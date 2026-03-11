Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • Steel Sectors Superfast Leap Exports Increase By Over 36 Imports Drop Significantly

स्टील क्षेत्राची ‘सुपरफास्ट’ झेप! निर्यातीमध्ये ३६% पेक्षा जास्त वाढ, आयातीत लक्षणीय घट

भारताचा स्टील उद्योग या आर्थिक वर्षात नवीन विक्रम प्रस्थापित करत आहे. अलीकडील रॉयटर्सच्या अहवालानुसार, भारताने केवळ स्टील निर्यातीत लक्षणीय वाढ केली नाही तर आयातीवरील अवलंबित्व देखील लक्षणीयरीत्या कमी केले आहे.

Updated On: Mar 11, 2026 | 10:58 AM
स्टील क्षेत्राची 'सुपरफास्ट' झेप! निर्यातीमध्ये ३६% पेक्षा जास्त वाढ, आयातीत लक्षणीय घट

स्टील क्षेत्राची 'सुपरफास्ट' झेप! निर्यातीमध्ये ३६% पेक्षा जास्त वाढ, आयातीत लक्षणीय घट

Follow Us:
Follow Us:
  • भारतीय स्टील उद्योगाचा नवा विक्रम
  • स्टील निर्यातीत मोठी वाढ, आयातीत घट
  • मेक इन इंडिया’चा जागतिक प्रभाव
 

India Steel Industry: भारताचा स्टील उद्योग या आर्थिक वर्षात नवीन विक्रम प्रस्थापित करत आहे. अलीकडील रॉयटर्सच्या अहवालानुसार, भारताने केवळ स्टील निर्यातीत लक्षणीय वाढ केली नाही तर आयातीवरील अवलंबित्व देखील लक्षणीयरीत्या कमी केले आहे. हे भारतीय अर्थव्यवस्थेतील ‘मेक इन इंडिया’चे यश आणि मजबूत देशांतर्गत औद्योगिक मागणी दर्शवते. चालू आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या ११ महिन्यांच्या (एप्रिल-फेब्रुवारी) आकडेवारीवरून असे दिसून येते की, भारतीय तयार स्टीलची जागतिक मागणी वेगाने वाढली आहे. तयार स्टील निर्यातीत वर्षानुवर्षे ३६.६% ची लक्षणीय वाढ नोंदवण्यात आली आहे. या कालावधीत भारताने ६.०२ दशलक्ष मेट्रिक टन तयार स्टील निर्यात केली.

हे देखील वाचा: Iran-Israel War: इराण-इस्राइल युध्दामुळे तेलाच्या किंमतीत वाढ; तरीही महागाई नियंत्रणात असल्याची अर्थमंत्री सीतारामण यांची ग्वाही

आर्थिक निर्देशक सांगतात की, या डेटाचे विश्लेषण केल्यास, हे स्पष्ट होते की भारतीय उद्योगाच्या स्टीलच्या मागणीत ७.२% वाढ झाली आहे, जी पायाभूत सुविधा आणि बांधकाम प्रकल्पांमध्ये तेजी दर्शवते. उत्पादनात ११.२% वाढ दर्शवते की भारत जागतिक स्टील बाजारात आपले स्थान आणखी मजबूत करत आहे. प्रमुख उत्पादन आणि वापर डेटा पोलाद क्षेत्राची उत्कृष्ट कामगिरी केवळ निर्यात आणि आयातीपुरती मर्यादित नाही; देशातील स्टीलचा वापर देखील विक्रमी पातळीवर आहे. आयातीत ऐतिहासिक घट नोंदवण्यात आल्याचे दिसून येते.

हे देखील वाचा: Swiggy-HDFC Partnership: Swiggy आणि HDFC बँकेची भागीदारी! रोजच्या खर्चावर मिळणार भरघोस रिवॉर्ड्स; ‘या’ कार्डसबद्दल जाणूया सविस्तर

जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वांत मोठा कच्चा स्टील उत्पादक देश म्हणून भारताने आपली उत्पादन क्षमता वाढवली आहे, ज्याचा थेट आयात आकडेवारीवर परिणाम झाला आहे. आयातीत घटः एप्रिल-फेब्रुवारी दरम्यान पूर्ण स्टील आयात ५.६ दशलक्ष मेट्रिक टन होती, जी गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत ३७.४% कमी आहे. कारणः तज्ज्ञांचा असा विश्वास आहे की देशांतर्गत उत्पादनात वाढ झाल्यामुळे परदेशी स्टीलवरील अवलंबित्व कमी झाले आहे, जे भविष्यात आणखी कमी होण्याची शक्यता आहे. यामुळे पायाभूत प्रकल्पांना गती मिळण्याची देखील शक्यता आहे.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Web Title: Steel sectors superfast leap exports increase by over 36 imports drop significantly

