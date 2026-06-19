शुक्रवार, 19 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • Pune »
  • Aqi Data Missing For A Fortnight Very System Monitoring Pollution Is On Ventilator Support Mpcb Pune News

लोकांच्या आरोग्याशी खेळ? प्रदूषणावर लक्ष ठेवणारी यंत्रणाच ‘व्हेंटिलेटर’वर; AQI डेटा गायब

Updated On: Jun 19, 2026 | 08:29 PM IST
जाहिरात
सारांश

हवामान बदल, वाढते शहरीकरण, वाहनांची वाढती संख्या, धूळ, औद्योगिक प्रदूषण आणि वाढती उष्णता यामुळे पुण्यासह राज्यातील अनेक शहरांमध्ये हवेच्या गुणवत्तेचा प्रश्न अधिक गंभीर बनत आहे.

लोकांच्या आरोग्याशी खेळ? प्रदूषणावर लक्ष ठेवणारी यंत्रणाच 'व्हेंटिलेटर'वर; AQI डेटा गायब

प्रदूषणावर लक्ष ठेवणारी यंत्रणाच ‘व्हेंटिलेटर’वर (फोटो- ai gemini)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

प्रदूषणावर लक्ष ठेवणारी यंत्रणाच ‘व्हेंटिलेटर’वर
हवेच्या गुणवत्तेची माहिती पंधरा दिवसांपासून उपलब्ध नाही
सरकारी यंत्रणांचा भोंगळ कारभार पुन्हा एकदा उघडा

सुनयना सोनवणे / नवराष्ट्र: पुणे शहरातील प्रदूषण वाढत असताना त्यावर लक्ष ठेवणारी यंत्रणाच ‘व्हेंटिलेटर’वर गेली आहे. एका क्लिकवर उपलब्ध होणाऱ्या हवेच्या गुणवत्तेची माहिती गेल्या पंधरा दिवसांपासून उपलब्ध नाही, प्रदूषणावर लक्ष ठेवणाऱ्या सरकारी यंत्रणांचा भोंगळ कारभार पुन्हा एकदा उघडा पडला आहे. हवेतील प्रदूषणाची पातळी दर्शविणारी सफर आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची (एमपीसीबी) संकेतस्थळे बंद असल्याने शहराचा वायू गुणवत्ता निर्देशांक (एक्यूआय) आणि प्रदूषणाची अधिकृत माहिती सार्वजनिक पटलावरून पूर्णपणे गायब झाली आहे.

हवामान बदल, वाढते शहरीकरण, वाहनांची वाढती संख्या, धूळ, औद्योगिक प्रदूषण आणि वाढती उष्णता यामुळे पुण्यासह राज्यातील अनेक शहरांमध्ये हवेच्या गुणवत्तेचा प्रश्न अधिक गंभीर बनत आहे. अशा परिस्थितीत शहरातील विविध भागांतील हवेची गुणवत्ता मोजून त्याचा डेटा सार्वजनिक करणाऱ्या या दोन्ही यंत्रणांवर हजारो नागरिक, पर्यावरण अभ्यासक, संशोधन संस्था आणि विद्यार्थी अवलंबून असतात. मात्र, संकेतस्थळे बंद असल्यामुळे सध्या पुण्यातील हवेची गुणवत्ता नेमकी काय आहे, कोणत्या भागात प्रदूषण अधिक आहे आणि नागरिकांनी कोणती खबरदारी घ्यावी, याबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती उपलब्ध नाही.

