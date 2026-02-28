Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • World »
  • Why Israel Attacked Tehran In Daylight Us Israel Surprise Plan Iran War Updates

Iran-Israel War: इराणचा ‘अणु’ माज उतरवणार? ‘असे’ आहे इस्रायल-अमेरिकेचे ‘Operation Epic Fury’; पाहा युद्धाचा भीषण चेहरा

Daylight Missile Strikes: अनेक महिन्यांच्या नियोजनानंतर, इस्रायल आणि अमेरिकेने इराणला आश्चर्यचकित करण्यासाठी आणि मोठ्या प्रमाणात नुकसान करण्यासाठी तेहरान आणि इस्फहान सारख्या इराणी शहरांवर दिवसाढवळ्या मोठा क्षेपणास्त्र...

Updated On: Feb 28, 2026 | 03:21 PM
why israel attacked tehran in daylight us israel surprise plan iran war updates

Iran-Israel War: इराणचा 'अणु' माज उतरवणार? 'असे' आहे इस्रायल-अमेरिकेचे 'operation epic fury'; पाहा युद्धाचा भीषण चेहरा ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
  • रणनीतीत बदल
  • अणुकेंद्रांवर प्रहार
  • ट्रम्प यांचा इशारा

Israel daylight strikes on Iran 2026 : युद्ध म्हटलं की डोळ्यांसमोर येतो तो रात्रीचा अंधार आणि आकाशात चमकणारी क्षेपणास्त्रे. मात्र, आज मध्यपूर्वेतील युद्धाने जगाला चकित करणारी एक वेगळीच दिशा घेतली आहे. इस्रायल आणि अमेरिकेने (US Israel Operation Epic Fury)credit – social media and Twitter अत्यंत गुप्ततेने महिनाभरापासून आखलेली एक महाभयंकर योजना प्रत्यक्षात आणली आहे. यावेळी इराणला धक्का देण्यासाठी त्यांनी रात्रीच्या अंधाराची वाट पाहिली नाही, तर भरदिवसा दुपारी तेहरान, इस्फहान आणि कोम यांसारख्या प्रमुख शहरांवर क्षेपणास्त्रांचा पाऊस पाडला. या “दिवसाच्या हल्ल्याने” (Daylight Strikes) इराणची संपूर्ण सुरक्षा यंत्रणा कोलमडली असून जगाचा श्वास रोखला गेला आहे.

दिवसा हल्ल्याचे ‘आश्चर्यचकित’ गुपित काय?

सामान्यतः शत्रू जेव्हा गाफील असतो, तेव्हा रात्री हल्ले केले जातात. पण संरक्षण तज्ज्ञांच्या मते, दिवसा हल्ला करून इस्रायलने इराणला असा संदेश दिला आहे की, “आम्ही कधीही आणि कुठेही तुमच्या घरात घुसून मारू शकतो.” दिवसा हल्ले केल्यामुळे इराणच्या हवाई संरक्षण यंत्रणेला (Air Defense System) प्रतिसादासाठी खूपच कमी वेळ मिळाला. तेहरानच्या रस्त्यांवर जेव्हा लोक दैनंदिन कामात व्यस्त होते, तेव्हा अचानक झालेल्या या महास्फोटांमुळे शहरात अभूतपूर्व भीती पसरली. शत्रूला आपली तयारी दाखवण्यासाठी आणि जास्तीत जास्त मानसिक खच्चीकरण करण्यासाठी ही ‘डेलाईट स्ट्राईक’ रणनीती वापरण्यात आली आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : World War 3: इराणचा सूर्य मावळणार? अमेरिकन शक्तीसह इस्रायलचा इराणवर क्षेपणास्त्र महाप्रहार; खामेनींचा राजवाडा, तेहरानही मातीमोल

४ दिवसांचे ‘ऑपरेशन डिस्ट्रक्शन’: अणुकेंद्रांची राखरांगोळी?

हे केवळ एका दिवसाचे हवाई हल्ले नसून, हे चार दिवस चालणारे एक व्यापक लष्करी अभियान आहे. इस्रायल आणि अमेरिकेने इराणमधील इस्फहान आणि कोम येथील महत्त्वाच्या अणुसंशोधन केंद्रांना लक्ष्य केले आहे. या मोहिमेमुळे इराणच्या अणुशक्ती बनण्याच्या प्रयत्नांना किमान २० वर्षे मागे ढकलले जाण्याची शक्यता आहे. हल्ल्याच्या सुरुवातीलाच इराणमधील इंटरनेट आणि मोबाईल सेवा खंडित करण्यात आली, तसेच महत्त्वाच्या सरकारी वेबसाईट हॅक करून इराणची संपर्क यंत्रणा निकामी करण्यात आली. यामुळे इराणला आपल्या सैन्याशी संपर्क साधणे कठीण झाले आहे.

credit – social media and Twitter

डोनाल्ड ट्रम्प यांची कठोर भूमिका: “अणुशक्ती बनू देणार नाही”

