिस्थिती आता अत्यंत गंभीर वळणावर पोहोचली आहे. अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर केलेल्या संयुक्त हवाई हल्ल्यानंतर, इराणने काही तासांतच जबरदस्त प्रत्युत्तर दिले आहे. इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने ‘बशारत अल-फथ’ (Glad Tidings of Victory) या मोहिमेअंतर्गत बहरीन आणि संयुक्त अरब अमिरातीमधील (UAE) अमेरिकन लष्करी तळांना लक्ष्य केले आहे.

बहरीन (मनामा): बहरीनच्या राजधानीतील जुफेर (Juffair) परिसरात असलेल्या अमेरिकन नौदलाच्या ५ व्या ताफ्याचे (US 5th Fleet) मुख्यालय असलेल्या ‘नेव्हल सपोर्ट ॲक्टिव्हिटी’ तळावर क्षेपणास्त्र हल्ला करण्यात आला. प्रत्यक्षदर्शींनी या परिसरातून धुराचे लोट उठताना पाहिल्याचे सांगितले असून, बहरीन सरकारने त्यांच्या हद्दीत हल्ला झाल्याची पुष्टी केली आहे. (US Israel Operation Epic Fury)

संयुक्त अरब अमिराती (अबू धाबी): अबू धाबीच्या दक्षिणेला असलेल्या अल धफ्रा (Al Dhafra) हवाई तळावरही इराणने क्षेपणास्त्रांचा वर्षाव केला. या तळावर मोठ्या प्रमाणात अमेरिकन सैन्य आणि लढाऊ विमाने तैनात आहेत. स्फोटांचे आवाज अबू धाबी शहरापर्यंत ऐकू आले आहेत.

Iran-Israel War: इराणचा ‘अणु’ माज उतरवणार? ‘असे’ आहे इस्रायल-अमेरिकेचे ‘Operation Epic Fury’; पाहा युद्धाचा भीषण चेहरा

कतार आणि कुवैत: कतारमधील अल उदेद (Al Udeid) हवाई तळाच्या दिशेनेही क्षेपणास्त्रे डागल्याचे वृत्त आहे. कतारच्या संरक्षण मंत्रालयाने त्यांचे ‘पॅट्रियट’ (Patriot) हवाई संरक्षण यंत्रणा कार्यान्वित केल्याचे आणि किमान एक क्षेपणास्त्र हवेतच नष्ट केल्याचे सांगितले आहे.

प्रादेशिक परिणाम आणि सुरक्षा उपाय:

१. हवाई क्षेत्र बंद: हल्ल्यानंतर युएई, कतार आणि कुवैत यांनी त्यांचे हवाई क्षेत्र (Airspace) तात्पुरते आणि अंशतः बंद केले आहे. अनेक आंतरराष्ट्रीय विमान कंपन्यांनी दुबई आणि दोहा कडील उड्डाणे रद्द केली आहेत.

२. सावधानतेचा इशारा: कतारमधील अमेरिकन दूतावासाने आपल्या नागरिकांना ‘शेल्टर-इन-प्लेस’ (आहे त्या सुरक्षित ठिकाणी राहणे) आणि लष्करी ठिकाणांपासून दूर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.

३. मोठी हानी? अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांनी या हल्ल्यांमध्ये जीवितहानी होण्याची शक्यता वर्तवली असून, अमेरिकन सैन्याने काही तासांपूर्वीच बहरीनच्या तळावरील आपली जहाजे सुरक्षिततेसाठी समुद्रात हलवली होती.

Middle East War : इराणवरील हल्ल्यानंतर भारतीय नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा; दूतावासाने जारी केली नियमावली

Published On: Feb 28, 2026 | 03:22 PM

