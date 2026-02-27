Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
'देशभरात असेल पाऊस पण पुण्यात फक्त…'; तापमानाची स्थिती काय? पुढील दोन दिवस…

शहर आणि परिसरात गेल्या काही दिवसांपासून १७ ते १८ अंश सेल्सिअस पर्यंत किमान तापमानाची नोंद करण्यात आली होती. मात्र रविवारी यामध्ये किंचित घट होऊन ते १४.७ अंश सेल्सिअस नोंदविले गेले.

Updated On: Feb 27, 2026 | 08:06 PM
'देशभरात असेल पाऊस पण पुण्यात फक्त...'; तापमानाची स्थिती काय? पुढील दोन दिवस...

शहरातील उकाड्यात होणारी वाढ कायम (फोटो- istockphoto)

शहरातील उकाड्यात होणारी वाढ कायम 
पुणे शहरात किमान तापमानामध्ये चढ-उतार
कमाल तापमानामध्ये देखील १ अंश सेल्सिअसची घट

पुणे: गेल्या काही दिवसांपासून पुणे शहरात किमान तापमानामध्ये चढ-उतार नोंदविण्यात येत होते. त्यामुळे शहरात कधी ढगाळ वातावरण तर कधी कडक ऊन असे चित्र होते. शुक्रवारी (ता. २७) किमान आणि कमाल तापमानामध्ये वाढ झाली. परिणामी पुणेकरांना उकाड्याचा सामना करावा लागला.  पुढील दोन ते तीन दिवसांत किमान तापमानामध्ये वाढ होणार असल्याची शक्यता भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविली आहे.

शहर आणि परिसरात गेल्या काही दिवसांपासून १७ ते १८ अंश सेल्सिअस पर्यंत किमान तापमानाची नोंद करण्यात आली होती. मात्र रविवारी यामध्ये किंचित घट होऊन ते १४.७ अंश सेल्सिअस नोंदविले गेले. तर कमाल तापमानामध्ये देखील १ अंश सेल्सिअसची घट होऊन ते ३२ अंश सेल्सिअस इतके नोंदविले गेले. दुपारी कडक ऊन पडल्याने नागरिकांना उकाड्याचा सामना करावा लागला. मात्र पुढील दोन ते तीन दिवसांत किमान आणि कमाल तापमानामध्ये वाढ होण्याची शक्यता असल्याचे हवामानशास्त्र विभागाने सांगितले आहे.

Unseasonal Rain: अवकाळीमुळे ‘राजा’ संकटात; शेतकऱ्यांचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन

पुणे आणि परिसरात शनिवारी (ता. २८) कमाल तापमान आणि किमान तापमानामध्ये किंचित वाढ होण्याची शक्यता आहे. कमाल तापमान ३३ अंश सेल्सिअस तर १५ अंश सेल्सिअस किमान तापमान नोंदविण्यात येणार आहे. आकाश मुख्यतः निरभ्र राहण्याची शक्यता आहे. तर रविवारपासून (ता. १) कमाल तापमान ३४ अंश सेल्सिअस तर किमान तापमान १६ अंश सेल्सिअस नोंदविण्यात येणार आहे. आकाश मुख्यतः निरभ्र राहण्याची शक्यता आहे.

260 किमी वेगाने विनाश जवळ येतोय!

देशातील हवामानात सतत बदल होताना दिसत आहे. उत्तर भारतापासून दक्षिण भारतापर्यंत हवामान लोकांना आश्चर्यचकित करत आहे. राजधानी दिल्लीत उष्णता वाढत आहे, तर डोंगराळ भागात पाऊस आणि बर्फवृष्टीचा इशारा जारी करण्यात आला आहे. दरम्यान, हिंदी महासागरातून वाहणाऱ्या वाऱ्यांचा वेग हवामान परिस्थिती बदलत आहे.

IMD Alert: 260 किमी वेगाने विनाश जवळ येतोय! महावादळाची सावली, मुसळधार पाऊस अन् धुक्याचा वर्षाव; IMD ने ‘या’ राज्यांना दिला अलर्ट

समुद्रावर निर्माण झालेले चक्रीवादळ ‘होरासिओ’ ताशी २६० किमी वेगाने पोहोचले आहे. हवामानशास्त्रज्ञ या वर्षीचे सर्वात धोकादायक वादळ म्हणत आहेत. जरी त्याचा थेट परिणाम भारतावर होणार नसला तरी, त्याने संपूर्ण भारतीय उपखंडातील हवामान विस्कळीत केले आहे. वादळाच्या पार्श्वभूमीवर, हवामान विभागाने (IMD) आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणामध्ये यलो अलर्ट जारी करण्यात आला. केरळच्या किनारी भागातही सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे.

