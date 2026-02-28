Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • World »
  • Middle East War India Issues Advisory For Its National In Israle And Iran After War Start

Middle East War : इराणवरील हल्ल्यानंतर भारतीय नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा; दूतावासाने जारी केली नियमावली

मध्यपूर्वेत इस्रायलच्या इराणवरील हल्ल्यानंतर तिसऱ्या महायुद्धाची ठिणगी पडली आहे. इस्रायलने इराणवर मोठा प्रहार केला असून इराणने देखील याला चोख प्रत्युत्तर दिले आहे. याच पार्श्वभूमीवर भारतीयांसाठी अड्वाइजरी जारी केली आहे.

Updated On: Feb 28, 2026 | 03:24 PM
India advisory for citizens in Israel and Iran

Middle East War : इराणवरील हल्ल्यानंतर भारतीय नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा; दूतावासाने जारी केली नियमावली (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • भारताने इस्रायल आणि इराणमधील नागरिकांदिला सतर्कतेचा इशारा
  • अमेरिका-इस्रायलचा इराणवर घातक हल्ला
  • इस्रायल-इराणचे हवाई क्षेत्र बंद झाल्याने अनेक फ्लाइट्स रद्द
India Issues Advisory for its national in Israle and Iran : नवी दिल्ली : मध्यपूर्वेत इस्रायल आणि इराणमध्ये युद्धाची ठिणगी उडाली आहे. इस्रायलने इराणची राजधानी तेरहानसह ३० ठिकाणांवर हल्ला केला आहे. यामुळे मोठी खळबळ उडाली असून इराणने देखील प्रत्युत्तर दिले आहे. इराणने देखील इस्रायलवर बॅलेस्टिक मिसाइल्सचा मारा केला आहे. याच तणावाच्या पार्श्वभूमीवर तेल अवीव आणि तेहरानमधील भारतीय दूतावासाने आपल्या नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा दिला आहे.

Middle East War : ‘आत्मसमर्पण करा अन्यथा’ ; तेहरानवरील हल्ल्यानंतर ट्रम्प गरजले; खामेनेईंना दिला अंतिम इशारा

इस्रायलमधील भारतीयांसाठी मार्गदर्शक तत्वे

भारतीय दूतावासाने इस्रायलमधील नागरिकांसाठी मार्गदर्शक तत्व जारी केली आहे. या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये भारतीय नागरिकांना इस्रायली अधिकारी आणि होम फ्रंट कमांडने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्वांचे आणि सुचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचा सल्ला दिला आहे. तसेच  भारतीय नागरिकांना २४ तास सतर्क राहण्यास सांगण्यता आले आहे. मध्यपूर्वेत परिस्थिती अत्यंत बिकट झाली आहे. तसेच पूढली सुचना मिळेपर्यंत प्रवास टाळण्याचाही सल्ला देण्यात आला आहे.

इराणमधील नागरिकांसाठी सतर्कतेचा इशारा

तसेच इराणमधील नागरिकांना देखील भारताने सुरक्षित ठिकाणी राहण्याचा सल्ला दिला आहे. तेहरानमधील भारतीय दूतावासाने, कारण नसल्यास घराबाहेर न पडण्याचा आणि गरज पडल्यास दूतावासाछी संपर्क साधण्याचा सल्ला आपल्या नागरिकांना दिला आहे. यासाठी दूतावासाने आत्पकालीन हेल्पलाइन क्रमांक देखील जारी केले आहेत.

आपत्कालीन परिस्थितीत, भारतीय नागरिकांना खालील क्रमांकांवर मिशनशी संपर्क साधू शकतात

+989128109115, +989128109109, +989128109102, +989932179359

इस्रायसलचा इराणवर हल्ला

इस्रायलने इराणची राजधानी तेहरानवर अनेक ठिकाणी हल्ले केले आहे. यामध्ये गुप्तचर मंत्रालय, संरक्षण मंत्रालय आणि अणु उर्जा केंद्रांना लक्ष्य करण्यात आले आहे. तसेच सय्यद खानदान भागातही भीषण स्फोट झाले आहेत. यामुळे इराणमध्ये संतापाचे वातावारण असून इराणने देखील प्रत्युत्तर देण्यास सुरुवात केली आहे.

