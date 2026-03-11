Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Pune Ring Road Update: ८ बोगदे आणि २६ अंडरपास; असा असेल पुण्याचा ‘गेमचेंजर’ रिंग रोड प्रकल्प

पुणे (Pune) रिंग रोड हा प्रकल्प दोन भागात विभागण्यात आला असून ६५.४५ किमी लांबीचा पश्चिम कॉरिडॉर आणि १०३, १५५ किमी लांबीचा पूर्व कॉरिडॉर सात पॅकेजमध्ये आहे,

Updated On: Mar 11, 2026 | 09:46 AM
Pune Ring Road Update: ८ बोगदे आणि २६ अंडरपास; असा असेल पुण्याचा ‘गेमचेंजर’ रिंग रोड प्रकल्प

Pune Ring Road Update: ८ बोगदे आणि २६ अंडरपास; असा असेल पुण्याचा 'गेमचेंजर' रिंग रोड प्रकल्प

Follow Us:
Follow Us:
  • १६८.६ किमी लांबीच्या ‘पुणे रिंग रोड’ प्रकल्पाचे काम सध्या युद्धपातळीवर सुरू
  • ५५,६२२ कोटींचा हा प्रकल्प प्रामुख्याने पश्चिम आणि पूर्व अशा दोन कॉरिडॉरमध्ये विभागला गेला आहे
  • या मार्गावर ८ जुळे बोगदे, १० मोठे पूल आणि अनेक अंडरपास उभारले जाणार
  • या रिंग रोडमुळे विशेषतः मुंबईकडून सातारा-कोल्हापूरकडे जाणारी वाहने शहराबाहेरूनच जाऊ शकतील.
Pune Ring Road Project: पुणे शहराच्या वाहतूक कोंडी समस्येवर प्रभावी उपाय म्हणून पुणे रिंग रोड हा प्रकल्प उभारला जात आहे. जो राज्यातील सर्वात मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांपैकी एक मानला जातो. हा प्रकल्प १६८.६०५ किलोमीटर लांबीचा आणि ११० मीटर रुंदीचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प वेगाने पुढे जात आहे. या कामासाठी जवळपास ५५,६२२ कोटी रुपये खर्च येणार आहे. या प्रकल्पाचे काम मागील दिड वर्षापासून चालू आहे. विशेष महणजे पश्चिम कॉरिडॉरच्या कामाला चांगली गती मिळत असल्याचे दिसून येत आहे. डोंगराळ भागातही बांधकाम टप्प्यांमध्ये सुरू आहे.

 वेगवान वाहतूक शक्य होणार

विशेषः या रिंगरोड प्रकल्याव्दारे अनेक मोठ्या पायाभूत सुविधा उभारल्या जात आहेत. यामध्ये ८ जुळे बोगदे, व्हायाडक्ट, १० पेक्षा जास्त मोठे फूल, २६ अंडरपास, २१ ओव्हरपास, ९ पादचारी अंडरपासचा समावेश आहे. या सर्व संरचना पूर्ण झाल्यानतर रिंगरोडवर अखंड आणि वेगवान कहतूक शक्य होणार आहे. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना कुंपण घालण्याची ही योजना आहे. यामुळे वाहतूक नियंत्रण प्रभावी रित्या करता येईल.

Iran Israel युद्धामुळे विद्यार्थी, नोकरदार उपाशी राहणार? गॅस तुटवड्यामुळे हॉटेल, मेस अन्….; नुकसान किती?

या रिंगरोडमुळे आरामदायी गाडी चालवता येईल

पुणे (Pune) रिंग रोड हा प्रकल्प दोन भागात विभागण्यात आला असून ६५.४५ किमी लांबीचा पश्चिम कॉरिडॉर आणि १०३, १५५ किमी लांबीचा पूर्व कॉरिडॉर सात पॅकेजमध्ये आहे, हा प्रकल्प ४ त ६ लेनचा प्रवेश नियंत्रित महामार्ग आहे, जो पूर्णपणे एकसमान पातळीवर असेल जेणेकरून गाडी चालवताना कोणत्याही आसाशिवाय आरामदायी गाडी चालवता येईल.

पश्चिम कॉरिडॉर पाच, पूर्व कॉरिडॉर सात पॅकेजेसमध्ये विभागला

पश्चिम कॉरिडॉर पाच पॅकेजमध्ये विभागला गेला आहे. तर पूर्व कॉरिडॉर सात पॅकेजेसमध्ये विभागला आहे. पुणे-मुंबई एक्सप्रेसवेवरील उसे येथील पश्चिम पैकेज पुणे – बैंगळूरू महामार्गावरील शिवरेला जोडतो, जो सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि बंगळुरूला मुंबईहून जाणाऱ्या वाहनाना पर्यायी मार्ग देतो.

