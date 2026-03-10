Daund Panchayat Samiti: राष्ट्रवादीची ऐनवेळी माघार! दौंड पंचायत समितीत भाजपचे निर्विवाद वर्चस्व

सोमवारी (९ मार्च) दौंड पंचायत समितीच्या सभागृहात सभापती व उपसभापती पदाच्या निवड प्रक्रियेचे आयोजन करण्यात आले होते. सभापती पदासाठी भाजपाकडून सुखदेव सोनबा चोरमले, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून प्रदीप किसन दिवेकर यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. उपसभापती पदासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून मनिषा संतोष ताकवणे, तर भाजपकडून अमृता अभिमन्यू गिरमकर यांनी अर्ज सादर केला होता.
मात्र उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या मुदतीत प्रदीप दिवेकर यांनी सभापतीपदाचा, तर मनिषा ताकवणे यांनी उपसभापतीपदाचा अर्ज मागे घेतला. त्यामुळे सभापतीपदी सुखदेव चोरमले आणि उपसभापतीपदी अमृता गिरमकर यांची बिनविरोध निवड झाल्याची घोषणा रेवणनाथ लबडे यांनी केली. दौंड पंचायत समिती निवडणुकीत भाजपाचे ८ सदस्य, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ६ सदस्य निवडून आले आहेत. त्यामुळे पंचायत समितीत भाजपाकडे स्पष्ट बहुमत असून या निवडणुकीत भाजपाचे वर्चस्व अधोरेखित झाले आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) कडून सभापतीपदासाठी प्रदीप दिवेकर आणि उपसभापतीपदासाठी मनिषा ताकवणे यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले होते. मात्र, भाजपकडून निवडणूक बिनविरोध करण्याची विनंती केल्याने त्यांच्या अर्ज मागे घेण्यात आले, अशी माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गटनेते शिवाजी ढमाले यांनी दिली.