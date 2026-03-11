फुल टँकमध्ये धावते 1200 km, आता Urban Cruiser Hyryder वर कमालीची सूट; कोण आहेत Rivals

टोयोटा अर्बन क्रूझर हायराइडर ही एक मध्यम आकाराची एसयूव्ही आहे जी तिच्या हायब्रिड तंत्रज्ञानामुळे, चांगल्या मायलेजमुळे आणि आधुनिक वैशिष्ट्यांमुळे भारतीय बाजारपेठेत बरीच लोकप्रिय आहे. आता, कंपनीने मार्च २०२६ मध्ये या वाहनासाठी एक उत्तम ऑफर लाँच केली आहे. या महिन्यात खरेदी केल्यास रोख सवलत, एक्सचेंज बोनस आणि कॉर्पोरेट ऑफर्ससह ₹१ लाखांची सूट मिळेल. तुम्ही ३१ मार्च २०२६ पर्यंत या ऑफरचा लाभ घेऊ शकता. या वाहनाची किंमत, वैशिष्ट्ये आणि प्रतिस्पर्धी जाणून घेऊया.
टोयोटा अर्बन क्रूझर हायराइडरच्या किंमती ₹१०.९९ लाखांपासून सुरू होतात आणि ₹१९.९९ लाख (एक्स-शोरूम) पर्यंत जातात, तर त्याच्या सीएनजी प्रकाराची सुरुवातीची किंमत बदलते. कर आणि विम्यामुळे वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये ऑन-रोड किमती थोड्या वेगळ्या असू शकतात. ही एसयूव्ही देखील चांगली विक्री करत आहे.
अर्बन क्रूझर हायराइडरची पॉवरट्रेन
ही कार तीन इंजिन पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे: १.५-लिटर पेट्रोल माइल्ड-हायब्रिड, १.५-लिटर स्ट्रॉंग-हायब्रिड आणि १.५-लिटर सीएनजी इंजिन. मायलेजच्या बाबतीत, माइल्ड-हायब्रिड १९.३९ ते २१.१२ किमी/लीटर, स्ट्रॉंग-हायब्रिड २७.९७ किमी/लीटर आणि सीएनजी व्हेरिएंट सुमारे २६.६ किमी/किलोग्रॅम मायलेज देते. कंपनीच्या मते, ही एसयूव्ही पूर्ण टाकीवर अंदाजे १,२०० किलोमीटर प्रवास करू शकते, ज्यामुळे ती इंधन-कार्यक्षम बनते.
वाहनाची वैशिष्ट्ये कशी आहेत?
या एसयूव्हीमध्ये अनेक आधुनिक वैशिष्ट्ये आहेत, ज्यात अँड्रॉइड ऑटो आणि अॅपल कारप्लेला सपोर्ट करणारी ९-इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम समाविष्ट आहे. याशिवाय, वायरलेस चार्जिंग, यूएसबी पोर्ट, ऑटोमॅटिक क्लायमेट कंट्रोल, ८-वे इलेक्ट्रिक ड्रायव्हर सीट आणि पॅनोरॅमिक सनरूफ सारखी वैशिष्ट्ये देखील उपलब्ध आहेत, ज्यामुळे कारचा आतील भाग खूपच प्रीमियम दिसतो.
सुरक्षिततेच्या दृष्टीनेही ही कार मजबूत मानली जाते. यात ६ एअरबॅग्ज, EBD सह ABS, इलेक्ट्रॉनिक स्थिरता नियंत्रण, ३६०-डिग्री कॅमेरा, हिल होल्ड आणि हिल डिसेंट नियंत्रण अशी वैशिष्ट्ये आहेत. यात टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आणि ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट देखील आहे, ज्यामुळे ती कुटुंबासाठी एक सुरक्षित SUV बनते. या गाडीच्या प्रतिस्पर्ध्यांमध्ये Maruti Grand Vitara, Hyundai Creta, Kia Seltos, Honda Elevate, Volkswagen Taigun, आणि Skoda Kushaq सारख्या कारचा समावेश आहे. दरम्यान या कारवर असणारी सूट ही नक्कीच प्रतिस्पर्ध्यांसाठी डोकेदुखी ठरणार आहे. आता यामुळे या कार्सच्या विक्रीत वाढ होणार का हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे. या महिन्यात अनेक सण असल्यामुळे ग्राहकही कार खरेदीसाठी उत्सुक असतात आणि अशी सूट मिळत असेल तर ग्राहकांसाठीही ती पर्वणी ठरते.