पुणे एअर ॲक्शन हबचे रवींद्र सिन्हा म्हणाले, ‘सफरच्या संकेतस्थळावरून मिळणारी दैनंदिन ‘एक्युआय’ची माहिती न मिळणे ही निश्चितच चिंतेची बाब आहे. मात्र, भविष्यात अशा परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था उभारण्याची ही सरकारसाठी एक संधीदेखील आहे. शहरात अधिक घनदाट वायू गुणवत्ता निरीक्षण केंद्रांचे जाळे उभारण्याबरोबरच त्यासाठी बॅकअप आणि खंडित न होणारी व्यवस्था विकसित करणे आवश्यक आहे. तसेच, दरवर्षी कॅलिब्रेशन प्रमाणपत्र असलेल्या कमी खर्चाच्या सेन्सरद्वारे मिळणारा वायू गुणवत्ता डेटा सरकारच्या अधिकृत पोर्टलवर प्रदर्शित करण्यास परवानगी दिल्यास नागरिकांना सातत्याने माहिती उपलब्ध होऊ शकेल.’

National Green Tribunal कडून माथेरान प्रदूषण प्रकरणी नोटीस; घोड्यांच्या लिदीवर उत्तरासाठी दोन आठवड्यांची मुदत

पर्यावरण तज्ञांच्या मते, प्रदूषणाची माहिती सार्वजनिक आरोग्यासाठी महत्त्वाची असल्याने तिची पारदर्शकता आणि सातत्य आवश्यक आहे. पंधरा दिवसांहून अधिक काळ वायू गुणवत्ता माहिती प्रणाली बंद राहणे चिंताजनक असून, त्यामुळे प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थेच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. संकेतस्थळे तातडीने सुरू करून बिघाडाचे कारण जाहीर करण्याची मागणी होत आहे.

Thane Pollution Control: ठाणे शहराच्या पर्यावरणाचा ‘ॲक्शन प्लॅन’! महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून सविस्तर आढावा

माहिती देण्याचेही वावडे!
या गंभीर बिघाडाबाबत प्रशासनाकडून कोणत्याही प्रकारचे स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही. सफर प्रणालीच्या समन्वयकांशी संपर्क साधला असता, ‘संकेतस्थळ पूर्णपणे कार्यान्वित होण्यासाठी आणखी एक आठवडा लागू शकतो,’ एवढेच सांगण्यात आले. मात्र, बिघाडाचे नेमके कारण, डेटा अनुपलब्ध राहण्यामागील कारणे आणि पर्यायी व्यवस्था याबाबत कोणतीही माहिती देण्यात आली नाही. दुसरीकडे, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी कोणताही प्रतिसाद देणे टाळले.

Web Title: Aqi data missing for a fortnight very system monitoring pollution is on ventilator support mpcb pune news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 19, 2026 | 08:29 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

बीआयएसचा परवानाधारक मेळावा उत्साहात; हायड्रोजन इंधन गुणवत्ता मानकांवर केले मंथन
1

बीआयएसचा परवानाधारक मेळावा उत्साहात; हायड्रोजन इंधन गुणवत्ता मानकांवर केले मंथन

Pune News : कात्रज चौकातून वाहने घेऊन जाताय? तर थांबा ! उड्डाणपुलाच्या कामानिमित्त वाहतुकीत करण्यात आले ‘हे’ बदल
2

Pune News : कात्रज चौकातून वाहने घेऊन जाताय? तर थांबा ! उड्डाणपुलाच्या कामानिमित्त वाहतुकीत करण्यात आले ‘हे’ बदल

Water Issue : पुणे विभागातील धरणांमध्ये केवळ 14 टक्के पाणीसाठा; जिल्ह्यात पिण्याच्या पाण्याचे आणखी हाल होणार
3

Water Issue : पुणे विभागातील धरणांमध्ये केवळ 14 टक्के पाणीसाठा; जिल्ह्यात पिण्याच्या पाण्याचे आणखी हाल होणार

Pune Grand Tour: पुणे ग्रँड टूरच्या दुसऱ्या पर्वासाठी ९०० कोटींची तरतूद
4

Pune Grand Tour: पुणे ग्रँड टूरच्या दुसऱ्या पर्वासाठी ९०० कोटींची तरतूद

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
पुणे-सोलापूर महामार्गावर फिल्मी स्टाईल दरोडा! कांद्याने भरलेली पिकअप अडवून चालक-मालकाला बेदम मारहाण; १० लाखांचा मुद्देमाल लंपास