Daund Panchayat Samiti: राष्ट्रवादीची ऐनवेळी माघार! दौंड पंचायत समितीत भाजपचे निर्विवाद वर्चस्व

रिंगरोड पूर्ण झाल्यानंतर अर्धा तास वेळ वाचेल

रस्त्याची रचना ताशी १२० किमी वेगमर्यादा लक्षात घेऊन करण्यात येत आहे. यामुळे जलद आणि सुरक्षित प्रवास करणे शक्य होणार आहे.

सध्या उर्स ते शिवरे हा प्रवास पुणे बायपास मार्ग सुमारे ५८ किमी आहे. मात्र हा मार्ग शहराच्या हद्दीतून जात असल्यामुळे साधारणता १ तास २० मिनिटे लागतात रिंगरोड पूर्ण झाल्यानंतर हा प्रवास जवळपास अर्ध्या तासाने कमी होऊ शकतो.

१६८.६०५ किलोमीटर हा प्रकल्प लांबीचा
८ पट यामध्ये जुळे बोगदे
१० पेक्षा जास्त मोठे पूल,
२६ अंडरपास
२१ ओव्हरपास
९ पादचारी अंडरपासचा समावेश आहे.

११० मीटर रुंदीचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प वेगाने पुढे जात आहे
७ व्हायाडक्ट
५,६२२ कोटी रुपये खर्च

 

Web Title: Pune ring road a 55000 crore infrastructure marvel to decongest the city

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 11, 2026 | 09:46 AM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
World Kidney Day: मूत्रपिंडाचे आरोग्य का आहे महत्वाचे? किडनी फेल झाल्यानंतर शरीरात दिसून येतात ‘ही’ गंभीर लक्षणे

World Kidney Day: मूत्रपिंडाचे आरोग्य का आहे महत्वाचे? किडनी फेल झाल्यानंतर शरीरात दिसून येतात ‘ही’ गंभीर लक्षणे

Mar 11, 2026 | 11:09 AM
पुणेकरांनो, थकीत प्रॉपर्टी टॅक्स लवकर भरा; अन्यथा कडक कारवाई केली जाणार

पुणेकरांनो, थकीत प्रॉपर्टी टॅक्स लवकर भरा; अन्यथा कडक कारवाई केली जाणार

Mar 11, 2026 | 11:08 AM
Instagram Down: अचानक बंद पडले सोशल मीडिया अ‍ॅप! हजारो यूजर्स त्रस्त; सोशल मीडियावर मीम्सचा पाऊस

Instagram Down: अचानक बंद पडले सोशल मीडिया अ‍ॅप! हजारो यूजर्स त्रस्त; सोशल मीडियावर मीम्सचा पाऊस

Mar 11, 2026 | 11:04 AM
फुल टँकमध्ये धावते 1200 km, आता Urban Cruiser Hyryder वर कमालीची सूट; कोण आहेत Rivals

फुल टँकमध्ये धावते 1200 km, आता Urban Cruiser Hyryder वर कमालीची सूट; कोण आहेत Rivals

Mar 11, 2026 | 11:03 AM
स्टील क्षेत्राची ‘सुपरफास्ट’ झेप! निर्यातीमध्ये ३६% पेक्षा जास्त वाढ, आयातीत लक्षणीय घट

स्टील क्षेत्राची ‘सुपरफास्ट’ झेप! निर्यातीमध्ये ३६% पेक्षा जास्त वाढ, आयातीत लक्षणीय घट

Mar 11, 2026 | 10:58 AM
Dharashiv Accident: टायर फुटल्याने भरधाव कार चहाच्या टपरीत घुसली; धाराशिवमध्ये माजी नगरसेवकासह दोघांचा मृत्यू

Dharashiv Accident: टायर फुटल्याने भरधाव कार चहाच्या टपरीत घुसली; धाराशिवमध्ये माजी नगरसेवकासह दोघांचा मृत्यू

Mar 11, 2026 | 10:51 AM
India Rising: मोदी मॅजिक! डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा परममित्र भारतावर उधळली स्तुतीसुमने; म्हटले ‘कठीण काळात भारत एक…’

India Rising: मोदी मॅजिक! डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा परममित्र भारतावर उधळली स्तुतीसुमने; म्हटले ‘कठीण काळात भारत एक…’

Mar 11, 2026 | 10:50 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Mar 10, 2026 | 11:04 PM
Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Mar 10, 2026 | 10:58 PM
Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Mar 10, 2026 | 08:00 PM
Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Mar 10, 2026 | 07:55 PM
Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Mar 10, 2026 | 07:50 PM
Kolhapur Gas Shortage : सिलेंडर खरेदीसाठी नागरिकांची गॅस एजन्सी समोर गर्दी

Kolhapur Gas Shortage : सिलेंडर खरेदीसाठी नागरिकांची गॅस एजन्सी समोर गर्दी

Mar 10, 2026 | 07:37 PM
NAVI MUMBAI : नवी मुंबईत घरगुती गॅससाठी ग्राहकांच्या लांबच लांब रांगा

NAVI MUMBAI : नवी मुंबईत घरगुती गॅससाठी ग्राहकांच्या लांबच लांब रांगा

Mar 10, 2026 | 03:14 PM