या भीषण हल्ल्यांनंतर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जगाला उद्देशून एक महत्त्वाचे विधान केले. ट्रम्प म्हणाले की, “इराणला अणुबॉम्ब बनवण्याची संधी देणे म्हणजे संपूर्ण जगाला धोक्यात घालण्यासारखे आहे. आमचा उद्देश इराणला नष्ट करणे नाही, तर त्यांच्या विनाशकारी अणुकर्क्षमतेला संपवणे आहे.” ट्रम्प यांच्या या भूमिकेमुळे अमेरिकेचा या युद्धात सक्रिय सहभाग असल्याचे स्पष्ट झाले असून, इराणवरील दबाव आता प्रचंड वाढला आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : World War 3: जगाचा श्वास रोखला! Iranचा विजयोन्माद; 70 क्षेपणास्त्रांनी Israel चं आकाश फाडलं, जेरुसलेममध्ये मृत्यू तांडव

इराणची अवस्था युक्रेनसारखी होणार?

सतत उडणारी विमाने आणि कोसळणारी क्षेपणास्त्रे यामुळे तेहरानमधील वातावरण अत्यंत तणावपूर्ण आहे. इराणच्या अनेक शहरांमध्ये गनपाऊडरचा वास आणि धुराचे लोट दिसत आहेत. जर हे युद्ध असेच चालू राहिले, तर इराणची अवस्था युक्रेनसारखी होईल, अशी भीती आंतरराष्ट्रीय स्तरावर व्यक्त होत आहे. पायाभूत सुविधांचे होणारे नुकसान आणि वाढती जीवितहानी यामुळे इराण भविष्यात एका मोठ्या संकटाच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. या युद्धाने मध्यपूर्वेतील शांततेचे सर्व प्रयत्न उधळून लावले आहेत.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: इस्रायल आणि अमेरिकेने रात्रीऐवजी दिवसा हल्ला का केला?

    Ans: शत्रूला आश्चर्यचकित करण्यासाठी आणि त्यांच्या हवाई संरक्षण यंत्रणेला प्रतिसादासाठी वेळ न देण्यासाठी हा धोरणात्मक बदल करण्यात आला.

  • Que: या हल्ल्याचे मुख्य लक्ष्य काय होते?

    Ans: इराणची अणुकेंद्रे, लष्करी तळे आणि तेहरान, इस्फहान, कोम सारखी प्रमुख शहरे हे या हल्ल्याचे मुख्य लक्ष्य होते.

  • Que: डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या हल्ल्याबाबत काय म्हटले आहे?

    Ans: ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले की, इराणला अणुशक्ती बनण्यापासून रोखण्यासाठी आणि जगाच्या सुरक्षिततेसाठी ही कारवाई आवश्यक होती.

Web Title: Why israel attacked tehran in daylight us israel surprise plan iran war updates

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 28, 2026 | 03:21 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

World War 3: जगाचा श्वास रोखला! Iranचा विजयोन्माद; 70 क्षेपणास्त्रांनी Israel चं आकाश फाडलं, जेरुसलेममध्ये मृत्यू तांडव
1

World War 3: जगाचा श्वास रोखला! Iranचा विजयोन्माद; 70 क्षेपणास्त्रांनी Israel चं आकाश फाडलं, जेरुसलेममध्ये मृत्यू तांडव

World War3: जगाचा अंत जवळ? Iran-Israel युद्धाने ओलांडल्या सर्व मर्यादा; 6 शहरांत मिसाईल्सचा थरार, इराणचा निशाणा नेतन्याहू-ट्रम्प
2

World War3: जगाचा अंत जवळ? Iran-Israel युद्धाने ओलांडल्या सर्व मर्यादा; 6 शहरांत मिसाईल्सचा थरार, इराणचा निशाणा नेतन्याहू-ट्रम्प

World War 3: इराणचा सूर्य मावळणार? अमेरिकन शक्तीसह इस्रायलचा इराणवर क्षेपणास्त्र महाप्रहार; खामेनींचा राजवाडा, तेहरानही मातीमोल
3

World War 3: इराणचा सूर्य मावळणार? अमेरिकन शक्तीसह इस्रायलचा इराणवर क्षेपणास्त्र महाप्रहार; खामेनींचा राजवाडा, तेहरानही मातीमोल

Israel Attacks Iran: युद्ध पेटले! इस्रायलचा इराणवर विध्वंसक युद्धजन्य हल्ला; तेहरानमध्ये स्फोटांची मालिका अन् आकाशात धुराचे लोट
4

Israel Attacks Iran: युद्ध पेटले! इस्रायलचा इराणवर विध्वंसक युद्धजन्य हल्ला; तेहरानमध्ये स्फोटांची मालिका अन् आकाशात धुराचे लोट

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Iran-Israel War: इराणचा ‘अणु’ माज उतरवणार? ‘असे’ आहे इस्रायल-अमेरिकेचे ‘Operation Epic Fury’; पाहा युद्धाचा भीषण चेहरा

