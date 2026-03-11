World Kidney Day: मूत्रपिंडाचे आरोग्य का आहे महत्वाचे? किडनी फेल झाल्यानंतर शरीरात दिसून येतात ‘ही’ गंभीर लक्षणे

दरवर्षी, १२ मार्च रोजी जागतिक मूत्रपिंड दिन साजरा केला जातो. जागतिक मूत्रपिंड दिन आपल्याला आठवण करून देतो की आपण थांबून विचार करावा आणि आपल्या मूत्रपिंडांमध्ये समस्या निर्माण होईपर्यंत क्वचितच लक्षात येणाऱ्या गोष्टींबद्दल विचार करावा, २०२६ मध्ये, हा जागतिक आरोग्य दिन पुन्हा एकदा मूत्रपिंडाच्या आजाराबद्दल जागरूकता पसरवणे, लवकर निदान होणे आणि प्रतिबंधासाठी व्यावहारिक पावले उचलणे यावर लक्ष केंद्रित करतो. (फोटो सौजन्य – istock)
तुमचे मूत्रपिंड रक्तातील कचरा आणि अतिरिक्त द्रवपदार्थ फिल्टर करतात, रक्तदाब नियंत्रित करतात, इलेक्ट्रोलाइट्स संतुलित करतात आणि लाल रक्तपेशी तयार करण्यास मदत करतात. जेका ते योग्यरित्या कार्य करत नाहीत तेव्हा शरीरात विषारी पदार्थ जमा होतात ज्यामुळे गंभीर गुंतागुंत निर्माण होते. दीर्घकालीन मूत्रपिंडाचा आजार कालांतराने मूत्रपिंड निकामी होऊ शकतो, ज्यासाठी डायलिसिस किंवा मूत्रपिंड प्रत्यारोपणाची आवश्यकता असते. चिंताजनक बाब महणजे, लवकर मूत्रपिंडाचे नुकसान झालेल्या अनेक लोकांना पूर्णपणे सामान्य वाटते.
रक्तातील साखर आणि रक्तदाब नियंत्रित करा औषधे, आहार आणि नियमित तपासणीद्वारे नियंत्रित ठेवाहायड्रेटेड राहा डॉक्टरांनी अन्यथा सल्ला दिल्याशिवाय पुरेसे पाणी प्या.संतुलित आहार घ्या मोठाचे सेवन कमी करा, प्रक्रिया केलेले पदार्थ मर्यादित करा आणि ताजी फळे खा.निरोगी वजन राखा नियमित व्यायाम आणि वजन व्यवस्थापनामुळे मधुमेह आणि उच्च रक्तदाबाचा धोका कमी होती. मध्यम शारीरिक हालचाली देखील मूत्रपिंडाचे एकूण आरोग्य सुधारू शकतात.अनावश्यक वेदनाशामक औषधे टाळा काही ओव्हर-द-काउंटर वेदनाशामक औषधांचा वारंवार वापर कालांतराने मूत्रपिंडांना हानी पोहोचवू शकतो. धूम्रपानामुळे मूत्रपिंडात रक्त प्रवाह कमी होती आणि मूत्रपिंडाच्या कर्करोगाचा धोका वाढतो.