इराणचे प्रत्युत्तर

दुसरीकडे इराणने देखील इस्रायली हल्ल्याचे प्रत्युत्तर  याच वेळी इस्रायल-अमेरिकेने संयुक्तपण केलेल्या हल्ल्याला इराणने देखील प्रत्युत्तर दिले आहे. इस्रायलच्या भीषण हल्ल्यानंतर इराणने इस्रायलवर एकामागून एक ७० क्षेपणास्त्रे डागली आहे. यामुळे संपूर्ण तेल अवीवमध्ये दहशतीचे वातावरण पसरले आहे. परिस्थिती अधिक बिकट होण्याची शक्यता आहे.

ट्रम्प यांचा इशारा

याच वेळी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणविरोधात युद्धा पुकारले आहे. तसेच इराणला आत्मसमर्पण करण्याचाही इशारा दिला आहे. इराणला कोणत्याही परिस्थिती अण्वस्त्र मिळवू दिली जाणार नाहीत असे ट्रम्प यांनी म्हटले आहे.

World War3: जगाचा अंत जवळ? Iran-Israel युद्धाने ओलांडल्या सर्व मर्यादा; 6 शहरांत मिसाईल्सचा थरार, इराणचा निशाणा नेतन्याहू-ट्रम्प

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: इस्रायलमधील नागरिकांसाठी भारतीय दूतावासाने काय इशारा दिला आहे?

    Ans: तेल अवीव येथील भारतीय दूतावासाने इस्रायल-इराण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर आपल्या नागरिकांना सतर्क राहण्याचा इशारा दिला आहे. तसेच इस्रायली अधिकारी आणि होम फ्रंट कमांडने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्वांचे आणि सुचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचा सल्ला दिला आहे.

  • Que: इराणमधील भारतीयांसाठी दूतावासाकडून कोणता इशारा देण्यात आला आहे?

    Ans: इस्रायलच्या इराणवरील हल्ल्यानंतर तेहारनमधील भारतीय दूतावासाने आपल्या नागरिकांना घरातच राहण्याचा सल्ला दिला आहे. तसेच आपत्कालीन परिस्थिती दूतावासाशी संपर्क साधण्यास सांगितले आहे.

Web Title: Middle east war india issues advisory for its national in israle and iran after war start

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 28, 2026 | 03:11 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Iran vs USA Conflict 2026: इराणचा प्रतिहल्ला! बहरीन आणि युएईमधील अमेरिकन तळांवर डागली क्षेपणास्त्र
1

Iran vs USA Conflict 2026: इराणचा प्रतिहल्ला! बहरीन आणि युएईमधील अमेरिकन तळांवर डागली क्षेपणास्त्र

Middle East War : ‘आत्मसमर्पण करा अन्यथा….’ ; तेहरानवरील हल्ल्यानंतर ट्रम्प गरजले; खामेनेईंना दिला अंतिम इशारा
2

Middle East War : ‘आत्मसमर्पण करा अन्यथा….’ ; तेहरानवरील हल्ल्यानंतर ट्रम्प गरजले; खामेनेईंना दिला अंतिम इशारा

‘सोशल मीडियाने माझं आयुष्य उद्ध्वस्त केलं’ ; २० वर्षीय तरुणीने मार्क झुकरबर्गला खेचलं कोर्टात; नेमकं काय आहे प्रकरण?
3

‘सोशल मीडियाने माझं आयुष्य उद्ध्वस्त केलं’ ; २० वर्षीय तरुणीने मार्क झुकरबर्गला खेचलं कोर्टात; नेमकं काय आहे प्रकरण?

Nepal Election 2026 : Gen Z विद्रोहानंतर नेपाळमध्ये पहिल्यांदाच मतदान; ‘या’ तीन नेत्यांमध्ये चुरशीची लढत
4

Nepal Election 2026 : Gen Z विद्रोहानंतर नेपाळमध्ये पहिल्यांदाच मतदान; ‘या’ तीन नेत्यांमध्ये चुरशीची लढत

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी! ८ व्या वेतन आयोगामध्ये बदलणार ‘ही’ योजना; जाणून घ्या…

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी! ८ व्या वेतन आयोगामध्ये बदलणार ‘ही’ योजना; जाणून घ्या…

Feb 28, 2026 | 03:23 PM
THANE : रोहित पवारांनी अजित पवारांच्या अपघाताचे राजकारण करू नये – आनंद परांजपे