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 11, 2026 | 10:58 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

India Auto Market: जनरल मोटर्सचा ACDelco ब्रँड पुन्हा भारतात; एश्युरन्स इंटरनॅशनलसोबत करार
1

India Auto Market: जनरल मोटर्सचा ACDelco ब्रँड पुन्हा भारतात; एश्युरन्स इंटरनॅशनलसोबत करार

Business Success Story : १५ ते २० हजार रुपयांच्या गुंतवणुकीतून सुरु केला व्यवसाय! ‘टफ मफ अँड कंपनी’ डेजर्ट क्लाउड किचन
2

Business Success Story : १५ ते २० हजार रुपयांच्या गुंतवणुकीतून सुरु केला व्यवसाय! ‘टफ मफ अँड कंपनी’ डेजर्ट क्लाउड किचन

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
स्टील क्षेत्राची ‘सुपरफास्ट’ झेप! निर्यातीमध्ये ३६% पेक्षा जास्त वाढ, आयातीत लक्षणीय घट

स्टील क्षेत्राची ‘सुपरफास्ट’ झेप! निर्यातीमध्ये ३६% पेक्षा जास्त वाढ, आयातीत लक्षणीय घट

Mar 11, 2026 | 10:58 AM
Dharashiv Accident: टायर फुटल्याने भरधाव कार चहाच्या टपरीत घुसली; धाराशिवमध्ये माजी नगरसेवकासह दोघांचा मृत्यू

Dharashiv Accident: टायर फुटल्याने भरधाव कार चहाच्या टपरीत घुसली; धाराशिवमध्ये माजी नगरसेवकासह दोघांचा मृत्यू

Mar 11, 2026 | 10:51 AM
India Rising: मोदी मॅजिक! डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा परममित्र भारतावर उधळली स्तुतीसुमने; म्हटले ‘कठीण काळात भारत एक…’

India Rising: मोदी मॅजिक! डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा परममित्र भारतावर उधळली स्तुतीसुमने; म्हटले ‘कठीण काळात भारत एक…’

Mar 11, 2026 | 10:50 AM
धर्मासाठी बलिदान देणारे स्वराज्यरक्षक छत्रपती संभाजी महाराजांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या 11 मार्चचा इतिहास

धर्मासाठी बलिदान देणारे स्वराज्यरक्षक छत्रपती संभाजी महाराजांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या 11 मार्चचा इतिहास

Mar 11, 2026 | 10:48 AM
किंमत कमी अन् फीचर्स भारी! Oppo चे स्वस्त व्हेरिअंट पाहून सर्वांनाच बसला धक्का, पावरफुल प्रोसेसरने आहे सुसज्ज

किंमत कमी अन् फीचर्स भारी! Oppo चे स्वस्त व्हेरिअंट पाहून सर्वांनाच बसला धक्का, पावरफुल प्रोसेसरने आहे सुसज्ज

Mar 11, 2026 | 10:42 AM
असे सजीव ज्यांच्याकडे जगण्यासाठी असतो फार कमी वेळ, जाणून घेऊया प्राण्यांबद्दल सविस्तर माहिती

असे सजीव ज्यांच्याकडे जगण्यासाठी असतो फार कमी वेळ, जाणून घेऊया प्राण्यांबद्दल सविस्तर माहिती

Mar 11, 2026 | 10:39 AM
Revenue Department: महसूल विभागाचा मोठा निर्णय: ११ जिल्ह्यांत नवी कार्यालये आणि १४३ पदांची भरती

Revenue Department: महसूल विभागाचा मोठा निर्णय: ११ जिल्ह्यांत नवी कार्यालये आणि १४३ पदांची भरती

Mar 11, 2026 | 10:28 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Mar 10, 2026 | 11:04 PM
Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Mar 10, 2026 | 10:58 PM
Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Mar 10, 2026 | 08:00 PM
Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Mar 10, 2026 | 07:55 PM
Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Mar 10, 2026 | 07:50 PM
Kolhapur Gas Shortage : सिलेंडर खरेदीसाठी नागरिकांची गॅस एजन्सी समोर गर्दी

Kolhapur Gas Shortage : सिलेंडर खरेदीसाठी नागरिकांची गॅस एजन्सी समोर गर्दी

Mar 10, 2026 | 07:37 PM
NAVI MUMBAI : नवी मुंबईत घरगुती गॅससाठी ग्राहकांच्या लांबच लांब रांगा

NAVI MUMBAI : नवी मुंबईत घरगुती गॅससाठी ग्राहकांच्या लांबच लांब रांगा

Mar 10, 2026 | 03:14 PM