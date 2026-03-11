स्टील क्षेत्राची ‘सुपरफास्ट’ झेप! निर्यातीमध्ये ३६% पेक्षा जास्त वाढ, आयातीत लक्षणीय घट

India Steel Industry: भारताचा स्टील उद्योग या आर्थिक वर्षात नवीन विक्रम प्रस्थापित करत आहे. अलीकडील रॉयटर्सच्या अहवालानुसार, भारताने केवळ स्टील निर्यातीत लक्षणीय वाढ केली नाही तर आयातीवरील अवलंबित्व देखील लक्षणीयरीत्या कमी केले आहे. हे भारतीय अर्थव्यवस्थेतील ‘मेक इन इंडिया’चे यश आणि मजबूत देशांतर्गत औद्योगिक मागणी दर्शवते. चालू आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या ११ महिन्यांच्या (एप्रिल-फेब्रुवारी) आकडेवारीवरून असे दिसून येते की, भारतीय तयार स्टीलची जागतिक मागणी वेगाने वाढली आहे. तयार स्टील निर्यातीत वर्षानुवर्षे ३६.६% ची लक्षणीय वाढ नोंदवण्यात आली आहे. या कालावधीत भारताने ६.०२ दशलक्ष मेट्रिक टन तयार स्टील निर्यात केली.
आर्थिक निर्देशक सांगतात की, या डेटाचे विश्लेषण केल्यास, हे स्पष्ट होते की भारतीय उद्योगाच्या स्टीलच्या मागणीत ७.२% वाढ झाली आहे, जी पायाभूत सुविधा आणि बांधकाम प्रकल्पांमध्ये तेजी दर्शवते. उत्पादनात ११.२% वाढ दर्शवते की भारत जागतिक स्टील बाजारात आपले स्थान आणखी मजबूत करत आहे. प्रमुख उत्पादन आणि वापर डेटा पोलाद क्षेत्राची उत्कृष्ट कामगिरी केवळ निर्यात आणि आयातीपुरती मर्यादित नाही; देशातील स्टीलचा वापर देखील विक्रमी पातळीवर आहे. आयातीत ऐतिहासिक घट नोंदवण्यात आल्याचे दिसून येते.
जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वांत मोठा कच्चा स्टील उत्पादक देश म्हणून भारताने आपली उत्पादन क्षमता वाढवली आहे, ज्याचा थेट आयात आकडेवारीवर परिणाम झाला आहे. आयातीत घटः एप्रिल-फेब्रुवारी दरम्यान पूर्ण स्टील आयात ५.६ दशलक्ष मेट्रिक टन होती, जी गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत ३७.४% कमी आहे. कारणः तज्ज्ञांचा असा विश्वास आहे की देशांतर्गत उत्पादनात वाढ झाल्यामुळे परदेशी स्टीलवरील अवलंबित्व कमी झाले आहे, जे भविष्यात आणखी कमी होण्याची शक्यता आहे. यामुळे पायाभूत प्रकल्पांना गती मिळण्याची देखील शक्यता आहे.