THANE : रोहित पवारांनी अजित पवारांच्या अपघाताचे राजकारण करू नये – आनंद परांजपे

Feb 28, 2026 | 03:22 PM
Alphonso Mango: कोकणचा ‘राजा’ नैसर्गिक संकटात; मोहोराला बुरशी अन्…; हवामानाचा फटका

Alphonso Mango: कोकणचा ‘राजा’ नैसर्गिक संकटात; मोहोराला बुरशी अन्…; हवामानाचा फटका

Feb 28, 2026 | 03:22 PM
Iran-Israel War: इराणचा ‘अणु’ माज उतरवणार? ‘असे’ आहे इस्रायल-अमेरिकेचे ‘Operation Epic Fury’; पाहा युद्धाचा भीषण चेहरा

Iran-Israel War: इराणचा ‘अणु’ माज उतरवणार? ‘असे’ आहे इस्रायल-अमेरिकेचे ‘Operation Epic Fury’; पाहा युद्धाचा भीषण चेहरा

Feb 28, 2026 | 03:21 PM
Middle East War : इराणवरील हल्ल्यानंतर भारतीय नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा; दूतावासाने जारी केली नियमावली

Middle East War : इराणवरील हल्ल्यानंतर भारतीय नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा; दूतावासाने जारी केली नियमावली

Feb 28, 2026 | 03:11 PM
अरे बापरे! लग्नात वर नव्हे तर दोन वधू; मुलीने मुलीसोबतच केलं लग्न, पाहून युजर्स अवाक्; Video Viral

अरे बापरे! लग्नात वर नव्हे तर दोन वधू; मुलीने मुलीसोबतच केलं लग्न, पाहून युजर्स अवाक्; Video Viral

Feb 28, 2026 | 03:09 PM
66 वर्षाचा दुष्काळ संपला…जम्मू आणि काश्मीरने कर्नाटकला हरवून Ranji Trophy 2025-26 च्या स्पर्धेचे विजेतेपद केले नावावर

66 वर्षाचा दुष्काळ संपला…जम्मू आणि काश्मीरने कर्नाटकला हरवून Ranji Trophy 2025-26 च्या स्पर्धेचे विजेतेपद केले नावावर

Feb 28, 2026 | 03:04 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chhatrapati Sambhajinagar : पोलीस दलात घुमला ‘रामकृष्ण हरी’चा गजर; ग्रंथदिंडीने सजला मराठी दिन

Chhatrapati Sambhajinagar : पोलीस दलात घुमला ‘रामकृष्ण हरी’चा गजर; ग्रंथदिंडीने सजला मराठी दिन

Feb 27, 2026 | 07:38 PM
Gondia : गोंदियाजवळ कटंगी येथे ‘मुलं चोरणारी टोळी’ची अफवा, परिसरात खळबळ

Gondia : गोंदियाजवळ कटंगी येथे ‘मुलं चोरणारी टोळी’ची अफवा, परिसरात खळबळ

Feb 27, 2026 | 07:29 PM
Sangli News : कॉलेजमधून मराठी विषय गायब? मनसेचा संताप; सांगलीत सह्यांची मोहीम

Sangli News : कॉलेजमधून मराठी विषय गायब? मनसेचा संताप; सांगलीत सह्यांची मोहीम

Feb 27, 2026 | 07:18 PM
Latur News : सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेत भरलं श्वान प्रदर्शन; 82 श्वान आणि 14अश्वांचा सहभाग

Latur News : सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेत भरलं श्वान प्रदर्शन; 82 श्वान आणि 14अश्वांचा सहभाग

Feb 27, 2026 | 06:46 PM
Thane News : महापालिकेच्या पहिल्या महासभेत गदारोळ; भाजप आक्रमक

Thane News : महापालिकेच्या पहिल्या महासभेत गदारोळ; भाजप आक्रमक

Feb 27, 2026 | 06:26 PM
Chiplyn News : गुहागरला जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाची संधी मिळाल्यास तो जनतेचा सन्मान – नेत्रा ठाकूर

Chiplyn News : गुहागरला जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाची संधी मिळाल्यास तो जनतेचा सन्मान – नेत्रा ठाकूर

Feb 27, 2026 | 06:18 PM
Sanjay Raut : महाराष्ट्रावर हिंदीची सक्ती करू नये

Sanjay Raut : महाराष्ट्रावर हिंदीची सक्ती करू नये

Feb 27, 2026 | 03:06 PM