Iran-Israel War: इराणचा ‘अणु’ माज उतरवणार? ‘असे’ आहे इस्रायल-अमेरिकेचे ‘Operation Epic Fury’; पाहा युद्धाचा भीषण चेहरा

Feb 28, 2026 | 03:21 PM
Middle East War : इराणवरील हल्ल्यानंतर भारतीय नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा; दूतावासाने जारी केली नियमावली

Middle East War : इराणवरील हल्ल्यानंतर भारतीय नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा; दूतावासाने जारी केली नियमावली

Feb 28, 2026 | 03:11 PM
अरे बापरे! लग्नात वर नव्हे तर दोन वधू; मुलीने मुलीसोबतच केलं लग्न, पाहून युजर्स अवाक्; Video Viral

अरे बापरे! लग्नात वर नव्हे तर दोन वधू; मुलीने मुलीसोबतच केलं लग्न, पाहून युजर्स अवाक्; Video Viral

Feb 28, 2026 | 03:09 PM
66 वर्षाचा दुष्काळ संपला…जम्मू आणि काश्मीरने कर्नाटकला हरवून Ranji Trophy 2025-26 च्या स्पर्धेचे विजेतेपद केले नावावर

66 वर्षाचा दुष्काळ संपला…जम्मू आणि काश्मीरने कर्नाटकला हरवून Ranji Trophy 2025-26 च्या स्पर्धेचे विजेतेपद केले नावावर

Feb 28, 2026 | 03:04 PM
Kokan Holi Festival: कोकणासाठी एसटीचा धमाका; रत्नागिरी विभागातून तब्बल…

Kokan Holi Festival: कोकणासाठी एसटीचा धमाका; रत्नागिरी विभागातून तब्बल…

Feb 28, 2026 | 03:04 PM
Delhi Crime: महिलेने संतापून लिव्ह इन पार्टरनला दिले ड्रग्ज; नंतर गुप्तांग कापले आणि…

Delhi Crime: महिलेने संतापून लिव्ह इन पार्टरनला दिले ड्रग्ज; नंतर गुप्तांग कापले आणि…

Feb 28, 2026 | 02:58 PM
Tech Tips: फक्त ऑन-ऑफसाठीच नाही… फोनच्या Power Button मध्ये लपलेले आहेत 5 जबरदस्त फीचर्स! 90% लोकांना माहितीच नाही

Tech Tips: फक्त ऑन-ऑफसाठीच नाही… फोनच्या Power Button मध्ये लपलेले आहेत 5 जबरदस्त फीचर्स! 90% लोकांना माहितीच नाही

Feb 28, 2026 | 02:53 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chhatrapati Sambhajinagar : पोलीस दलात घुमला ‘रामकृष्ण हरी’चा गजर; ग्रंथदिंडीने सजला मराठी दिन

Chhatrapati Sambhajinagar : पोलीस दलात घुमला ‘रामकृष्ण हरी’चा गजर; ग्रंथदिंडीने सजला मराठी दिन

Feb 27, 2026 | 07:38 PM
Gondia : गोंदियाजवळ कटंगी येथे ‘मुलं चोरणारी टोळी’ची अफवा, परिसरात खळबळ

Gondia : गोंदियाजवळ कटंगी येथे ‘मुलं चोरणारी टोळी’ची अफवा, परिसरात खळबळ

Feb 27, 2026 | 07:29 PM
Sangli News : कॉलेजमधून मराठी विषय गायब? मनसेचा संताप; सांगलीत सह्यांची मोहीम

Sangli News : कॉलेजमधून मराठी विषय गायब? मनसेचा संताप; सांगलीत सह्यांची मोहीम

Feb 27, 2026 | 07:18 PM
Latur News : सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेत भरलं श्वान प्रदर्शन; 82 श्वान आणि 14अश्वांचा सहभाग

Latur News : सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेत भरलं श्वान प्रदर्शन; 82 श्वान आणि 14अश्वांचा सहभाग

Feb 27, 2026 | 06:46 PM
Thane News : महापालिकेच्या पहिल्या महासभेत गदारोळ; भाजप आक्रमक

Thane News : महापालिकेच्या पहिल्या महासभेत गदारोळ; भाजप आक्रमक

Feb 27, 2026 | 06:26 PM
Chiplyn News : गुहागरला जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाची संधी मिळाल्यास तो जनतेचा सन्मान – नेत्रा ठाकूर

Chiplyn News : गुहागरला जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाची संधी मिळाल्यास तो जनतेचा सन्मान – नेत्रा ठाकूर

Feb 27, 2026 | 06:18 PM
Sanjay Raut : महाराष्ट्रावर हिंदीची सक्ती करू नये

Sanjay Raut : महाराष्ट्रावर हिंदीची सक्ती करू नये

Feb 27, 2026 | 03:06 PM