पुणे-सोलापूर महामार्गावर फिल्मी स्टाईल दरोडा! कांद्याने भरलेली पिकअप अडवून चालक-मालकाला बेदम मारहाण; १० लाखांचा मुद्देमाल लंपास

Jun 19, 2026 | 09:46 PM
आरटीआय नियम २०२६ विरोधात साताऱ्यात माहिती अधिकार कार्यकर्ते आक्रमक; नियम रद्द करण्याची मागणी

आरटीआय नियम २०२६ विरोधात साताऱ्यात माहिती अधिकार कार्यकर्ते आक्रमक; नियम रद्द करण्याची मागणी

Jun 19, 2026 | 09:45 PM
‘मी भेटत नव्हतो तर गधड्या तू निवडून कसा आला?’; ओमराजे निंबाळकरांवर उद्धव ठाकरेंचा पलटवार

‘मी भेटत नव्हतो तर गधड्या तू निवडून कसा आला?’; ओमराजे निंबाळकरांवर उद्धव ठाकरेंचा पलटवार

Jun 19, 2026 | 09:33 PM
भारतातील टॉप 5 युट्युबर्स आणि त्यांच्याकडे असलेल्या सर्वात महागड्या आणि लोकप्रिय गाड्या! आत्ताच जाणून घ्या

भारतातील टॉप 5 युट्युबर्स आणि त्यांच्याकडे असलेल्या सर्वात महागड्या आणि लोकप्रिय गाड्या! आत्ताच जाणून घ्या

Jun 19, 2026 | 09:33 PM
PM-VBRY: पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते २४०० कोटींचे वितरण; कॅबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढांची उपस्थिती

PM-VBRY: पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते २४०० कोटींचे वितरण; कॅबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढांची उपस्थिती

Jun 19, 2026 | 09:28 PM
Satara News : अस्वच्छता व सुविधांअभावी कलाकारांची नाराजी; दोन महिन्यांच्या नूतनीकरणासाठी नाट्यगृह राहणार बंद

Satara News : अस्वच्छता व सुविधांअभावी कलाकारांची नाराजी; दोन महिन्यांच्या नूतनीकरणासाठी नाट्यगृह राहणार बंद

Jun 19, 2026 | 09:20 PM
‘हा फक्त ट्रेलर आहे, पिक्चर अजून बाकी आहे…’, बंडखोर खासदारांवर एकनाथ शिंदेचं सूचक विधान; तर विरोधकांवर जोरदार हल्लाबोल

‘हा फक्त ट्रेलर आहे, पिक्चर अजून बाकी आहे…’, बंडखोर खासदारांवर एकनाथ शिंदेचं सूचक विधान; तर विरोधकांवर जोरदार हल्लाबोल

Jun 19, 2026 | 09:19 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

Jun 18, 2026 | 03:29 PM
Prakash Waje : कोण सोडून जाईल माहीत नाही, पण वाजे ठाकरेंसोबतच राहणार!

Prakash Waje : कोण सोडून जाईल माहीत नाही, पण वाजे ठाकरेंसोबतच राहणार!

Jun 18, 2026 | 03:26 PM
Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Jun 17, 2026 | 03:33 PM
Kalyan : KDMC पुस्तकावरून नवा वाद! आगरी-कोळी समाजाचा अपमान झाल्याचा आरोप, चौकशीची मागणी

Kalyan : KDMC पुस्तकावरून नवा वाद! आगरी-कोळी समाजाचा अपमान झाल्याचा आरोप, चौकशीची मागणी

Jun 17, 2026 | 03:27 PM
Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Jun 16, 2026 | 03:23 PM
Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Jun 16, 2026 | 03:20 PM
Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Jun 15, 2026 | 04:19 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा