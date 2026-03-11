Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
World Kidney Day: मूत्रपिंडाचे आरोग्य का आहे महत्वाचे? किडनी फेल झाल्यानंतर शरीरात दिसून येतात ‘ही’ गंभीर लक्षणे

किडनीच्या कार्यात अडथळे निर्माण झाल्यानंतर शरीरात असंख्य बदल दिसून येतात. या बदलांकडे गांभीयाने लक्ष देणे फार गरजेचे आहे. अन्यथा किडनी खराब होऊन संपूर्ण आरोग्याचं बिघडून जाईल.

Updated On: Mar 11, 2026 | 11:09 AM
दरवर्षी, १२ मार्च रोजी जागतिक मूत्रपिंड दिन साजरा केला जातो. जागतिक मूत्रपिंड दिन आपल्याला आठवण करून देतो की आपण थांबून विचार करावा आणि आपल्या मूत्रपिंडांमध्ये समस्या निर्माण होईपर्यंत क्वचितच लक्षात येणाऱ्या गोष्टींबद्दल विचार करावा, २०२६ मध्ये, हा जागतिक आरोग्य दिन पुन्हा एकदा मूत्रपिंडाच्या आजाराबद्दल जागरूकता पसरवणे, लवकर निदान होणे आणि प्रतिबंधासाठी व्यावहारिक पावले उचलणे यावर लक्ष केंद्रित करतो. (फोटो सौजन्य – istock)

तुमचे मूत्रपिंड रक्तातील कचरा आणि अतिरिक्त द्रवपदार्थ फिल्टर करतात, रक्तदाब नियंत्रित करतात, इलेक्ट्रोलाइट्स संतुलित करतात आणि लाल रक्तपेशी तयार करण्यास मदत करतात. जेका ते योग्यरित्या कार्य करत नाहीत तेव्हा शरीरात विषारी पदार्थ जमा होतात ज्यामुळे गंभीर गुंतागुंत निर्माण होते. दीर्घकालीन मूत्रपिंडाचा आजार कालांतराने मूत्रपिंड निकामी होऊ शकतो, ज्यासाठी डायलिसिस किंवा मूत्रपिंड प्रत्यारोपणाची आवश्यकता असते. चिंताजनक बाब महणजे, लवकर मूत्रपिंडाचे नुकसान झालेल्या अनेक लोकांना पूर्णपणे सामान्य वाटते.

रक्तातील साखर आणि रक्तदाब नियंत्रित करा औषधे, आहार आणि नियमित तपासणीद्वारे नियंत्रित ठेवाहायड्रेटेड राहा डॉक्टरांनी अन्यथा सल्ला दिल्याशिवाय पुरेसे पाणी प्या.संतुलित आहार घ्या मोठाचे सेवन कमी करा, प्रक्रिया केलेले पदार्थ मर्यादित करा आणि ताजी फळे खा.निरोगी वजन राखा नियमित व्यायाम आणि वजन व्यवस्थापनामुळे मधुमेह आणि उच्च रक्तदाबाचा धोका कमी होती. मध्यम शारीरिक हालचाली देखील मूत्रपिंडाचे एकूण आरोग्य सुधारू शकतात.अनावश्यक वेदनाशामक औषधे टाळा काही ओव्हर-द-काउंटर वेदनाशामक औषधांचा वारंवार वापर कालांतराने मूत्रपिंडांना हानी पोहोचवू शकतो. धूम्रपानामुळे मूत्रपिंडात रक्त प्रवाह कमी होती आणि मूत्रपिंडाच्या कर्करोगाचा धोका वाढतो.

सुरुवातीची चिन्हे आणि लक्षणे:

  • पाय, पाय किया चेहऱ्यावर सूज : जेव्हा मूत्राशय जास्तीचे पाणी योग्यरित्या काढून टाकू शकत नाहीत तेव्हा शरीरात विषारी पदार्थ तसेच साचून राहतात. मूत्रपिंडाचे कार्य कमी झाल्यामुळे अशक्तपणा आणि शरीरात विषारी पदार्थ जमा होऊ शकतात
  • भूक न लागणेः रकाप्रवाहात कचरा सावत्याने पचन आणि भूक प्रभावित होऊ
  • मळमळ किंवा उलट्या: शरीरात विषारी पदार्थ जमा होत असताना, पचनक्रियेत भरा होऊ शकतो.
  • लघवीच्या पद्ध‌तीत बदल: विशेषतः रात्री, किवा लघवीचे प्रमाण कमी होणे यांचा समावेश असू शकले
  • फेसयुक्त किया रक्ताळलेला मूत्रः लघवीमध्ये रक्त येण्यास सुरुवात झाल्यानंतर अजिबात दुर्लक्ष न करता वेळीच उपचार करावेत.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Published On: Mar 11, 2026 | 11:09 AM

