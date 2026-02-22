Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

दप्तराच्या ओझ्याखाली कोमेजतेय बालपण; विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर!

शाळेत जाणाऱ्या चिमुकल्यांच्या पाठीवरचे दप्तराचे ओझे दिवसेंदिवस वाढतच चालले असून, हे ओझे आता त्यांच्या आरोग्यासाठी घातक ठरू लागले आहे.

Updated On: Feb 22, 2026 | 04:41 PM
दप्तराच्या ओझ्याखाली कोमेजतेय बालपण; विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर!

संग्रहित फोटो

Follow Us:
Follow Us:

राजेगाव : शाळेत जाणाऱ्या चिमुकल्यांच्या पाठीवरचे दप्तराचे ओझे दिवसेंदिवस वाढतच चालले असून, हे ओझे आता त्यांच्या आरोग्यासाठी घातक ठरू लागले आहे. विशेषतः पहिली-दुसरीच्या विद्यार्थ्यांना आपले दप्तर पेलणेही कठीण झाले असून, शासनाने यावर तातडीने उपाययोजना करावी, अशी मागणी पालकांमधून जोर धरत आहे. राजेगाव परिसरात चित्र पाहायला मिळते की, शाळेची घंटा वाजली की लहान मुले पाठीवर मोठमोठी दप्तरे घेऊन वाकून चालताना दिसतात. अनेकदा दप्तराचे वजन इतके असते की, पहिलीतील चिमुकल्यांना घरून शाळेपर्यंत नीट चालताही येत नाही. शाळेत नेल्या जाणाऱ्या वह्या, पुस्तके, डबा आणि पाण्याची बाटली या सर्वांमुळे दप्तराचे वजन मुलांच्या वजनाच्या तुलनेत कितीतरी पटीने वाढले आहे.

 

आरोग्यावर होतात गंभीर परिणाम

वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या मते, कोवळ्या वयात पाठीवर सतत जास्त वजन घेतल्यामुळे मुलांच्या मणक्यावर आणि खांद्यावर विपरीत परिणाम होत आहेत. यामुळे मुलांना पाठदुखी आणि मानदुखीचा त्रास सुरू होणे. शरीराचा सांगाडा चुकीच्या पद्धतीने वाकणे, लवकर थकवा येणे आणि अभ्यासातील एकाग्रता कमी होणे, असे परिणाम होत असतात.

शाळेत जाताना लागते धाप

शाळेत जाताना त्याला धाप लागते. काही पालकांनी आपली व्यथा मांडताना सांगितले की, “आमचा मुलगा जेमतेम सात वर्षांचा आहे, पण त्याच्या दप्तराचे वजन पाहिले की भीती वाटते. शाळेत जाताना त्याला धाप लागते. जर आताच ही अवस्था असेल, तर भविष्यात त्याच्या शारीरिक वाढीवर काय परिणाम होईल? असा सवाल पालकांनी उपस्थित केला आहे.

शासनाने यापूर्वी दप्तराचे वजन कमी करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या होत्या. ‘एकात्मिक पाठ्यपुस्तके’ किंवा ‘दप्तरमुक्त शाळा’ असे उपक्रम कागदावर राबवले जातात. मात्र, प्रत्यक्षात खासगी शाळांमधील वाढती वह्यांची संख्या आणि अवांतर पुस्तकांमुळे ही नियमावली धाब्यावर बसवली जात असल्याचे चित्र आहे.

हे सुद्धा वाचा : पीएमपीच्या ताफ्यात 45 ई-बसेस दाखल; उर्वरित 110 बसेसची पुणेकरांना प्रतिक्षा कायम…

‘एकच वही’ ही संकल्पना राबवावी

शाळेतच कपाटांची सोय करून गरजेची पुस्तके तिथेच ठेवण्यात यावीत. वह्यांची संख्या मर्यादित करून ‘एकच वही’ ही संकल्पना राबवावी. शाळांनी वेळापत्रकाची काटेकोर अंमलबजावणी करावी. जेणेकरून नको असलेली पुस्तके आणावी लागणार नाहीत. दप्तर म्हणजे केवळ पुस्तकांचे ओझे नसून ते ज्ञानाचे साधन असावे. मात्र, सध्या हे ओझे मुलांच्या आनंदी बालपणाला चिरडत आहे. शिक्षण विभागाने केवळ नियम न काढता त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होते की नाही, याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. अन्यथा, उद्याची पिढी शारीरिकदृष्ट्या कमकुवत होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

Web Title: It has been reported that the burden of school bags is affecting the health of students

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 22, 2026 | 04:41 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

पिंपरी-चिंचवड महापालिका राज्यात अव्वल! ‘माझी वसुंधरा’ अभियानात सलग तिसऱ्यांदा प्रथम क्रमांक
1

पिंपरी-चिंचवड महापालिका राज्यात अव्वल! ‘माझी वसुंधरा’ अभियानात सलग तिसऱ्यांदा प्रथम क्रमांक

खून का बदला खून! दुहेरी हत्याकांडातील आरोपीची कुरकुंभजवळ हत्या; परिसरात तणावाचे वातावरण
2

खून का बदला खून! दुहेरी हत्याकांडातील आरोपीची कुरकुंभजवळ हत्या; परिसरात तणावाचे वातावरण

पुण्यात ज्येष्ठ नागरिकाला लाथाबुक्क्यांनी बेदम मारहाण; कारण काय तर…
3

पुण्यात ज्येष्ठ नागरिकाला लाथाबुक्क्यांनी बेदम मारहाण; कारण काय तर…

SSC Exam 2026 : राज्यात दहावीची दहा टक्के परीक्षा केंद्रे सीसीटीव्हीविनाच; कॉपीमुक्तीचा उडाला बोजवारा
4

SSC Exam 2026 : राज्यात दहावीची दहा टक्के परीक्षा केंद्रे सीसीटीव्हीविनाच; कॉपीमुक्तीचा उडाला बोजवारा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
शिक्षकी पेशाला काळिमा! विद्यार्थिनींशी मुख्याध्यापकाचे अश्लील वर्तन; तक्रारीनंतरही शिक्षण विभाग ‘कोमात’, कारवाई का नाही?