Sangli Zilla Parishad: पंचायत समिती सभापती-उपसभापती निवड १० मार्चला; जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अध्यासी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती

Sangli Zilla Parishad: पंचायत समिती सभापती-उपसभापती निवड १० मार्चला; जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अध्यासी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती

Feb 27, 2026 | 09:11 PM
Ahilyanagar News: जोपर्यंत लेखी आश्वासन मिळत नाही तोपर्यंत लॉंग मार्च सुरूच, डॉ. नवले यांचा सरकारला इशारा

Ahilyanagar News: जोपर्यंत लेखी आश्वासन मिळत नाही तोपर्यंत लॉंग मार्च सुरूच, डॉ. नवले यांचा सरकारला इशारा

Feb 27, 2026 | 08:51 PM
PAK Vs AFG War: २७४ तालिबानी ठार, २२ लष्करी तळ उद्ध्वस्त! अफगाण संघर्षावर पाकिस्तानचा मोठा दावा

PAK Vs AFG War: २७४ तालिबानी ठार, २२ लष्करी तळ उद्ध्वस्त! अफगाण संघर्षावर पाकिस्तानचा मोठा दावा

Feb 27, 2026 | 08:49 PM
कारंजा न.प.चा १३० कोटींचा अर्थसंकल्प सादर! सर्वच घटकांच्या विकासाचा अर्थसंकल्प असल्याची प्रतिक्रिया

कारंजा न.प.चा १३० कोटींचा अर्थसंकल्प सादर! सर्वच घटकांच्या विकासाचा अर्थसंकल्प असल्याची प्रतिक्रिया

Feb 27, 2026 | 08:44 PM
ENG vs NZ T20 World Cup Live: ‘किवीं’साठी करो या मरो स्थिती; इंग्लंडला दिले 160 धावांचे लक्ष्य

ENG vs NZ T20 World Cup Live: ‘किवीं’साठी करो या मरो स्थिती; इंग्लंडला दिले 160 धावांचे लक्ष्य

Feb 27, 2026 | 08:37 PM
IND vs WI Head to Head: सेमीफायनलपूर्वी वाढली धाकधूक! वेस्ट इंडिजविरुद्ध भारताची ‘ही’ आकडेवारी पाहून तुमची झोपच उडेल

IND vs WI Head to Head: सेमीफायनलपूर्वी वाढली धाकधूक! वेस्ट इंडिजविरुद्ध भारताची ‘ही’ आकडेवारी पाहून तुमची झोपच उडेल

Feb 27, 2026 | 08:19 PM
वाढत्या वजनाची चिंता सोडा! डायट-वर्कआउट करून घाम गाळायची गरज नाही, झोपेतच बर्न होईल फॅट; आजपासूनच करा हे बदल

वाढत्या वजनाची चिंता सोडा! डायट-वर्कआउट करून घाम गाळायची गरज नाही, झोपेतच बर्न होईल फॅट; आजपासूनच करा हे बदल

Feb 27, 2026 | 08:15 PM

Chhatrapati Sambhajinagar : पोलीस दलात घुमला ‘रामकृष्ण हरी’चा गजर; ग्रंथदिंडीने सजला मराठी दिन

Chhatrapati Sambhajinagar : पोलीस दलात घुमला ‘रामकृष्ण हरी’चा गजर; ग्रंथदिंडीने सजला मराठी दिन

Feb 27, 2026 | 07:38 PM
Gondia : गोंदियाजवळ कटंगी येथे ‘मुलं चोरणारी टोळी’ची अफवा, परिसरात खळबळ

Gondia : गोंदियाजवळ कटंगी येथे ‘मुलं चोरणारी टोळी’ची अफवा, परिसरात खळबळ

Feb 27, 2026 | 07:29 PM
Sangli News : कॉलेजमधून मराठी विषय गायब? मनसेचा संताप; सांगलीत सह्यांची मोहीम

Sangli News : कॉलेजमधून मराठी विषय गायब? मनसेचा संताप; सांगलीत सह्यांची मोहीम

Feb 27, 2026 | 07:18 PM
Latur News : सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेत भरलं श्वान प्रदर्शन; 82 श्वान आणि 14अश्वांचा सहभाग

Latur News : सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेत भरलं श्वान प्रदर्शन; 82 श्वान आणि 14अश्वांचा सहभाग

Feb 27, 2026 | 06:46 PM
Thane News : महापालिकेच्या पहिल्या महासभेत गदारोळ; भाजप आक्रमक

Thane News : महापालिकेच्या पहिल्या महासभेत गदारोळ; भाजप आक्रमक

Feb 27, 2026 | 06:26 PM
Chiplyn News : गुहागरला जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाची संधी मिळाल्यास तो जनतेचा सन्मान – नेत्रा ठाकूर

Chiplyn News : गुहागरला जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाची संधी मिळाल्यास तो जनतेचा सन्मान – नेत्रा ठाकूर

Feb 27, 2026 | 06:18 PM
Sanjay Raut : महाराष्ट्रावर हिंदीची सक्ती करू नये

Sanjay Raut : महाराष्ट्रावर हिंदीची सक्ती करू नये

Feb 27, 2026 | 03:06 PM