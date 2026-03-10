Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Daund Panchayat Samiti: राष्ट्रवादीची ऐनवेळी माघार! दौंड पंचायत समितीत भाजपचे निर्विवाद वर्चस्व

राष्ट्रवादीच्या प्रदीप दिवेकर आणि मनिषा ताकवणे यांनी ऐनवेळी अर्ज मागे घेतल्याने निवडणूक बिनविरोध झाली.निवडणूक निर्णय अधिकारी रेवणनाथ लबडे यांनी या निवडीची अधिकृत घोषणा केली.

Updated On: Mar 10, 2026 | 05:05 PM
  • दौंड पंचायत समितीवर भाजपाचा झेंडा
  • भाजपचे ८ सदस्य आणि राष्ट्रवादीचे ६ सदस्य, ज्यामुळे भाजपकडे स्पष्ट बहुमत होते
  • राष्ट्रवादीच्या प्रदीप दिवेकर आणि मनिषा ताकवणे यांनी ऐनवेळी अर्ज मागे घेतल्याने निवडणूक बिनविरोध झाली
Daund Panchayat Samiti: दौंड पंचायत समितीच्या सभापती आणि उपसभापती पदाच्या निवडणुकीत ऐनवेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसने माघार घेतल्यामुळे भाजपाचे निर्विवाद वर्चस्व प्रस्थापित झाले आहे. सभापतीपदी भाजपचे सुखदेव सोनबा चोरमले तर उपसभापतीपदी अमृता अभिमन्यू गिरमकर यांची बिनविरोध निवड झाली आहे, अशी माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी रेवणनाथ लबडे यांनी दिली.

सोमवारी (९ मार्च) दौंड पंचायत समितीच्या सभागृहात सभापती व उपसभापती पदाच्या निवड प्रक्रियेचे आयोजन करण्यात आले होते. सभापती पदासाठी भाजपाकडून सुखदेव सोनबा चोरमले, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून प्रदीप किसन दिवेकर यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. उपसभापती पदासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून मनिषा संतोष ताकवणे, तर भाजपकडून अमृता अभिमन्यू गिरमकर यांनी अर्ज सादर केला होता.

भारताचा शेजारी धर्म! जगात तेल संकट असताना बांगलादेशसाठी उघडली तिजोरी; पाइपलाइनद्वारे पाठवली

मात्र उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या मुदतीत प्रदीप दिवेकर यांनी सभापतीपदाचा, तर मनिषा ताकवणे यांनी उपसभापतीपदाचा अर्ज मागे घेतला. त्यामुळे सभापतीपदी सुखदेव चोरमले आणि उपसभापतीपदी अमृता गिरमकर यांची बिनविरोध निवड झाल्याची घोषणा रेवणनाथ लबडे यांनी केली. दौंड पंचायत समिती निवडणुकीत भाजपाचे ८ सदस्य, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ६ सदस्य निवडून आले आहेत. त्यामुळे पंचायत समितीत भाजपाकडे स्पष्ट बहुमत असून या निवडणुकीत भाजपाचे वर्चस्व अधोरेखित झाले आहे.

Pune Suger Producation: महाराष्ट्र साखर हंगाम २०२६: १२६ कारखान्यांची धुराडी बंद

 भाजपच्या विनंतीनंतर उमेदवारी अर्ज मागे

राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) कडून सभापतीपदासाठी प्रदीप दिवेकर आणि उपसभापतीपदासाठी मनिषा ताकवणे यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले होते. मात्र, भाजपकडून निवडणूक बिनविरोध करण्याची विनंती केल्याने त्यांच्या अर्ज मागे घेण्यात आले, अशी माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गटनेते शिवाजी ढमाले यांनी दिली.

 

Published On: Mar 10, 2026 | 05:05 PM