शिक्षकी पेशाला काळिमा! विद्यार्थिनींशी मुख्याध्यापकाचे अश्लील वर्तन; तक्रारीनंतरही शिक्षण विभाग ‘कोमात’, कारवाई का नाही?

Feb 22, 2026 | 05:53 PM
Tariff Hike Impcat : भारत-अमेरिकेच्या Trade Deal चं कुठे अडलं घोडं? डोनाल्ड ट्रम्पची मोदींविरोधात पुन्हा तिरपी चाल

Tariff Hike Impcat : भारत-अमेरिकेच्या Trade Deal चं कुठे अडलं घोडं? डोनाल्ड ट्रम्पची मोदींविरोधात पुन्हा तिरपी चाल

Feb 22, 2026 | 05:47 PM
नवीन Tata Punch EV 2026 मध्ये असे कोणते बदल झाले आहेत? रेंज तर वाढलीच मात्र सेफ्टी…

नवीन Tata Punch EV 2026 मध्ये असे कोणते बदल झाले आहेत? रेंज तर वाढलीच मात्र सेफ्टी…

Feb 22, 2026 | 05:43 PM
ब्रिटनच्या राजघराण्याला सुरंग! माजी प्रिन्स अँड्र्यू माउंटबॅटन-विंडसर Epstein Files मुळे गोत्यात

ब्रिटनच्या राजघराण्याला सुरंग! माजी प्रिन्स अँड्र्यू माउंटबॅटन-विंडसर Epstein Files मुळे गोत्यात

Feb 22, 2026 | 05:43 PM
Baramati :लोणी भापकर गावात बंदची हाक ; अजित पवार यांच्या अपघाताची सखोल चौकशी होण्याची मागणी

Baramati :लोणी भापकर गावात बंदची हाक ; अजित पवार यांच्या अपघाताची सखोल चौकशी होण्याची मागणी

Feb 22, 2026 | 05:42 PM
Kolhapur : हुल्लडबाजीचा कळस ,पोलिसांची कारवाई कधी?

Kolhapur : हुल्लडबाजीचा कळस ,पोलिसांची कारवाई कधी?

Feb 22, 2026 | 05:34 PM
भारतीय रेल्वेत भरतीची मोठी संधी! तांत्रिक निकषांमध्ये पात्र उमेदवारांसाठी खास भरती

भारतीय रेल्वेत भरतीची मोठी संधी! तांत्रिक निकषांमध्ये पात्र उमेदवारांसाठी खास भरती

Feb 22, 2026 | 05:32 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanjay Raut : भास्कर जाधव का नकोत? तुम्ही ठरवणारे कोण? विरोधी पक्षनेतेपदावरून राऊत आक्रमक

Sanjay Raut : भास्कर जाधव का नकोत? तुम्ही ठरवणारे कोण? विरोधी पक्षनेतेपदावरून राऊत आक्रमक

Feb 22, 2026 | 03:10 PM
Ahilyanagar : जोगेश्वरी आखाडा परिसरात बिबट्याचा वावर, व्हिडिओ व्हायरल, वनविभागाकडे पिंजऱ्याची मागणी

Ahilyanagar : जोगेश्वरी आखाडा परिसरात बिबट्याचा वावर, व्हिडिओ व्हायरल, वनविभागाकडे पिंजऱ्याची मागणी

Feb 22, 2026 | 03:06 PM
MATHERAN : माथेरानमध्ये वनअधिकार कायद्याचे नियम धाब्यावर ; कुंपणामुळे प्राण्यांचा अधिवास धोक्यात

MATHERAN : माथेरानमध्ये वनअधिकार कायद्याचे नियम धाब्यावर ; कुंपणामुळे प्राण्यांचा अधिवास धोक्यात

Feb 21, 2026 | 03:54 PM
KARJAT : कर्जतमध्ये अखेर दुचाकी चोरांना बेड्या! फरार खुनाचा आरोपी पकडला

KARJAT : कर्जतमध्ये अखेर दुचाकी चोरांना बेड्या! फरार खुनाचा आरोपी पकडला

Feb 21, 2026 | 03:51 PM
Kirit Somaiya Fake Certificates : ठिकठिकाणी अनेक बांग्लादेशी फेरीवाले फिरत असल्याचा सोमय्या यांचा दावा

Kirit Somaiya Fake Certificates : ठिकठिकाणी अनेक बांग्लादेशी फेरीवाले फिरत असल्याचा सोमय्या यांचा दावा

Feb 20, 2026 | 05:32 PM
Ajit Pawar Statue : शहराचे प्रवेशद्वार असलेल्या शिरोली जकात नाका परिसरात उभारणार स्मारक

Ajit Pawar Statue : शहराचे प्रवेशद्वार असलेल्या शिरोली जकात नाका परिसरात उभारणार स्मारक

Feb 20, 2026 | 05:19 PM
Nashik News : वाहतूक कोंडीमुुळे रिक्षातच झाली महिलेची प्रसूती

Nashik News : वाहतूक कोंडीमुुळे रिक्षातच झाली महिलेची प्रसूती

Feb 20, 2026 | 03:36 PM